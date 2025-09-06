Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México dio a conocer su reporte de la calidad del aire en la capital del país y la zona conurbada del Estado de México.
La dependencia capitalina actualiza cada hora y todos los días la situación en la que se encuentra el oxígeno que se respira en la Zona Metropolitana del Valle de México.
Así los capitalinos y mexiquenses podrán tomar precauciones respecto a actividades al aire libre, mientras que las autoridades sobre medidas en materia tales como la aplicación de la Contingencia Ambiental y el doble Hoy No Circula.
Este es el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México de este 6 de septiembre al corte de las 15:00 horas.
Calidad del aire
La calidad del aire en la Ciudad de México y Estado de México es "Muy Mala", lo que significa un riesgo "Muy Alto" para la salud, de acuerdo con el más reciente reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la ciudad.
Esto debe ser considerado por cada una de las personas que realicen actividades al aire libre, sobre todo si se trata de aquellas que forman parte de grupos vulnerables.
En cuanto a la intensidad del sol, se alcanzó un nivel 5 en el índice de los Rayos Ultravioleta Esto significa que "necesita protección" si se va a estar al aire libre.
En este sentido, las autoridades de la Ciudad de México publicaron las siguientes recomendaciones:
Toma precauciones, si te expones al sol y tu piel es sensible, usa sombrero y gafas con filtro UV, aplica un protector solar con FPS 30+.
Calidad del aire por alcaldías y municipios
La Dirección de Monitoreo Atmosférico tiene 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, según el último reporte.
Tlalpan (AJM): Mala
Benito Juárez (BJU): Muy
Azcapotzalco (CAM): Aceptable
Coyoacán (CCA): Muy
Cuajimalpa (CUA): Sin datos o en mantenimiento
Gustavo A. Madero (GAM): Mala
Cuauhtémoc (HGM): Mala
Iztacalco (IZT): Mala
Venustiano Carranza (MER): Mala
Miguel Hidalgo (MGH): Mala
Álvaro Obregón (PED): Mala
Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento
Iztapalapa (SAC): Sin datos o en mantenimiento
Tláhuac (TAH): Aceptable
Coyoacán (UAX): Mala
Iztapalapa (UIZ): Sin datos o en mantenimiento
En tanto en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en el Estado de México, la calidad del aire es la siguiente:
Atizapán (ATI): Mala
Chalco (CHO): Mala
Cuautitlán Izcalli (CUT): Aceptable
Naucalpan (FAC): Mala
Nezahualcóyotl (FAR): Mala
Ecatepec (LLA): Aceptable
Anexo de Tlalnepantla (LPR): Aceptable
Nezahualcóyotl (NEZ): Aceptable
Ecatepec (SAG): Aceptable
Tlalnepantla (TLA): Mala
Tultitlán (TLI): Aceptable
Coacalco (VIF): Aceptable
Ecatepec (XAL): Aceptable
Cabe mencionar que en la lista se repiten algunos municipios y alcaldías debido a que tienen más de una estación de monitoreo atmosférico.
La calidad del aire en CDMX
México se encuentra entre los países latinoamericanos con mayor contaminación atmosférica, con la Ciudad de México superando ligeramente a Santiago de Chile en concentración de partículas finas.
El Informe Mundial sobre la Calidad del Aire 2024, elaborado por IQAir, señala que la contaminación del aire en el país es un problema significativo, principalmente debido a la alta concentración de partículas finas PM2.5, que son las más peligrosas para la salud. En 2024, la concentración de PM2.5 en México fue aproximadamente 3.5 veces superior al valor de referencia anual recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
El principal contaminante en México y en ciudades como Monterrey, es el PM2.5, compuesto por sustancias químicas orgánicas, polvo, hollín y metales provenientes de vehículos, fábricas y quema de materiales. Estas partículas microscópicas pueden ingresar al torrente sanguíneo y están asociadas con enfermedades respiratorias, cardiovasculares y otras afecciones graves.