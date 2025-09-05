México

México: condiciones climáticas y pronósticos por regiones este 5 de septiembre

Pronóstico meteorológico para salir antes de casa y evitar sorpresas en la calle

Por Infobae Noticias

Guardar
Las autoridades darán aviso oportuno
Las autoridades darán aviso oportuno a la población en caso de que un fenómeno meteorológico pueda ser de riesgo. (Archivo)

El clima templado predomina en México; sin embargo, puede variar de acuerdo a la región y estación del año. Para no adivinar si habrá sol intenso, lluvia o granizo, es importante revisar cuál es el pronóstico del tiempo.

Todos los días el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) da un informe oportuno sobre las previsiones meteorológicas del día para cada región.

Las personas deben prepararse ante las siguientes condiciones climatológicas:

Pronóstico del tiempo para este 5 de septiembre

La tormenta tropical Lorena se desplaza lentamente frente a la costa occidental de Baja California Sur, sus extensas bandas nubosas en interacción con el monzón mexicano, ocasionarán lluvias puntuales torrenciales en Baja California Sur, así como lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

A su vez, su circulación propiciará fuertes rachas de viento y oleaje elevado en el golfo de California, la península de Baja California, Sonora y Sinaloa. Debido a que Lorena ha ingresado a una zona de fuerte cizalladura y temperatura de la superficie del mar menos favorable, se prevé un gradual debilitamiento en su intensidad.

Canales de baja presión sobre el interior del país, en interacción con la onda tropical núm. 30, que se desplazará sobre el centro, sur y occidente del territorio nacional e inestabilidad atmosférica, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, oriente y sur de México; y con posible caída de granizo en el occidente y centro del país.

Otro canal de baja presión sobre el sureste mexicano en interacción con una circulación de baja presión en altura, generará lluvias fuertes a muy fuertes en dicha región. El ingreso de humedad del mar Caribe, golfo de México y océano Pacífico, ocasionará lluvias e intervalos de chubascos en el noreste del territorio nacional y la península de Yucatán.

Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del norte de la República Mexicana, litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 40 °C en Baja California y Tamaulipas.

Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos: Jueves 04 de septiembre:

ARCHIVO - El sol se
ARCHIVO - El sol se pone sobre Ciudad de México el 25 de julio de 2024 tras una lluvia intensa. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Baja California Sur (norte y centro). Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Baja California (sur) y Sonora (oeste y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Aguascalientes, Jalisco, Guerrero, Puebla, Veracruz (sur) y Oaxaca. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tabasco y Chiapas. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): San Luis Potosí, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León y Tamaulipas. Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: costa occidental de Baja California Sur. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, costa de Sonora, Baja California, Sinaloa (norte), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costa occidental y oriental de Baja California Sur, golfo de California (centro y sur) y costas de Sonora. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: Sinaloa (norte), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Nuevo León y Tamaulipas. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

Aunque el clima puede regalarnos días cálidos y hermosas tardes lluviosas, también puede llegar a convertirse en un peligro si sus condiciones se vuelven extremas.

En caso de que las condiciones meteorológicas pudieran empeorar o considerarse de riesgo, las autoridades estatales y de Protección Civil se darán a la tarea de informar a la población para que puedan refugiarse de forma oportuna.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimamexico-noticiasnoticias

Más Noticias

Dalílah Polanco sufre fuerte accidente durante juego, ¿abandonará La Casa de los Famosos México?

La actriz cayó de unas escaleras mientras se realizaba ‘El Juego del reto de las Fichas’

Dalílah Polanco sufre fuerte accidente

Detienen a dos mujeres por presuntamente agredir a policía de tránsito en Polanco

Una de las detenidas había sido infraccionada por utilizar el teléfono celular mientras conducía

Detienen a dos mujeres por

Temblor en México hoy: Noticias de la actividad sísmica este viernes 5 de septiembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: Noticias

FGR reconstruirá la pelea entre Noroña y Alito Moreno en el Senado, tras denuncia presentada

El proceso busca esclarecer los hechos ocurridos tras la última sesión de la Comisión Permanente, donde se registraron algunas agresiones

FGR reconstruirá la pelea entre

Cómo puedes sustituir el acitrón en tu receta de chiles en nogada para ayudar al medio ambiente

Este ingrediente solía extraerse de la biznaga, aunque hoy en día está planta está protegida por la sobreexplotación

Cómo puedes sustituir el acitrón
MÁS NOTICIAS

NARCO

Linchan a presunto asesino de

Linchan a presunto asesino de tres personas tras ataque en tianguis de Xalatlaco, Edomex

Detienen a tres hombres que llevaban 100 mil litros de huachicol en tractocamiones en Edomex

Capturan a cinco hombres armados y aseguran dos camionetas en Culiacán, Sinaloa

Reportan asesinato de “El Pichón”, presunto jefe de plaza de un brazo armado de Los Chapitos

Tras ataques armados en hospitales de Sinaloa, paramédicos de Gerum usarán chalecos antibalas

ENTRETENIMIENTO

Dalílah Polanco sufre fuerte accidente

Dalílah Polanco sufre fuerte accidente durante juego, ¿abandonará La Casa de los Famosos México?

Gobernador de Jalisco reacciona a petición para cancelar show de los Aguilar en el Grito de Independencia, ¿qué dijo?

Elaine Haro critica la llamada de Facundo con su novia Delia en La Casa de los Famosos 3: “Fue como correcta”

Marie Claire Harp, conductora de La Casa de los Famosos 3, choca su auto mientras huye de la prensa

Vadhir revela que la relación que tiene con Aislinn y José Eduardo Derbez no siempre ha sido buena: “Siempre hay roces”

DEPORTES

Kevin Mier, portero de Cruz

Kevin Mier, portero de Cruz Azul, clasifica con su selección a la Copa del Mundo 2026

Canelo vs Crawford: quién impidió la transmisión de la pelea por tv abierta

Álvaro Morales reacciona a la supuesta oferta que tendría para dejar ESPN: “Me siento bendecido”

Tres nuevas selecciones se suman al Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá

Entrenador de Crawford se muestra despreocupado por enfrentar a Canelo: “No me importa ese poder”