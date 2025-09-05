México

El Edomex también apoyará el Sorteo de Lotería Nacional “México con M de Migrante”

La entidad participará en el concurso, cuyos recursos serán destinados a fortalecer la atención consular

Por Joshua Espinosa

El evento será transmitido en
El evento será transmitido en vivo el 15 de septiembre a las 16:00 horas por el canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional. Crédito: Lotería Nacional

El Estado de México decidió sumarse al Gran Sorteo Especial “México con M de Migrante”, un evento impulsado por la Lotería Nacional, con el propósito de reconocer el esfuerzo y la contribución de dicha comunidad mexicana.

En la presentación llevada a cabo en la Plaza Cívica de Tonatico, la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, remarcó el valor simbólico y social de esta acción al declarar: “México no termina en sus fronteras, México llega tan lejos como llegan los sueños de su gente. Nuestras hermanas y hermanos paisanos migrantes son prueba viva de ello”.

Por su parte, la secretaria de Cultura y Turismo del Estado de México, Nelly Minerva Carrasco Godínez, expresó su reconocimiento: “Nuestro reconocimiento (...), para todos los migrantes que han estado y que han luchado desde otras latitudes para sacar adelante a sus familias, a sus comunidades, a sus municipios y a su país”.

Este mensaje fue pronunciado en nombre del gobierno mexiquense y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. El presidente municipal de Tonatico, César Fuentes Domínguez, también dedicó palabras a la ocasión, subrayando la importancia de quienes han emigrado: “Sus historias, sacrificios y aportaciones son parte esencial de nuestra identidad y de nuestro desarrollo”.

Durante la ceremonia, la titular de la Lotería Nacional explicó que el sorteo es el primero bajo una causa específica impulsada por la administración presidida por Claudia Sheinbaum: rendir tributo a quienes, desde fuera de México, apoyan a sus familias y al país. Salomón enfatizó la trascendencia de esta iniciativa, haciendo hincapié en cómo los migrantes “nunca han dejado de estar aquí, en el pulso de la nación, en la fuerza de nuestra historia y en el corazón de cada familia”.

La funcionaria subrayó también la relevancia social del evento, al señalar que “los recursos obtenidos, después de pagar los premios, serán destinados a fortalecer la atención consular y la protección que necesitan en estos momentos de incertidumbre en el país vecino”, haciendo un llamado a la solidaridad nacional con la comunidad migrante. Añadió que 4 millones de cachitos viajarán “como abrazos a través de las fronteras” en conjunción con el Grito de Independencia y el inicio del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

El sorteo destinará utilidades a
El sorteo destinará utilidades a fortalecer la atención consular y la protección de migrantes mexicanos en el extranjero. Crédito: Lotería Nacional

En cuanto a la dinámica y los premios del Gran Sorteo Especial, Olivia Salomón puntualizó: “Con un solo cachito puedes ganar hasta 25.5 millones de pesos”. La lotería cuenta con una emisión de 4 millones de boletos a un costo de 200 pesos cada uno, ofreciendo una bolsa de más de 424 millones de pesos. El premio mayor de 255 millones se dividirá en diez premios directos de 25.5 millones cada uno.

Quienes deseen presenciar el evento podrán seguir la transmisión en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional el próximo lunes 15 de septiembre a las 16:00 horas. Además del premio mayor, existirán recompensas adicionales como cinco premios de 10 millones de pesos, cinco de 5 millones, quince de 1 millón, premios por aproximaciones de hasta un millón cien mil pesos, premios menores y un total de 39 mil 999 reintegros.

