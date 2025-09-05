México

Ya hay pan de muerto: esta es la cantidad de calorías que tiene el tradicional platillo

Conoce el contenido calórico de este delicioso clásico del Día de Muertos

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Pan de muerto. Delicioso y
Pan de muerto. Delicioso y tradicional. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El pan de muerto, uno de los símbolos culinarios más emblemáticos de México, ocupa un lugar central en las celebraciones del Día de Muertos, festividad que se conmemora el 1 y 2 de noviembre para honrar la memoria de los seres queridos que ya no están.

Esta fecha, que conjuga raíces prehispánicas y elementos del catolicismo traído por los españoles, ha devenido en un festejo que resalta valores de identidad, memoria y comunidad en todo el país, y cuyo aspecto gastronómico encuentra en el pan de muerto un referente indiscutible.

La historia de este pan remonta a tiempos coloniales, cuando evangelizadores españoles buscaron sustituir los antiguos rituales que incluían ofrendas humanas, proponiendo en su lugar el uso de un pan de trigo moldeado y decorado especialmente para la ocasión.

Según diversas interpretaciones, la forma redonda del pan simboliza el ciclo de la vida y la muerte, mientras que las franjas en forma de huesos, colocadas sobre la superficie, evocan los restos de los difuntos —muchas variantes incluso incluyen una pequeña esfera en la parte superior, representando el cráneo—. Por su parte, la esencia de azahar utilizada en la receta tradicional infunde al pan un aroma particular, alusivo al recuerdo y a la espiritualidad, haciendo de cada bocado una experiencia sensorial que trasciende lo puramente culinario.

Más del pan de muerto y sus calorías

Tradicional pan de muerto del
Tradicional pan de muerto del Día de Muertos de México. (AP Foto/Fernando Llano)

Con el paso de los años, el pan de muerto ha experimentado una notable diversidad regional. Mientras que en la Ciudad de México y la zona centro predomina la versión esponjosa, cubierta de azúcar y perfumada con azahar o anís, en estados como Michoacán o Guerrero existen versiones decoradas con semillas de ajonjolí, rellenas de dulce de leche, bañadas en chocolate o adornadas con motivos coloridos. Cada región imprime al pan de muerto su sello particular, consolidando su presencia en las mesas mexicanas a través de recetas transmitidas de generación en generación.

El acto de compartir pan de muerto en familia o entre amigos, acompañado habitualmente de chocolate caliente, café o atole, forma parte esencial del ritual de las ofrendas (“altares de muertos”), donde se colocan alimentos, bebidas, flores, fotografías, velas y objetos significativos para invitar a las ánimas a regresar al mundo de los vivos durante la festividad. Esta costumbre refuerza la idea de que la muerte no es un final definitivo, sino una transición, y convierte a la mesa en un espacio de encuentro, rememoración y convivencia.

En la actualidad, grandes panaderías y pequeños talleres artesanales, así como reposteros contemporáneos, unen creatividad y tradición, ofreciendo variantes con ingredientes novedosos pero manteniendo el trasfondo simbólico original. Así, el pan de muerto continúa siendo una muestra viva y deliciosa de la riqueza cultural de México, trascendiendo fronteras y conquistando paladares tanto nacionales como internacionales.

Un pan de muerto puede ir desde las 200 calorías hasta más de 400, todo depende del tamaño y del relleno. No se trata de un alimento saludable, pero sin duda es delicioso.

Temas Relacionados

Pan de MuertoDía de Muertosmexico-noticias

