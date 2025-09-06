Yo soy Betty, la fea conquista a una nueva generación y lidera el catálogo de Prime Video México

Captura: RCN Televisión

La preferencia de los espectadores mexicanos por las series de Prime Video se refleja en la diversidad de títulos que encabezan el ranking de popularidad de la plataforma. Entre las producciones más vistas, destacan tanto clásicos internacionales como estrenos recientes, lo que evidencia la amplitud de intereses del público y la estrategia de la compañía para mantener su relevancia en el competitivo mercado del streaming.

En la lista de series más populares, “Yo soy Betty, la fea” ocupa un lugar destacado. Esta telenovela colombiana, creada por Fernando Gaitán Salom, se estrenó en septiembre de 1999 y narra la historia de Beatriz Pinzón Solano, una economista brillante que inicia su carrera en una empresa de moda bajo la dirección de Armando Mendoza.

La trama se centra en la relación entre ambos personajes, marcada por el aprovechamiento de los sentimientos de Betty por parte de Armando, situación que finalmente se revierte cuando él corresponde a su secretaria. El impacto de esta producción ha sido notable: alcanzó más de 180 países y fue doblada a unos 25 idiomas, además de inspirar 28 adaptaciones en todo el mundo hasta 2010.

Las producciones más populares de Prime Video México

1. Yo soy Betty, la fea

‘Yo soy Betty, la fea’ es una telenovela colombiana que se estrenó en septiembre de 1999 en su país de origen, con Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello como actores protagonistas en los papeles de Beatriz y Armando. La producción contaba la historia de Betty, una joven y brillante economista que acaba fichando en una empresa de moda para el jefe de la compañía, de quien acaba enamorándose. Una situación que Armando acaba aprovechando a su favor pero que, contra todo pronóstico, acaba volviéndose en su contra al corresponder a los sentimientos de su secretaria.Creada por Fernando Gaitán Salom, esta telenovela cosechó un éxito arrollador no solo en Colombia, sino también a nivel internacional, al alcanzar más de 180 países y ser doblada a unos 25 idiomas. Además, fue origen de múltiples versiones que fueron surgiendo tras su enorme fama, sumando hasta 28 adaptaciones en todo el mundo hasta el año 2010.

2. El verano en que me enamoré

Cualquier cosa puede pasar. Los últimos tres episodios de El Verano En Que Me Enamoré llegan desde el 3 de septiembre. (Prime Video)

Una serie basada en el superventas del New York Times. En verano, Belly y su familia van a la casa de la playa de los Fisher en Cousins. Todos los veranos son iguales.. hasta que Belly cumple 16 años. Las relaciones se cuestionarán, se revelarán dolorosas verdades y Belly cambiará para siempre. Es el verano del primer amor, del primer desamor y del crecimiento: es el verano en que se pone guapa.

3. La lista final: Lobo negro (The Terminal List: Dark Wolf)

Antes de La lista final, el SEAL Ben Edwards se ve involucrado en una operación secreta de la CIA. Cuanto Ben más se adentre en situaciones donde no todo es blanco o negro, más difícil le resultará domar sus impulsos más oscuros. Todos tenemos dos lobos en nuestro interior, uno blanco y otro negro, que luchan por el control. ¿A cuál de los dos lobos alimentará Ben Edwards?

4. El Mono (The Monkey)

Cuando los gemelos, Hal y Bill descubren el antiguo mono de juguete de su padre en el ático, una serie de truculentas muertes comienzan a ocurrir a su alrededor. Los hermanos deciden tirar al mono y continuar con sus vidas, distanciándose con el paso de los años. Pero cuando misteriosas muertes vuelven a sucederse, los hermanos deberán reunirse para destruir al mono antes de que acabe con las vidas de todos a su alrededor. (Crédito: BF Distribution)

Cuando dos hermanos gemelos encuentran un misterioso mono de cuerda, una serie de muertes atroces separan a su familia. Veinticinco años después, el mono comienza una nueva matanza que obliga a los hermanos a enfrentarse al juguete maldito.

