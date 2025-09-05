Hermanos Gallagher se preparan para CDMX y preparan “Oasis Week” con boletos gratis y dinámicas para fans

Oasis regresa a la Ciudad de México con conciertos agotados y una semana de actividades exclusivas para fans (Reuters)

La expectativa por el regreso de Oasis a la Ciudad de México ha impulsado una serie de actividades exclusivas para los seguidores de la banda británica, quienes podrán sumergirse en la “Oasis Week”, una iniciativa organizada por Sony Music junto con la agrupación británica.

A pesar de que las entradas para los conciertos del 12 y 13 de septiembre en el Estadio GNP Seguros ya se encuentran agotadas, los admiradores aún tienen la posibilidad de acceder a boletos a través de Twickets, la plataforma oficial de reventa de la gira, donde los precios se mantienen en el valor original de Ticketmaster.

Durante la “Oasis Week”, que se celebrará en la CDMX la próxima semana, los fans podrán participar en una variedad de experiencias diseñadas especialmente para ellos.

La 'Oasis Week' en CDMX ofrece concursos, experiencias inmersivas y proyecciones para celebrar el reencuentro de la banda británica (@oasis)

Entre las actividades más destacadas figura el concurso “¿Te pareces a…?”, en el que quienes consideren tener un parecido físico o de estilo con los miembros de Oasis podrán competir por pases dobles para el concierto en la capital mexicana y otros premios exclusivos.

Para formar parte de este certamen, es imprescindible completar el registro previo y responder preguntas relacionadas con la banda, además de proporcionar datos personales de contacto. El evento de caracterización se realizará el lunes 8 de septiembre a las 12:00.

La programación de la semana también incluye una sesión inmersiva en sala Dolby Atmos, donde los asistentes podrán escuchar clásicos como “Stop crying your heart out” y “Champagne Supernova” con una calidad de audio que recrea la atmósfera de un concierto en vivo. Esta experiencia busca acercar a los seguidores a la esencia sonora de la banda, aprovechando la tecnología de sonido envolvente.

El concurso '¿Te pareces a…?' premiará a los fans que se asemejen a los miembros de Oasis con pases dobles y premios exclusivos (Zak Hussein/Europa Press)

Para quienes prefieren el contenido audiovisual, se proyectará el documental Oasis: There We Were… Now Here We Are, que celebra los 10 años del álbum “Definitely Maybe”.

El filme reúne entrevistas con productores, ingenieros y material inédito de backstage, ofreciendo una mirada profunda al proceso creativo y la historia de la agrupación.

El acceso a todas estas actividades requiere registrarse a través de la página de Oasis Week disponible en las publicaciones de Sony Music México. Los interesados deberán responder correctamente a preguntas sobre la trayectoria de la banda y completar sus datos personales para asegurar su participación.

La sesión inmersiva en sala Dolby Atmos permitirá a los asistentes disfrutar de los clásicos de Oasis con sonido envolvente (@oasis)

La gira de regreso, titulada Oasis Live ’25, marca el reencuentro de los hermanos Gallagher y el resto de la banda tras 16 años de separación. La serie de eventos en la CDMX representa una oportunidad única para los seguidores mexicanos de revivir la experiencia de Oasis tanto en el escenario como en actividades paralelas, consolidando la relevancia del grupo en la escena musical internacional.