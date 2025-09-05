México

Departamento de Justicia de EEUU anuncia como “logro destacado” acusación de terrorismo contra mujer ligada al CJNG

La mujer acusada en Texas fue capturada tras un cateo en Jalisco

Por Luis Contreras

Guardar
María del Rosario Navarro Sánchez,
María del Rosario Navarro Sánchez, se convirtió en la primera persona en Estados Unidos en ser acusada formalmente de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera (Infobae)

Las autoridades de Estados Unidos informaron los avances durante el 2025 en temas de seguridad, específicamente sobre temas de trafico de personas migrantes, y destacaron la acusación en contra de una mujer que tendría nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"El logro más destacado de la JTFA [Fuerza de Tarea Conjunta Alfa] en 2025 fue el anuncio del primer respaldo material a los cargos de terrorismo presentados contra un miembro del CJNG“, es parte de lo compartido por la institución el 4 de septiembre.

Quién es la mujer acusada

A mediados de mayo pasado que fue realizado el respaldo material a los cargos de terrorismo, en el Distrito Oeste de Texas, contra una persona identificada como integrante del CJNG.

Omar García Harfuch informó el
Omar García Harfuch informó el arresto de la mujer (X/@OHarfuch)

A María del Rosario Navarro Sánchez, quien es conocida con el alias Chayo, se le acusa de conspirar para proporcionar granadas al grupo delictivo, asimismo, la mujer de origen mexicano es acusada de conspiración para el contrabando y transporte de personas migrantes a territorio estadounidense.

La mujer habría usado testaferros para comprar y contrabandear armas de fuego, además de que se le acusa de conspirar para realizar el contrabando de importantes cantidades de dinero efectivo

De México a EEUU

Navarro Sánchez fue detenida por elementos de seguridad en México como resultado de un cateo realizado en la colonia El Llano, en el municipio de Magdalena, Jalisco. En dicha ocasión las autoridades señalaron que la mujer capturada era requerida por EEUU debido a sus acusaciones por trafico de armas y personas.

Cuándo Chayo fue capturada, los agentes también incautaron un par de armas de fuego, una de las cuales era dorada y también fue asegurado un hombre.

Como resultado de un cateo
Como resultado de un cateo fueron aseguradas armas de fuego (X/@OHarfuch)

En dicha ocasión el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló que la mujer era operadora del grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

“Buscada por autoridades de EE.UU @FBI por tráfico de armas, drogas y personas, lavado de dinero y distribución de metanfetamina y fentanilo a través de nuestras fronteras”, añadió el funcionario.

Asimismo, el Buró Federal del Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) señaló que la mujer mencionada estaría ligada con un túnel clandestino para el transporte de migrantes que fue hallado entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas.

La mujer “participó en múltiples de los tipos de actividades delictivas: tráfico de armas de fuego, narcotráfico, contrabando de personas y de grandes cantidades de dinero, e incluso el suministro de granadas al CJNG”, declaró en su momento Matthew R. Galeotti, Jefe de la División Penal del Departamento de Justicia.

Temas Relacionados

EEUUCJNGMigrantesNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

El motivo por el que este 5 de septiembre la bandera de México se izará a toda asta

El gobierno recordó la tragedia ocurrida a finales de enero de 1900, cuando Porfirio Díaz ordenó la deportación de 250 viudas yaquis y sus hijos

El motivo por el que

Una voz reconocida podría volver a las filas de TUDN para el Mundial del 2026

Reportes periodísticos aseguran que Televisa busca la mejor cobertura de la justa mundialista celebrada en México, Estados Unidos y Canadá

Una voz reconocida podría volver

¿Información sobre tu viaje? Estos son los vuelos cancelados y demorados en el AICM

El aeropuerto capitalino reporta en tiempo real el estado de todos sus vuelos

¿Información sobre tu viaje? Estos

Gomita reaparece y asegura estar en la mejor etapa de su vida tras realizarse 15 cirugías: “Estoy saludable”

Araceli Ordaz compartió que una de las razones por las que cuida su físico es el bypass gástrico que se realizó

Gomita reaparece y asegura estar

Privan de la libertad a agentes federales en Michoacán y militares los rescatan: operativo deja tres detenidos

Los efectivos fueron hallados tras una fuerte movilización por aire y tierra

Privan de la libertad a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Privan de la libertad a

Privan de la libertad a agentes federales en Michoacán y militares los rescatan: operativo deja tres detenidos

Defensa de Julio César Chávez Jr. califica de “pobre” apelación de la FGR por su libertad condicional

Entregan a 53 de los 65 cuerpos identificados en el crematorio Plenitud en Chihuahua

EEUU identifica red de tráfico de migrantes que usaba dulces con droga para llevar niños de Ciudad Juárez a Texas

Estos son los narcos que Sheinbaum podría solicitar a EEUU en extradición, según Jesús Lemus

ENTRETENIMIENTO

Gomita reaparece y asegura estar

Gomita reaparece y asegura estar en la mejor etapa de su vida tras realizarse 15 cirugías: “Estoy saludable”

Pese a su íntima amistad con Peso Pluma, Abelito no lo ha mencionado en La Casa de los Famosos México

Shakira rompe en llanto en Querétaro por canción asociada a Gerard Piqué

Mercurio and Friends cancelan doble concierto en Monterrey; anunciarán nuevas fechas

Emiliano Aguilar descarta reconciliación con Pepe Aguilar y sus hermanos tras burlas en su contra: “No somos iguales”

DEPORTES

Una voz reconocida podría volver

Una voz reconocida podría volver a las filas de TUDN para el Mundial del 2026

Defensa de Julio César Chávez Jr. califica de “pobre” apelación de la FGR por su libertad condicional

Luis Fernando Tena buscará llevar a Guatemala al Mundial del 2026 en el arranque de las eliminatorias

Reportan acuerdo entre FIFA y Estadio Azteca para que dueños de palcos conserven sus lugares para el Mundial 2026

Fallo judicial en favor del América podría hacer que partidos se jueguen con público en el Estadio Ciudad de los Deportes