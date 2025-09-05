Cuál es el precio de la gasolina en Puebla este 5 de septiembre

Los precios de la gasolina se actualizan constantemente, lo mejor es saber su valor y conocer en dónde puedes comprarla más barato (Cuartoscuro)

Antes de llenar el tanque de tu vehículo, revisa cuáles son el precio de los principales combustibles en Puebla este 5 de septiembre dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El precio de los combustibles varía diariamente por lo que es importante que saber su valor más caro y más barato.

¿Cuánto cuesta la gasolina por litro hoy en Puebla?

La gasolina magna se vende en un promedio de 23.603 pesos por litro.

En tanto, la gasolina premium está en un promedio de 25.090 pesos el litro.

Mientras que el diésel se encuentra en un promedio de 25.775 pesos por litro.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

Mantente actualizado sobre los precios de la gasolina. (Reuters)

Los cambios en el precio de la gasolina en México

Los precios de la gasolina en México dependen de varios factores: la inflación y el tipo de cambio frente al dólar estadounidense, por mencionar algunos. Para el 2025 el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aumentará en un 4.5 por ciento a partir del primer día del año lo que provocará un aumento en los precios de diferentes productos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer que la actualización de este impuesto se realiza acorde a la inflación. El precio del petróleo en los mercados internacionales y los estímulos fiscales afectarán directamente al precio de la gasolina magna, premium y el diésel.

Cada viernes se publican los subsidios otorgados por el gobierno en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y se espera que para este 2025 los estímulos fiscales registren variaciones con el paso de los meses.

Durante la anterior administración de Andrés Manuel López Obrador y la actual de Claudia Sheinbaum Pardo, las autoridades han destacado que “eliminaron” los famoso gasolinazos, es decir, los aumentos en los precios de los combustibles que se registraron en gobiernos anteriores, sin embargo, el valor de éstos siguen aumentando acorde a la inflación.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que pidió a la Secretaría de Energía establecer mesas de diálogo con gasolineros para evitar que el precio de la gasolina aumente durante el 2025.

Visita nuestra página en Google News