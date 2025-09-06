La Casa de los Famosos en vivo: La noche de este viernes 5 de septiembre

Esta noche, la tradicional fiesta temática de Cleopatra se vio iluminada por una sorpresa preparada por La Jefa. Y es que El Bogueto y Uzielito Mix fueron el regalo especial en donde su música se presentó en vivo dentro de la fiesta.
Esta noche, al ganar el robo de salvación, Elaine fue citada para elegir salvar a uno de los habitantes nominados de la placa de nominación. Ante este hecho, Elaine Haro expuso entre sus razones que ha tenido una charla en el Cuarto Noche, en donde Aarón Mercury comentó que le gustaría ceder su salvación a Abelito.
Por ello, Elaine decidió salvar a Abelito, quien ahora se encuentra salvado del riesgo de salir de la casa.
Esta noche, en la presentación del reality se mostró el problema de la limpieza y el desorden como uno de los principales problemas dentro de la casa. En este aspecto, Dalilah Polanco se ha mostrado molesta, pues tanto la cocina, como los baños y las habitaciones han lucido desordenadas sin que otros habitantes muestren interés en limpiar.
Shiky y Mar Contreras han mostrado su apoyo a Dalilah, pues al estar en la cocina también han sentido la falta de apoyo por falta de los habitantes.
Luego de que Elaine resultara ganadora en una disputa contra Shiky, ella y Guana tuvieron la oportunidad de elegir cuál sería la actividad que los confrontaría en este reto por la salvación. Sin embargo, tras no poder hablar fuerte y claro frente a La Jefa, esta decisión estuvo a manos del resto de habitantes, quienes cotaron por la Ruleta de la Suerte.
Así, esta noche Elaine y Guana se enfrentaron en la ruleta, de donde por gracia de su suerte, Elaine Haro resultó ganadora con todo el derecho a elegir salvar a alguien de la placa de nominación.
Esta noche en La Casa de los Famosos se vive una gran fiesta temática de Cleopatra tras una semana intensa: los habitantes apenas cumplieron la mitad del presupuesto en la prueba semanal. Además, se anticipa el esperado duelo “Robo de la Salvación” entre Guana, como líder, y Elaine, quien lo retará en una apuesta decisiva por proteger a alguien de la placa.
A esto se suma el delicado estado de Dalilah, quien sufrió una aparatosa caída que le dejó con férula, muletas e inflamación tras bajar una escalera durante una dinámica