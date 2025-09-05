El principal indicador de la BMV abre jornada este 5 de septiembre con alza de 0,94%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada en positivo para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que empieza la jornada del viernes 5 de septiembre con notables incrementos del 0,94%, hasta los 60.428,16 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a las variaciones de este día con respecto a fechas anteriores, el selectivo acumula dos sesiones seguidas en ascenso.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el índice mexicano marca una subida 2,93%, de modo que desde hace un año aún mantiene un incremento del 19,83%.

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere analizar sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice aumenta 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.