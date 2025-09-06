La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Dalilah rompe en llanto en el baño y asegura que “no está loca”

La noche del viernes 5 de septiembre, los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’ 2025 vivieron una experiencia que rompió la rutina de aislamiento que caracteriza al reality. Tras más de un mes sin contacto con el exterior, la llegada inesperada de El Bogueto y Uzielito Mix transformó la atmósfera de la casa, regalando a los concursantes un respiro largamente anhelado.

El ascenso de Aarón Mercury en La Casa de los Famosos México ha sorprendido a la audiencia, ya que el joven influencer ingresó al programa con un perfil bajo y escaso reconocimiento entre los seguidores del reality. A pesar de este inicio, Aarón Mercury ha logrado posicionarse como uno de los participantes con mayor respaldo del público, al punto de ser considerado uno de los favoritos para alcanzar la final.

“Todas mis obsesiones, compulsiones, el ser control freak , todas mis mañas... son el cúmulo de más de 50 años de vida. Y de que así es uno. Si eres como yo y la pasas mal haz como yo, busca terapia, puedes colgarte los cuarzos que quieras y las cadenitas que quieras, pero ve con un especialista de la cabeza porque el exceso de control te produce estrés".

La actriz rompió en llanto en el baño al hablar de la forma en la que ha actuado en La Casa de los Famosos :

