Lluvias en CDMX y Edomex: Fonacot te presta dinero rápido para reparar tu hogar o auto

Un préstamo especial sin necesidad de aval, que otorga hasta cuatro meses de sueldo a trabajadores afectados

Las intensas lluvias registradas en la Ciudad de México y el Estado de México en las últimas semanas han dejado a cientos de familias con pérdidas materiales en sus hogares y vehículos.

Ante esta situación, el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) anunció la disponibilidad de su Crédito para Damnificados, un financiamiento diseñado para ayudar a los trabajadores formales a recuperar su patrimonio de manera rápida y accesible.

A diferencia de otros préstamos, este apoyo no requiere aval y puede otorgar hasta el equivalente de cuatro meses de sueldo del solicitante, dependiendo de su capacidad de pago, historial crediticio y deducciones de nómina.

De esta manera, los afectados pueden acceder a recursos inmediatos para solventar gastos de reparación y sustitución de bienes.

¿En qué se puede usar el crédito?

El financiamiento está pensado para adquirir artículos y materiales que permitan restablecer las condiciones de vida tras la emergencia. Entre los rubros contemplados destacan:

Artículos de línea blanca.

Electrodomésticos.

Muebles.

Materiales de construcción.

De acuerdo con Fonacot, si un trabajador percibe un sueldo mensual de 15 mil pesos, podría recibir un préstamo de hasta 60 mil pesos, con el beneficio adicional de un plazo de gracia de 120 días antes de que se realice el primer descuento en nómina.

Requisitos para acceder al Crédito para Damnificados

Para solicitar este apoyo es necesario cumplir con ciertos requisitos básicos:

Laborar en una empresa afiliada a Fonacot.

Tener un sueldo mensual igual o mayor al salario mínimo vigente en CDMX (8 mil 480.17 pesos).

Ser mayor de 18 años.

Contar con al menos seis meses de antigüedad en la empresa.

Proporcionar número telefónico y correo electrónico activos.

Presentar dos referencias personales.

Además, el solicitante deberá llevar la siguiente documentación a la sucursal:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio

Estado de cuenta bancario

Últimos cuatro recibos de nómina.

Solicitud y entrega del crédito

El trámite inicia con una cita que puede agendarse en línea a través del portal oficial de Fonacot. Una vez entregada la documentación y aprobado el financiamiento, el dinero se deposita en la cuenta bancaria del trabajador en un plazo máximo de 48 horas.

Este programa de apoyo se convierte en una alternativa viable para quienes vieron comprometido su patrimonio por las recientes lluvias en la CDMX y el Edomex, brindando un respiro económico en momentos de emergencia.