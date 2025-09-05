México

Gomita reaparece y asegura estar en la mejor etapa de su vida tras realizarse 15 cirugías: “Estoy saludable”

Araceli Ordaz compartió que una de las razones por las que cuida su físico es el bypass gástrico que se realizó

Por Jazmín González

La creadora de contenido aseguró
La creadora de contenido aseguró estar en su mejor momento tras varios cambios físicos.

Araceli Ordaz, mejor conocida como ‘Gomita’, ha acaparado los reflectores después de mostrar los cambios físicos que ha conseguido tras más de 10 cirugías y varios cuidados.

Luego de que protagonizara varias controversias por su participación en La Casa de los Famosos México, la exconductora de “Sabadazo” sorprendió a propios y extraños al subir un video en el que luce un abdomen definido y una figura estilizada.

(IG: @gomitaoficial123)
Rápidamente, las especulaciones comenzaron a surgir entre los internutas, pero tan solo unas semanas después Gomita habló sobre su notable pérdida de peso.

"Me cuido mucho en la alimentación, hago mucho ejercicio, me metí a esta onda de los pilates y esas cosas. La verdad me ha funcionado, me ha ido muy bien”, declaró en un encuentro con diferentes medios.

Gomita asegura estar en la mejor etapa de su vida tras 15 cirugías

Pese a las declaraciones de la creadora de contenido, los comentarios sobre su físico continuaron, por lo que en un nuevo encuentro con la prensa fue tajante al asegurar que se encuentra en el mejor momento de su vida.

“Yo daba cuerpo, rostro y actitud, siempre me he gustado, pero he hecho dos, tres trucos, diría Paola (Suarez), para mejorar, pero ahora estoy en mi prime, muy contenta, muy feliz. Siento que estoy pasando una etapa muy bonita”, compartió.

(IG: @gomitaoficial123)
Asimismo, reveló que una de las razones por las que cuida su salud, es por el bypass gástrico que se realizó, además de que le gusta lucir bien en los vestuarios del circo.

Gomita recuerda los procedimientos estéticos que se ha realizado

Sin embargo, tener una figura estilizada no la ha dejado fuera de los comentarios negativos, mismos que la han llevado a recordar el número de cirugías que se ha realizado.

“Soy un claro ejemplo de hacer caso a tantas cosas. Conté hace poco mis cirugías, eran 15, y le doy gracias a Dios de que estoy viva y dando un ejemplo, no el mejor, para las jóvenes que quieren hacerse un procedimiento, que vean que no es lo más saludable”, compartió.

(IG: @gomitaoficial123)
Actualmente, la ex participante de La Casa de los Famosos aseguró tener un buen estado de salud, pese a que anteriormente se especuló que hizo uso del famoso fármaco Ozempic para conseguir la figura que ahora luce.

“Estoy en un peso saludable. No estoy flaca, anoréxica, estoy saludable”, sentenció.

