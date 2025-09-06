México

Lluvias en CDMX y Edomex: Fonacot te presta dinero rápido para reparar tu hogar o auto

Un préstamo especial sin necesidad de aval, que otorga hasta cuatro meses de sueldo a trabajadores afectados

Por Lorna Huitrón

Guardar
Un préstamo especial sin necesidad
Un préstamo especial sin necesidad de aval, que otorga hasta cuatro meses de sueldo a trabajadores afectados

Las intensas lluvias registradas en la Ciudad de México y el Estado de México en las últimas semanas han dejado a cientos de familias con pérdidas materiales en sus hogares y vehículos.

Ante esta situación, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) anunció la disponibilidad de su Crédito para Damnificados, un financiamiento diseñado para ayudar a los trabajadores formales a recuperar su patrimonio de manera rápida y accesible.

A diferencia de otros préstamos, este apoyo no requiere aval y puede otorgar hasta el equivalente de cuatro meses de sueldo del solicitante, dependiendo de su capacidad de pago, historial crediticio y deducciones de nómina.

De esta manera, los afectados pueden acceder a recursos inmediatos para solventar gastos de reparación y sustitución de bienes.

¿En qué se puede usar el crédito?

El financiamiento está pensado para adquirir artículos y materiales que permitan restablecer las condiciones de vida tras la emergencia. Entre los rubros contemplados destacan:

  • Artículos de línea blanca.
  • Electrodomésticos.
  • Muebles.
  • Materiales de construcción.
Fonacot ofrece el Crédito para
Fonacot ofrece el Crédito para Damnificados en apoyo a las familias de CDMX y Edomex que sufrieron daños en viviendas y autos por las recientes lluvias, con préstamos rápidos y sin necesidad de aval

De acuerdo con Fonacot, si un trabajador percibe un sueldo mensual de 15 mil pesos, podría recibir un préstamo de hasta 60 mil pesos, con el beneficio adicional de un plazo de gracia de 120 días antes de que se realice el primer descuento en nómina.

Requisitos para acceder al Crédito para Damnificados

Para solicitar este apoyo es necesario cumplir con ciertos requisitos básicos:

  • Laborar en una empresa afiliada a Fonacot.
  • Tener un sueldo mensual igual o mayor al salario mínimo vigente en CDMX (8 mil 480.17 pesos).
  • Ser mayor de 18 años.
  • Contar con al menos seis meses de antigüedad en la empresa.
  • Proporcionar número telefónico y correo electrónico activos.
  • Presentar dos referencias personales.

Además, el solicitante deberá llevar la siguiente documentación a la sucursal:

  • Identificación oficial vigente
  • Comprobante de domicilio
  • Estado de cuenta bancario
  • Últimos cuatro recibos de nómina.

Solicitud y entrega del crédito

El trámite inicia con una cita que puede agendarse en línea a través del portal oficial de Fonacot. Una vez entregada la documentación y aprobado el financiamiento, el dinero se deposita en la cuenta bancaria del trabajador en un plazo máximo de 48 horas.

Fonacot ofrece el Crédito para
Fonacot ofrece el Crédito para Damnificados en apoyo a las familias de CDMX y Edomex que sufrieron daños en viviendas y autos por las recientes lluvias, con préstamos rápidos y sin necesidad de aval

Este programa de apoyo se convierte en una alternativa viable para quienes vieron comprometido su patrimonio por las recientes lluvias en la CDMX y el Edomex, brindando un respiro económico en momentos de emergencia.

Temas Relacionados

FonacotlluviasCDMXEdomexpréstamomexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 6 de septiembre: Elaine salvó a Abelito

Sigue la transmisión 24/7 completamente en vivo

La Casa de los Famosos

Harfuch confirma detención de empresarios y funcionarios públicos por huachicol en México

La reciente operación federal marca un punto de inflexión en la política pública para enfrentar delitos que afectan la economía y la seguridad nacional

Harfuch confirma detención de empresarios

Cuáles son los pros y contras de domiciliar tus servicios: método crece 57% tras la pandemia

Se consolida como la solución más eficaz para quienes buscan tranquilidad en la gestión de sus obligaciones mensuales

Cuáles son los pros y

Residente en CDMX: las canciones que podrían sonar en su concierto gratuito en el Zócalo

Miles de asistentes vivirán una noche gratuita en la que podrían convivir con clásicos de Calle 13 y composiciones introspectivas de su etapa solista, en un show transmitido también por televisión

Residente en CDMX: las canciones

Entrenador de futbol fue detenido cuando abusaba de una de sus alumnas de 12 años, en San Luis Potosí

El sujeto se encontraba dentro de un automóvil, totalmente desnudo, con la menor

Entrenador de futbol fue detenido
MÁS NOTICIAS

NARCO

Harfuch confirma detención de empresarios

Harfuch confirma detención de empresarios y funcionarios públicos por huachicol en México

María Isela López, alcaldesa del PRI en Santiago Sochiapan, sobrevive a nuevo ataque armado en Oaxaca

Huachicol en Veracruz creció 93% en el primer trimestre de 2025, según Pemex

Con submarinos, buques y hasta trenes: así era como el “El Músico”, líder de los Beltrán Leyva, traficaba droga a los EEUU

Esta es la canción escrita por “El Músico”, líder de los Beltrán Leyva, que citó el fiscal de EEUU al acusarlo de narcoterrorismo

ENTRETENIMIENTO

Residente en CDMX: las canciones

Residente en CDMX: las canciones que podrían sonar en su concierto gratuito en el Zócalo

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 6 de septiembre: Elaine salvó a Abelito

Emiliano Aguilar confiesa que se sintió triste porque su familia lo comparó con un perro y señala a Leonardo como responsable

31 Minutos tendrá fiesta en CDMX antes del estreno de su película en Prime Video: cuándo, dónde y cómo asistir

Realizarán homenaje a María Félix este 2025: cuándo, dónde y qué habrá

DEPORTES

México vs Japón: el personaje

México vs Japón: el personaje de los Supercampeones que está inspirado en Jorge Campos

Hajime Moriyasu, DT de Japón recuerda derrota de Tokio 2020 ante México pero niega que tiene sed de revancha

Viernes Espectacular CMLL: Místico y Bandido sellan la noche con llaves legendarias y hacen rugir a la afición

Marco Verde sigue los pasos del Canelo Álvarez en su camino hacia la cima del boxeo

Fátima Neri, promesa del tiro con arco, en riesgo de amputación tras accidente en el Metro de la CDMX