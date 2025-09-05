México

Pronóstico del clima en Cancún este viernes 5 de septiembre: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Por Infobae Noticias

Guardar
Antes de salir de casa,
Antes de salir de casa, revisa el pronóstico del clima (Ayuntamiento de Benito Juárez)

Las predicciones meteorológicas, basadas en la observación y modelos matemáticos, ayudan a prevenir el estado de la atmósfera en un momento y ubicación determinados a partir de diversas relaciones como la temperatura, la humedad, la presión, las precipitaciones o el viento.

Los pronósticos del tiempo son ejercicios que se realizan desde hace cientos de años, incluso desde antes de la era cristiana apoyándose básicamente en la observación de patrones de las nubes, el viento, la época del año, aunque en un inicio éstos eran poco acertados.

Fue hasta el surgimiento de nuevas tecnologías (como los ordenadores) que comenzaron a ponerse en marcha modelos matemáticos que permitieron lograr predicciones más acertadas, convirtiéndose en un factor fundamental para el transporte (vía terrestre, marítimo o aéreo), la agricultura, el turismo, la prevención de desastres, la salud pública y hasta operaciones militares, ello más allá de decidir si cargar o no con paraguas o qué outfit ponerse.

A continuación el estado del clima de las próximas horas en Cancún para este viernes:

El clima para este viernes en Cancún alcanzará los 35 grados, mientras que la temperatura mínima será de 25 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 11.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 69%, con una nubosidad del 52%, durante el día; y del 6%, con una nubosidad del 44%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 35 kilómetros por hora en el día y los 20 kilómetros por hora por la noche.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Cancún (Imagen ilustrativa Infobae)

Cerca del mar, así es el clima en Cancún

El clima en Cancún es de tipo semi-tropical, con humedad del 80% debido a las corrientes provenientes del Golfo de México; en este lugar turístico la temperatura media es de 26 grados, misma que puede llegar hasta los 35 grados durante el verano.

A pesar de que el clima es muy similar durante todo el año, se ven al menos dos periodos muy marcados: una que va de mayo a octubre y que es de temporada de precipitaciones pero ligeramente más cálidas; y otra que va de noviembre a abril, con un clima más fresco.

Las lluvias siempre se hacen presentes, pero son más significativas en el verano, siendo los meses de septiembre y octubre los más peligrosos debido a la formación de tormentas tropicales, ciclones y huracanes.

La temperatura media en Cancún
La temperatura media en Cancún es de 26 grados. (EFE)

Dónde está el mejor clima de México

México es un país favorecido, pues su ubicación geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una zona megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este contexto, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son en extremo altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el cambio climático y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de lluvias anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a reflejarse con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto una alza en la cantidad de contingencias ambientales en las principales metrópolis, como es el caso de la capital mexicana.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaCancúnQuintana Roomexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 4 de septiembre: MB suspenderá servicio en una estación durante el fin de semana

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Metrobús CDMX: esta estación suspenderá su servicio durante el fin de semana

El medio de transporte público de la Ciudad de México dio a conocer esta noticia por medio de sus redes sociales oficiales

Metrobús CDMX: esta estación suspenderá

Reportan asesinato de “El Pichón”, presunto jefe de plaza de un brazo armado de Los Chapitos

Ángel “N” fue atacado a tiros cuando se encontraba a bordo de una camioneta en Culiacán

Reportan asesinato de “El Pichón”,

Hermanos Gallagher se preparan para CDMX y preparan “Oasis Week” con boletos gratis y dinámicas para fans

La legendaria banda británica prepara una serie de actividades exclusivas en la capital mexicana, donde los seguidores podrán vivir experiencias únicas

Hermanos Gallagher se preparan para

Este fruto seco te ayudará a dormir de mejor manera y estar más activo durante el día

Investigadores encontraron que consumir 40 gramos de este alimento optimiza la calidad del sueño, disminuye la somnolencia diurna y fortalece el ritmo circadiano

Este fruto seco te ayudará
MÁS NOTICIAS

NARCO

Tras ataques armados en hospitales

Tras ataques armados en hospitales de Sinaloa, paramédicos de Gerum usarán chalecos antibalas

Procesan a “El Rhino”, presunto jefe de plaza del CJNG en Michoacán que fue detenido en Uruapan

Aseguran más de 13 millones de dólares en metanfetamina oculta entre brócolis en la frontera

Capturan a dos hombres ligados a “La Chokiza” con armas y equipo táctico en Edomex

Privan de la libertad a agentes federales en Michoacán y militares los rescatan: operativo deja tres detenidos

ENTRETENIMIENTO

Las mejores melodías para escuchar

Las mejores melodías para escuchar en Spotify México en cualquier momento y lugar

Tito Fuentes de Molotov confiesa que en su pausa musical estuvo en coma y enfrentó 11 cirugías tras duras adicciones

Quién es Emilia Mernes, cantante que fue “ignorada” por su público en México

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Aarón pide al Cuarto Noche salvar a Abelito

Sylvia Pasquel felicita a su yerno Humberto Zurita por su cumpleaños, pero le cambia el nombre

DEPORTES

Álvaro Morales reacciona a la

Álvaro Morales reacciona a la supuesta oferta que tendría para dejar ESPN: “Me siento bendecido”

Tres nuevas selecciones se suman al Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá

Entrenador de Crawford se muestra despreocupado por enfrentar a Canelo: “No me importa ese poder”

Atlas felicita a su portero Camilo Vargas tras clasificarse al Mundial del 2026

Framber Valdez pitcher de los Astros de Houston se disculpa con mexicano César Salazar tras impactarlo por lanzamiento