Odalys Ramírez niega una supuesta rivalidad con Ninel Conde tras incómodo comentario en La Casa de los Famosos 3

La ex habitante protagonizó un tenso momento con la conductora durante una de las galas del reality show 24/7

Por Jazmín González

La conductora habló sobre la
La conductora habló sobre la polémica que surgió en redes tras su comentario en la gala de La Casa de los Famosos. (Cross Flowers/ Infobae México)

Odalys Ramírez y Ninel Conde protagonizaron un tenso momento durante una de las galas de La Casa de los Famosos México luego de que la presentadora le recordara a la ex habitante que ya no forma parte del juego.

Todo comenzó cuando se dio a conocer que los habitantes no lograron superar la prueba semanal del presupuesto, por lo que solo contarán con la mitad del dinero para comprar los alimentos de una semana.

En medio de la intriga por lo que ocurrirá con los famosos que más comen dentro de la casa, el ‘bombón asesino’ aseguró que es todo un desafío no contar con el dinero para hacer el súper completo, por lo que cree que es peor que ser nominado.

Ninel Conde fue la tercera
Ninel Conde fue la tercera eliminada de La Casa de los Famosos. (Foto: La Casa de los Famosos)

Se siente peor eso a que te nominen, lo juro. Los que hacemos ejercicio te da mucha hambre y es desesperante”, aseguró la ex habitante.

A lo que sin dudarlo, Odalys Ramírez respondió: “Bueno, pero tú ya estás acá afuera, querida Ninel”.

El breve intercambió de palabras se volvió tendencia en redes sociales, donde los internautas hablaron sobre la posibilidad de una enemistad, ya que durante la presentación a medios del programa Ninel Conde lanzó un dardo contra los conductores.

Ninel Conde junto a los
Ninel Conde junto a los conductores de La Casa de los Famosos México. Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

Odalys Ramírez aclara incómodo momento que protagonizó con Ninel Conde en LCDLFMX

Ante los comentarios de sus seguidores sobre una enemistad, la presentadora realizó una transmisión en vivo en redes sociales, donde aclaró el motivo por el que respondió de esa forma ante el comentario de la exhabitante.

Qué bueno que ya no está sufriendo de hambre porque ya está acá afuera, bien comida, bien dormida, opinando desde afuera”, dijo explicando la razón de su comentario.

Asimismo, enfatizó en que no existe ninguna enemistad con los exparticipantes, pues su comentario no tenía la intención de ser grosero o hacer sentir mal a una persona, pero en caso de que fuera visto de esa forma pidió una disculpa.

“No se lo aventé como comentario cizañoso, cero. La gente que me conoce, o sea cero, saben que yo soy así, no me llevo así, sería incapaz de hacer sentir mal a alguien más con algún comentario mío”, sentenció.

La conductora de La Casa de los Famosos México negó que exista rivalidad con el 'bombón asesino'. Crédito: TikTok: Odalys Ramírez

La reacción de los internautas no se hizo esperar, mientras algunos señalaron que la producción del programa tiene cierta inclinación por el cuarto noche, otros apoyaron la postura de la conductora.

“Yo justificándome cuando digo cosas funables”, “Sí se escuchó un poco agresivo, yo también lo noté” y “Se nota mucho el favoritismo de la producción”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en redes sociales, principalmente TikTok.

