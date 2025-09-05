Departamento de Justicia de EEUU anuncia como “logro destacado” acusación de terrorismo contra mujer ligada al CJNG

María del Rosario Navarro Sánchez, se convirtió en la primera persona en Estados Unidos en ser acusada formalmente de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera (Infobae)

Las autoridades de Estados Unidos informaron los avances durante el 2025 en temas de seguridad, específicamente sobre temas de trafico de personas migrantes, y destacaron la acusación en contra de una mujer que tendría nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

"El logro más destacado de la JTFA [Fuerza de Tarea Conjunta Alfa] en 2025 fue el anuncio del primer respaldo material a los cargos de terrorismo presentados contra un miembro del CJNG“, es parte de lo compartido por la institución el 4 de septiembre.

Quién es la mujer acusada

A mediados de mayo pasado que fue realizado el respaldo material a los cargos de terrorismo, en el Distrito Oeste de Texas, contra una persona identificada como integrante del CJNG.

Omar García Harfuch informó el arresto de la mujer (X/@OHarfuch)

A María del Rosario Navarro Sánchez, quien es conocida con el alias Chayo, se le acusa de conspirar para proporcionar granadas al grupo delictivo, asimismo, la mujer de origen mexicano es acusada de conspiración para el contrabando y transporte de personas migrantes a territorio estadounidense.

La mujer habría usado testaferros para comprar y contrabandear armas de fuego, además de que se le acusa de conspirar para realizar el contrabando de importantes cantidades de dinero efectivo

De México a EEUU

Navarro Sánchez fue detenida por elementos de seguridad en México como resultado de un cateo realizado en la colonia El Llano, en el municipio de Magdalena, Jalisco. En dicha ocasión las autoridades señalaron que la mujer capturada era requerida por EEUU debido a sus acusaciones por trafico de armas y personas.

Cuándo Chayo fue capturada, los agentes también incautaron un par de armas de fuego, una de las cuales era dorada y también fue asegurado un hombre.

Como resultado de un cateo fueron aseguradas armas de fuego (X/@OHarfuch)

En dicha ocasión el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, detalló que la mujer era operadora del grupo criminal liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

“Buscada por autoridades de EE.UU @FBI por tráfico de armas, drogas y personas, lavado de dinero y distribución de metanfetamina y fentanilo a través de nuestras fronteras”, añadió el funcionario.

Asimismo, el Buró Federal del Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) señaló que la mujer mencionada estaría ligada con un túnel clandestino para el transporte de migrantes que fue hallado entre Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas.

La mujer “participó en múltiples de los tipos de actividades delictivas: tráfico de armas de fuego, narcotráfico, contrabando de personas y de grandes cantidades de dinero, e incluso el suministro de granadas al CJNG”, declaró en su momento Matthew R. Galeotti, Jefe de la División Penal del Departamento de Justicia.