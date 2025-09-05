“No importa que talento tengas si eres mala persona”: Emiliano Aguilar lanza letal indirecta a Nodal, Pepe y Ángela

El hijo mayor de Pepe Aguilar aseguró que no le importa que Nodal sea parte de su familia. Foto: IG@emiliano_aguilar.t AFP

El apellido Aguilar sigue dando de qué hablar y esta vez es Emiliano Aguilar quien vuelve a encender la polémica.

El hijo de Pepe Aguilar reapareció en una entrevista transmitida ayer 4 de septiembre en Ventaneando, donde aprovechó para lanzar un mensaje que muchos interpretaron como una nueva indirecta que podría tener varios destinatarios, entre ellos, Christian Nodal.

Como se sabe, Emiliano explotó en redes sociales contra su padre después de que este diera una entrevista a Pati Chapoy en la que habló sobre su ruptura matrimonial con Carmen Treviño, madre de Emiliano.

El pleito escaló cuando el joven aseguró que había recibido mensajes del propio Christian Nodal, quien salió en defensa de Ángela Aguilar, hoy esposa del sonorense.

El pleito entre Emiliano Aguilar y Christian Nodal

La tensión entre Emiliano y Nodal se originó después de que el hijo de Pepe Aguilar criticara duramente a su padre en público.

En medio de esa disputa familiar, Emiliano reveló que el intérprete de Ya no somos ni seremos lo contactó para mostrar apoyo a Ángela Aguilar, lo que desató una ola de especulaciones sobre un enfrentamiento entre ambos jóvenes.

Aunque Nodal no ha dado mayores declaraciones al respecto, el hecho de que se involucrara en un asunto familiar terminó por encender los ánimos y dejar abierta la posibilidad de una enemistad que ahora parece avivarse con cada declaración.

Lo que dijo Emiliano Aguilar en Ventaneando

Durante la entrevista, Emiliano se sinceró y lanzó un fuerte mensaje que sonó como un dardo. Sus palabras no pasaron desapercibidas para los espectadores:

“No importa qué, o sea, qué talento tengas. Si, si eres una mala persona, eres una mala persona, nadie se quiere juntar contigo y nadie quiere hablar contigo. Puedes, puedes cantar, puedes ser el cantante más chido que hay en este universo. Puedes ser acá... tener la voz de Dios, acá machín. Pero si eres mamón, eres mamón. Si eres mala onda, eres mala onda, así nomás. Y la gente se da cuenta”.

Aunque nunca mencionó directamente el nombre de Christian Nodal y los demás involucrados en el conflicto, las redes interpretaron estas frases como un nuevo round en la polémica que ha sacudido a la dinastía Aguilar y al intérprete sonorense. La pregunta que queda en el aire es: ¿habrá respuesta de Nodal o preferirá guardar silencio?