5. El pasajero

Durante su trayecto habitual de vuelta a casa en tren, un hombre de negocios felizmente casado comienza a hablar con una misteriosa pasajera. Pronto el hombre se verá envuelto en una conspiración criminal que amenaza con poner en peligro tanto su vida como la de sus seres más cercanos.

6. Betty la fea, la historia continúa

Amazon Prime confirmó que será el 15 de agosto - crédito qprimevideolat/IG

Cuenta la historia de la icónica Beatriz Pinzón Solano, Betty la fea, 20 años después de la conclusión de la serie original. Mientras la empoderada Betty sigue casada con su esposo y líder de la compañía, Armando Mendoza, ella reconstruye su relación con su hija adolescente Mila y trata de sobrellevar la crisis de su compañía familiar, preguntándose si hace 20 años escogió el camino que la hizo verdaderamente feliz.

7. A Fishermen’s Tale (Un cuento de pescadores)

Una historia de terror que entrelaza cuatro relatos en una isla pesquera del lago de Pátzcuaro, Michoacán, donde un malvado espíritu lacustre acecha a los habitantes, proyectando una oscura sombra sobre sus vidas.

8. Mentiras, La Serie

La serie inspirada en el exitoso musical se estrenará el próximo 13 de junio Créditos: Prime Video

Tras enterarse que Emmanuel Mijares ha muerto, Daniela, Dulce, Yuri y Lupita son convocadas a una misteriosa mansión. Obligadas a interactuar, las enemistades entre ellas no tardarán en explotar y las mentiras que han escondido durante años saldrán a la luz. Pero, poco a poco, estás mujeres se empezarán a cuestionar, a verse a sí mismas y a descubrir que comparten mucho más de lo que pensaban.

9. El mapa que me lleva a ti (The Map That Leads to You)

La película ha sido bien recibida por su estética visual, con paisajes europeos que funcionan como una "postal" para los espectadores. (Prime Video)

Heather es una joven que emprende una aventura por Europa con sus mejores amigos antes de instalarse en su vida perfectamente planificada. Cuando se cruza en su camino Jack, un desconocido magnético y misterioso, su chispa instantánea enciende un viaje emocional que ninguno de los dos esperaba. A medida que su conexión se profundiza, los secretos, las decisiones vitales y las verdades ocultas pondrán a prueba su vínculo y cambiarán su vida de una forma que nunca imaginó.

10. As Good As Dead

Bryant (Michael Jai White), un hombre con un pasado misterioso, se muda a un pequeño pueblo fronterizo mexicano para empezar de nuevo y vivir una vida sencilla. Mientras está allí, se hace amigo de mala gana de un adolescente local con problemas que recientemente perdió a su madre y está siendo reclutado por la pandilla callejera local.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué hay en Amazon Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (Amazon)

Prime Video es un servicio de streaming gestionado por Amazon que ofrece películas y series que fue creado en el 2006, al cual se puede acceder con una suscripción de su tienda o bien se le puede contratar como servicio independiente.

Actualmente el servicio de streaming está disponible en más de 200 países y territorios a través de la suscripción de Prime Video o Amazon Prime, que además proporcionan al usuario el servicio de Twitch Prime sin ningún costo adicional. De igual forma, ofrece un servicio adicional llamado Amazon Channels o Prime Video Channels.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios y MGM Holding, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes competidoras del mercado como Netflix y Disney+, lo que es una gran desventaja, especialmente fuera de Estados Unidos.

Entre algunos títulos de los que se pueden gozar en la plataforma se encuentran Transparente, The Man in the High Castle, The Grand Tour; así como la serie Crisis en seis escenas, protagonizada por Miley Cirus; anime como Dororo; además cuenta con franquicias como Fast & Furious, Jurassic Park, Bourne y El Señor de los Anillos.

Cabe apuntar que algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios.