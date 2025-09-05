Metrobús CDMX: esta estación suspenderá su servicio durante el fin de semana

El Metrobús de la CDMX informó que una de sus estaciones no operará. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

El Metrobús de la Ciudad de México informó que una estación de este medio de transporte público de la capital del país no dará servicio durante el fin de semana.

Esta información fue dada a conocer por la cuenta oficial del transporte de la Ciudad de México a través de una publicación en sus redes sociales oficiales.

Señaló que se trata de una estación de la Línea 2 de este medio de transporte público que no dará servicio el fin de semana.

Mencionó que será el sábado 6 y domingo 7 de septiembre que estará sin servicio en ambos sentidos.

La Secretaría de Movilidad confirmó que iniciarán con la construcción de la Línea 0 del Metrobús Crédito: YouTube/ Clara Brugada Molina

Se trata de la estación Nicolás Bravo de la Línea 2 del Metrobús de la Ciudad de México que no dará servicio durante este fin de semana.

Por lo tanto, este sábado 6 y domingo 7 de septiembre, esta estación no operará en ambos sentidos, es decir ni dirección Tepalcates y Tacubaya.

La razón por la cual no operará será por mantenimiento al carril confinado, de acuerdo con lo comunicado por el Metrobús de la Ciudad de México.

Señaló que la alternativa para llegar a sus destinos de todos los pasajeros sea Tepalcates.

La estación Nicolás Bravo de la Línea 2 del Metrobús no dará servicio este fin de semana. Foto: X/@MetrobusCDMX.

Ante el cierre de esta estación, hizo un llamado a los usuarios a tomar previsiones y planificar sus respectivos viajes.

“Por obras en el carril confinado, la estación Nicolás Bravo de Línea 2 no brindará servicio el sábado 6 y domingo 7 de septiembre”, informó el Metrobús de la Ciudad de México.

¿Qué hacer ante el cierre de estaciones del Metrobús de la CDMX?

Ante el cierre de estaciones del Metrobús de la Ciudad de México, los usuarios deben consultar la información oficial difundida por el Gobierno de la Ciudad de México y los sitios web y redes sociales del Metrobús para conocer las estaciones afectadas y la duración estimada del cierre.

Es recomendable anticipar los traslados y calcular tiempos adicionales, ya que pueden presentarse retrasos o mayor saturación en el servicio.

Alternativas de transporte como el Metro, RTP, trolebuses, bicicletas públicas o taxis autorizados pueden ser útiles para completar el trayecto.

Es importante planificar los viajes en caso de cierres del Metrobús de CDMX. Foto: Cuartoscuro.

En algunos casos, la autoridad establece rutas alternativas de autobuses RTP para cubrir segmentos sin servicio. Se aconseja ubicar estos puntos de ascenso temporal y considerar rutas cortas a pie si el destino lo permite.

Para quienes están planeando viajes importantes o con horario fijo, se sugiere salir con mayor anticipación y tener planes alternativos.

En situaciones de emergencia, se pueden solicitar indicaciones al personal autorizado en estaciones o a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana presentes en los alrededores.

El seguimiento continuo de los canales oficiales ayuda a recibir avisos de reaperturas o cambios en las alternativas de viaje.

Mantenerse informado y prever los trayectos permite minimizar afectaciones ocasionadas por el cierre de estaciones.