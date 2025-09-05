México

Hermanos Gallagher se preparan para CDMX y preparan “Oasis Week” con boletos gratis y dinámicas para fans

La legendaria banda británica prepara una serie de actividades exclusivas en la capital mexicana, donde los seguidores podrán vivir experiencias únicas

Por Armando Guadarrama

Guardar
Oasis regresa a la Ciudad
Oasis regresa a la Ciudad de México con conciertos agotados y una semana de actividades exclusivas para fans (Reuters)

La expectativa por el regreso de Oasis a la Ciudad de México ha impulsado una serie de actividades exclusivas para los seguidores de la banda británica, quienes podrán sumergirse en la “Oasis Week”, una iniciativa organizada por Sony Music junto con la agrupación británica.

A pesar de que las entradas para los conciertos del 12 y 13 de septiembre en el Estadio GNP Seguros ya se encuentran agotadas, los admiradores aún tienen la posibilidad de acceder a boletos a través de Twickets, la plataforma oficial de reventa de la gira, donde los precios se mantienen en el valor original de Ticketmaster.

Durante la “Oasis Week”, que se celebrará en la CDMX la próxima semana, los fans podrán participar en una variedad de experiencias diseñadas especialmente para ellos.

La 'Oasis Week' en CDMX
La 'Oasis Week' en CDMX ofrece concursos, experiencias inmersivas y proyecciones para celebrar el reencuentro de la banda británica (@oasis)

Entre las actividades más destacadas figura el concurso “¿Te pareces a…?”, en el que quienes consideren tener un parecido físico o de estilo con los miembros de Oasis podrán competir por pases dobles para el concierto en la capital mexicana y otros premios exclusivos.

Para formar parte de este certamen, es imprescindible completar el registro previo y responder preguntas relacionadas con la banda, además de proporcionar datos personales de contacto. El evento de caracterización se realizará el lunes 8 de septiembre a las 12:00.

La programación de la semana también incluye una sesión inmersiva en sala Dolby Atmos, donde los asistentes podrán escuchar clásicos como “Stop crying your heart out” y “Champagne Supernova” con una calidad de audio que recrea la atmósfera de un concierto en vivo. Esta experiencia busca acercar a los seguidores a la esencia sonora de la banda, aprovechando la tecnología de sonido envolvente.

El concurso '¿Te pareces a…?'
El concurso '¿Te pareces a…?' premiará a los fans que se asemejen a los miembros de Oasis con pases dobles y premios exclusivos (Zak Hussein/Europa Press)

Para quienes prefieren el contenido audiovisual, se proyectará el documental Oasis: There We Were… Now Here We Are, que celebra los 10 años del álbum “Definitely Maybe”.

El filme reúne entrevistas con productores, ingenieros y material inédito de backstage, ofreciendo una mirada profunda al proceso creativo y la historia de la agrupación.

El acceso a todas estas actividades requiere registrarse a través de la página de Oasis Week disponible en las publicaciones de Sony Music México. Los interesados deberán responder correctamente a preguntas sobre la trayectoria de la banda y completar sus datos personales para asegurar su participación.

La sesión inmersiva en sala
La sesión inmersiva en sala Dolby Atmos permitirá a los asistentes disfrutar de los clásicos de Oasis con sonido envolvente (@oasis)

La gira de regreso, titulada Oasis Live ’25, marca el reencuentro de los hermanos Gallagher y el resto de la banda tras 16 años de separación. La serie de eventos en la CDMX representa una oportunidad única para los seguidores mexicanos de revivir la experiencia de Oasis tanto en el escenario como en actividades paralelas, consolidando la relevancia del grupo en la escena musical internacional.

Temas Relacionados

OasisLiam GallagherNoel GallagherCDMXmexico-entretenimiento

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 4 de septiembre: MB suspenderá servicio en una estación durante el fin de semana

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves

Metro CDMX y Metrobús hoy

Metrobús CDMX: esta estación suspenderá su servicio durante el fin de semana

El medio de transporte público de la Ciudad de México dio a conocer esta noticia por medio de sus redes sociales oficiales

Metrobús CDMX: esta estación suspenderá

Reportan asesinato de “El Pichón”, presunto jefe de plaza de un brazo armado de Los Chapitos

Ángel “N” fue atacado a tiros cuando se encontraba a bordo de una camioneta en Culiacán

Reportan asesinato de “El Pichón”,

Este fruto seco te ayudará a dormir de mejor manera y estar más activo durante el día

Investigadores encontraron que consumir 40 gramos de este alimento optimiza la calidad del sueño, disminuye la somnolencia diurna y fortalece el ritmo circadiano

Este fruto seco te ayudará

Las mejores melodías para escuchar en Spotify México en cualquier momento y lugar

Estos son los artistas en Spotify que han logrado mantenerse en el gusto del público con estos sencillos

Las mejores melodías para escuchar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a tres hombres que

Detienen a tres hombres que llevaban 100 mil litros de huachicol en tractocamiones en Edomex

Capturan a cinco hombres armados y aseguran dos camionetas en Culiacán, Sinaloa

Reportan asesinato de “El Pichón”, presunto jefe de plaza de un brazo armado de Los Chapitos

Tras ataques armados en hospitales de Sinaloa, paramédicos de Gerum usarán chalecos antibalas

Procesan a “El Rhino”, presunto jefe de plaza del CJNG en Michoacán que fue detenido en Uruapan

ENTRETENIMIENTO

Vadhir revela que la relación

Vadhir revela que la relación que tiene con Aislinn y José Eduardo Derbez no siempre ha sido buena: “Siempre hay roces”

Las mejores melodías para escuchar en Spotify México en cualquier momento y lugar

Tito Fuentes de Molotov confiesa que en su pausa musical estuvo en coma y enfrentó 11 cirugías tras duras adicciones

Quién es Emilia Mernes, cantante que fue “ignorada” por su público en México

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Aarón pide al Cuarto Noche salvar a Abelito

DEPORTES

Canelo vs Crawford: quién impidió

Canelo vs Crawford: quién impidió la transmisión de la pelea por tv abierta

Álvaro Morales reacciona a la supuesta oferta que tendría para dejar ESPN: “Me siento bendecido”

Tres nuevas selecciones se suman al Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá

Entrenador de Crawford se muestra despreocupado por enfrentar a Canelo: “No me importa ese poder”

Atlas felicita a su portero Camilo Vargas tras clasificarse al Mundial del 2026