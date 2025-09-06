México

Oaxaca registra sismo de magnitud 4.0

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Por Infobae Noticias

Guardar
México es un país sísmico
México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)

Un sismo de 4.0 de magnitud se registró en el municipio de Río Grande ubicado en Oaxaca, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

Información oficial preliminar señalan que el movimiento telúrico ocurrió a las 6:13 horas de este 5 de septiembre a 25 km al noroeste de la ciudad y tuvo una profundidad de 17 km.

La zona exacta donde ocurrió el temblor se ubica en las coordenadas 16.19 grados de latitud y -97.584 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por sismo registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información dada a conocer por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

Además es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita conocer cuándo pasará un movimiento telúrico, enfatiza el SSN.

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se presentan decenas de sismos todos los días, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo funciona la alerta sísmica

En muchas ocasiones, cuando ocurre un sismo, es común que se lance la pregunta de ¿por qué no sonó la alerta sísmica? es decir, ese sonido que advierte que se viene un movimiento telúrico lo que en muchas ocasiones da tiempo a la ciudadanía de resguardarse en un lugar seguro.

No siempre que ocurra un temblor se activa la alerta sísmica, sino que depende de varios factores.

Su funcionamiento depende de una red de sensores que, al detectar un sismo fuerte, emite una señal que utiliza ondas de radio, para alertar a las ciudades que tienen esta cobertura, con un tiempo variable de anticipación.

Son 96 los sensores de la alerta sísmica instalados desde Bahía de Banderas, en Jalisco, hasta el Istmo de Tehuantepec, incluyendo la región del Alto Balsas, en Guerrero, el sur de Puebla, así como el centro y norte de Oaxaca.

La cobertura de la alerta sísmica llega a ocho ciudades del país: Guadalajara, en Jalisco; Acapulco y Chilpancingo, en Guerrero; Morelia, en Michoacán, así como la ciudades capitales de Puebla, Colima, Oaxaca y, evidentemente, la Ciudad de México.

Es muy importante tener presente que si un temblor ocurre fuera de la zona de cobertura, el sistema no alertará. También que si el sismo sucede con epicentro cercano a alguna de las ciudades consideradas, el aviso podría llegar igual que las ondas sísmicas.

Es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, (Cires) la institución que opera la Alerta Sísmica.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Dos tumbas, la serie de crimen y misterio que cautiva a la audiencia de Netflix México este fin de semana

Protagonizada por Kiti Mánver, Álvaro Morte y Hovik Keuchkerian, la serie ha generado un impacto significativo, posicionándose rápidamente en el ranking de Netflix en México

Dos tumbas, la serie de

Comerciantes de la CDMX anuncian megabloqueo en protesta por competencia desleal

Locatarios y comerciantes argumentan que funcionarios y legisladores utilizan estos programas para promoverse políticamente

Comerciantes de la CDMX anuncian

Este es el equipo histórico de Sudamérica que podría dirigir Vicente Sánchez, ex técnico de Cruz Azul

El charrúa tuvo un paso breve, pero exitoso con la escuadra cementera, donde ganó la Concacaf Champions Cup 2025

Este es el equipo histórico

Anuncian más combates para Worlds Collide, evento que junta luchadores mexicanos de la AAA y WWE

La función se llevará a cabo el 12 de septiembre en Las Vegas, Nevada

Anuncian más combates para Worlds

Sorteo Superior 2858: conoce los números afortunados de la Lotería Nacional del viernes 5 de septiembre 2025

El plazo para cobrar el premio, si adquiriste uno de los cachitos ganadores, es de 60 días tras la publicación de los resultados en los establecimientos autorizados

Sorteo Superior 2858: conoce los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Pareja discute en calles de

Pareja discute en calles de Tijuana, policía interviene y descubre que son fugitivos de EEUU: les incautan clonazepam y fentanilo

Acusan en EEUU por narcoterrorismo a “El Músico”, uno de los líderes de los Beltrán Leyva

Rescatan en Tabasco a dos adolescentes del Edomex reclutados por el crimen organizado a través de redes sociales

Revelan red de tráfico de bebés en Ciudad Juárez: La Línea engañaba a las madres para vender a sus hijos en EEUU

Ataque armado en Ciudad Juárez, Chihuahua, deja 5 muertos y un herido

ENTRETENIMIENTO

Anel Noreña, ex esposa de

Anel Noreña, ex esposa de José José, se prepara para regresar a su trabajo después de sufrir un conato de infarto cerebral

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Elaine Haro se enfrenta a ‘El Guana’ en la prueba por la salvación la tarde de hoy 5 de septiembre

Este es el top 10 de series en Netflix México para disfrutar acompañado

Estas son las series mas populares para ver en Prime Video México hoy

Las 10 películas de Netflix en México para engancharse este día

DEPORTES

Este es el equipo histórico

Este es el equipo histórico de Sudamérica que podría dirigir Vicente Sánchez, ex técnico de Cruz Azul

Anuncian más combates para Worlds Collide, evento que junta luchadores mexicanos de la AAA y WWE

Quién es Osleys Iglesias, peleador cubano que se convirtió en rival mandatorio de Canelo Álvarez

Ex compañero de Santi Gimenez en el Feyenoord podría reforzar a los Xolos de Tijuana

Pachuca vs Cruz Azul: precios de los boletos para el partido de la jornada 8