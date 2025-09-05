México: condiciones climáticas y pronósticos por regiones este 5 de septiembre

Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

El clima templado predomina en México; sin embargo, puede variar de acuerdo a la región y estación del año. Para no adivinar si habrá sol intenso, lluvia o granizo, es importante revisar cuál es el pronóstico del tiempo.

Todos los días el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) da un informe oportuno sobre las previsiones meteorológicas del día para cada región.

Las personas deben prepararse ante las siguientes condiciones climatológicas:

Pronóstico del tiempo para este 5 de septiembre

La tormenta tropical Lorena se desplaza lentamente frente a la costa occidental de Baja California Sur, sus extensas bandas nubosas en interacción con el monzón mexicano, ocasionarán lluvias puntuales torrenciales en Baja California Sur, así como lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

A su vez, su circulación propiciará fuertes rachas de viento y oleaje elevado en el golfo de California, la península de Baja California, Sonora y Sinaloa. Debido a que Lorena ha ingresado a una zona de fuerte cizalladura y temperatura de la superficie del mar menos favorable, se prevé un gradual debilitamiento en su intensidad.

Canales de baja presión sobre el interior del país, en interacción con la onda tropical núm. 30, que se desplazará sobre el centro, sur y occidente del territorio nacional e inestabilidad atmosférica, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, oriente y sur de México; y con posible caída de granizo en el occidente y centro del país.

Otro canal de baja presión sobre el sureste mexicano en interacción con una circulación de baja presión en altura, generará lluvias fuertes a muy fuertes en dicha región. El ingreso de humedad del mar Caribe, golfo de México y océano Pacífico, ocasionará lluvias e intervalos de chubascos en el noreste del territorio nacional y la península de Yucatán.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del norte de la República Mexicana, litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 40 °C en Baja California y Tamaulipas.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Jueves 04 de septiembre:

ARCHIVO - El sol se pone sobre Ciudad de México el 25 de julio de 2024 tras una lluvia intensa. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Baja California Sur (norte y centro). Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California (sur) y Sonora (oeste y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes, Jalisco, Guerrero, Puebla, Veracruz (sur) y Oaxaca. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Chiapas. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): San Luis Potosí, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León y Tamaulipas. Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: costa occidental de Baja California Sur. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, costa de Sonora, Baja California, Sinaloa (norte), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costa occidental y oriental de Baja California Sur, golfo de California (centro y sur) y costas de Sonora. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: Sinaloa (norte), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Nuevo León y Tamaulipas. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

Aunque el clima puede regalarnos días cálidos y hermosas tardes lluviosas, también puede llegar a convertirse en un peligro si sus condiciones se vuelven extremas.

En caso de que las condiciones meteorológicas pudieran empeorar o considerarse de riesgo, las autoridades estatales y de Protección Civil se darán a la tarea de informar a la población para que puedan refugiarse de forma oportuna.