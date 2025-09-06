Alcalde de Celaya revela amenazas en su contra, le dejaron balas en su auto: “no vamos a aceptar ninguna presión”

El alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez. Foto: Captura de video

El alcalde de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, hizo público que tanto él, como su equipo de trabajo, han recibido amenazas, mediante la violación a su privacidad y la colocación de balas en los vehículos que ocupan él y sus subordinados, esto lo declaró en un evento público el día de hoy.

En entrevista con medios locales explicó que dicho suceso ocurrió hace un par de meses y que obedece a presiones “son presiones de distintas formas, manifestaciones, amenazas: Nos dejaron balas a la mayoría de los autos que ocupamos nosotros, nos dejaron balas a mí, a Fiscalización (Eduardo Griss Kauffman), a Desarrollo Urbano (Luis Martín González Guzmán), por poner un ejemplo”.

Indicó también que no se presentó ninguna denuncia, por las dificultades que eso implica, “o sea yo la puedo poner pero no se hace por no decir… ¿a quién acusamos de que nos pusieron las balas?”, aunque refirió que tanto la Guardia Nacional como la Secretaría de la Defensa han mostrado apoyo regularmente y que redoblaron sus esfuerzos.

Aprovechó también para expresar su postura respecto a ello, “hemos tenido, cómo te puedo decir..., presiones. Hay muchas formas de presionarnos, pero nosotros no vamos a aceptar ninguna presión. La gente que tenga razón, pues le vamos a dar la razón. Y nosotros vamos a hacer lo que nos mandataron”.

Recordó un operativo en el que participó la Guardia Nacional, Defensa y la policía municipal en el desmantelamiento de un área invadida “algunas personas agarraron el paso (del mercado del Quinto Sol) casi con banquetas, le pusieron techo, le pusieron pared, cerraron las entradas y nosotros les dijimos que esto estaba prohibido, por Desarrollo Urbano, por Fiscalización, etcétera. Y negociamos con las personas. Les dimos tiempo, les volvimos a dar tiempo y les dijimos que si no cumplían, nosotros los íbamos a quitar. Llegó el momento, el día que no cumplieron y nosotros con unos equipos empezamos a desmantelar todo”.

Aseguró no temer a las amenazas, “no, yo desde que yo tomé la decisión de ser presidente municipal de Celaya, sabía que iba a haber muchos problemas y estoy decidido afrontarlos porque desde un principio lo sabía, y hemos hecho cosas buenas en Celaya y empezamos a saber el camino. Entonces, vamos a seguir por ese camino y vamos a seguir haciendo cosas buenas para esta ciudad”.

No refirió otro tipo de amenazas y enfatizó que últimamente no ha habido mayores incidentes.