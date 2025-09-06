México

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Dalilah rompe en llanto en el baño y asegura que “no está loca”

Minuto a minuto al interior del reality show

Por Ignacio Izquierdo

21:22 hsHoy

Dalilah llora en el baño

La actriz rompió en llanto en el baño al hablar de la forma en la que ha actuado en La Casa de los Famosos:

“Todas mis obsesiones, compulsiones, el ser control freak, todas mis mañas... son el cúmulo de más de 50 años de vida. Y de que así es uno. Si eres como yo y la pasas mal haz como yo, busca terapia, puedes colgarte los cuarzos que quieras y las cadenitas que quieras, pero ve con un especialista de la cabeza porque el exceso de control te produce estrés".

Dalilah Polanco rompió en llanto
Dalilah Polanco rompió en llanto (Vix)
20:54 hsHoy

20:53 hsHoy

20:53 hsHoy

