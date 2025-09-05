Detienen en Guadalajara a presunto agresor sexual vinculado con al menos cuatro ataques

Autoridades de Jaliso detuvieron a presunto agresor sexual en Guadalajara (Foto: FERNANDO CARRANZA GARCIA/CUARTOSCURO.COM Archivo)

La reciente detención de Jonathan Misael “N” en Guadalajara ha despertado preocupación entre los habitantes de la capital jalisciense, luego de que la Fiscalía del Estado (FGE) lo identificara como presunto responsable de al menos cuatro ataques sexuales cometidos contra mujeres en distintas zonas urbanas.

De acuerdo con las autoridades, la aprehensión se concretó tras un operativo de inteligencia coordinado por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la Familia.

La acción fue ejecutada por agentes de la Comandancia de Feminicidios en la colonia Santa Elena Alcalde, donde se cumplimentó una orden de aprehensión emitida el pasado 26 de agosto por el Juzgado Quinto de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial.

Las indagatorias de la Fiscalía lo señalan como presunto responsable de cuatro delitos de violación ocurridos en las inmediaciones de las colonias Jardines de Alcalde y Colinas de la Normal.

Así operaba el detenido

Jonathan N fue detenido por ser presunto responsable de ataque a mujeres en Guadalajara, Jalisco (@FiscaliaJal/X)

Según las investigaciones, el modus operandi del imputado consistía en atacar a mujeres durante la madrugada, cuando las calles estaban solitarias. Tras seguirlas, las sometía con violencia física y psicológica, para después agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.

Uno de los casos más representativos ocurrió en mayo pasado, cuando presuntamente abordó a una mujer que se encontraba dentro de un vehículo estacionado en la calle Fray Junípero Serra. La víctima relató que el agresor la amenazó y la atacó aprovechando la oscuridad de la madrugada.

La Fiscalía también informó que Jonathan Misael “N” cuenta con antecedentes penales por robo y tentativa de violación, lo que refuerza la línea de investigación sobre su probable participación en más hechos delictivos con características similares.

Por este motivo, las autoridades hicieron un llamado a la población para que, en caso de haber sido víctima, acudan a presentar su denuncia correspondiente.

Tras su captura, el presunto agresor fue puesto a disposición de la autoridad judicial, donde enfrentará el proceso penal en su contra.

Mientras tanto, la Fiscalía del Estado de Jalisco refrendó su compromiso de garantizar justicia a las víctimas y de fortalecer los operativos de seguridad en zonas urbanas, con el fin de prevenir hechos que atenten contra la integridad de las mujeres.