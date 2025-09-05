Resultados de Gana Gato: ganadores y números premiados

Con 10 pesos puedes ganar cientos de miles de pesos en Gana Gato (Infobae/Jovani Pérez)

Este jueves la Lotería Nacional para la Asistencia Pública divulgó los resultados del sorteo 2901 de Gana Gato. Tenemos la combinación ganadora aquí mismo.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para reclamar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se maltrate.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para cobrar tu premio. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Gana Gato

Fecha: 4 de septiembre.

Sorteo: 2901.

Premio mayor: 03, 05, 03, 05, 03, 01, 01 y 04.

Dinero entregado: $464,914.80 pesos.

El Gana Gato se celebra tres veces en la semana, todos los martes, jueves y sábados, los resultados del sorteo se difunden el mismo día después de las 9:00 horas de la noche.

¿Cómo se juega Gana Gato?

Los números ganadores de Gana Gato (Lotería Nacional)

Gana Gato es un sorteo numérico basado en el popular juego del "gato" con un costo de 10 pesos.

Para jugar, debes llenar con números que vayan del uno al cinco, ocho de las nueve casillas del gato, la Lotería Nacional te regala el número del centro, por lo que no tienes que llenarlo.

Puedes decirle de forma directa al agente de Pronósticos los números con los que deseas jugar y él los meterá al sistema sin necesidad de llenar el volante.

También puedes aplicar el modo Ganagático, en el cual el jugador deja a su suerte los números y que el sistema los escogerá al azar por ti.

Para ganar necesitarás que un mínimo de tres números escogidos coincidan con los del sorteo y que a su vez formen líneas rectas como en el juego tradicional.

Otra opción es atinarle a dos números que hagan línea recta y completen el “gato” al atravesar el comodín del centro, el número que te regala la Lotería Nacional.

Las líneas pueden ser verticales, horizontales o transversales en tres casillas seguidas. Ganas desde una línea, mientras más líneas tengas, mayor será el premio.



¿Qué es la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un instituto descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

