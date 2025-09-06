La Casa de los Famosos en vivo: La noche de este viernes 5 de septiembre

Guana y Elaine Haro se enfrentan por la salvación

Luego de que Elaine resultara ganadora en una disputa contra Shiky, ella y Guana tuvieron la oportunidad de elegir cuál sería la actividad que los confrontaría en este reto por la salvación. Sin embargo, tras no poder hablar fuerte y claro frente a La Jefa, esta decisión estuvo a manos del resto de habitantes, quienes cotaron por la Ruleta de la Suerte.