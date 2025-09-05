México

Clima en Ecatepec: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Por Infobae Noticias

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Antes de salir del hogar, consulta la predicción del clima en Ecatepec para las siguientes horas en este 5 de septiembre.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este viernes, se estima que en Ecatepec habrá un 66% de posibilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 24 centígrados y una mínima de 14°. La nubosidad será del 81% y por la noche habrá una posibilidad del 60% de lluvias.

La predicción del clima en
La predicción del clima en Ecatepec (Imagen ilustrativa Infobae)

De calores y contaminantes, el clima en Ecatepec

Ecatepec de Morelos es uno de los 125 municipios que conforman el Estado de México (Edomex) y se caracteriza por ser una región en donde la mitad de su territorio tiene clima seco y lluvioso y templado subhúmedo en la restante.

En Ecatepec la temperatura promedio al año es de 23 grados centígrados, mientras que su rango de precipitación promedio es de 500 a 700 mm. La temporada más húmeda es de mayo a octubre, mientras que la más seca va de noviembre a abril.

Al formar parte de la zona conocida como Valle de México, Ecatepec enfrenta problemas ambientales debido a la contaminación, la sobrepoblación y sus actividades industriales, lo que lo hace uno de los municipios con la peor calidad del aire.

Este municipio mexiquense tiene
Este municipio mexiquense tiene una temperatura promedio de 23 grados. (CUARTOSCURO)

Qué tipo de clima hay en México

México es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, pues debido a su ubicación geográfica que lo hace acreedor a una gran variedad de climas es que se ha vuelto en hogar para el 12% de las especies del mundo (12,000 de las cuales son endémicas).

El país se encuentra ubicado en dos áreas completamente diversas al ser atravesado por el trópico de Cáncer: por un lado está la zona tropical y por otra con un clima templado, sin embargo, estos se entremezclan por los océanos y relieves que rodean a México dando origen a más tiempos.

Ante ello, no es de extrañarse encontrar que en las partes más altas de Chihuahua las temperaturas ronden los -30 grados, mientras que en el desierto de Mexicali el termómetro alcance hasta los 50 grados.

El país tiene una zona cálida lluviosa que comprende la llanura costera baja del Golfo de México y el Pacífico; regiones cálido-húmedas y cálido sub-húmedas que se pueden encontrar en planicies costeras del Golfo de México, del océano Pacífico, istmo de Tehuantepec, en el norte de Chiapas y en la Península de Yucatán; clima seco en la Sierra Madre Occidental y Oriental, las cuencas altas de los ríos Balsas y Papaloapan, partes del istmo de Tehuantepec, Yucatán y Chiapas; zonas templadas, en su mayoría el territorio al norte del trópico de Cáncer; y semidesérticas, al norte del Altiplano.

La temperatura promedio del país es de 19 grados, no obstante, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo o Monterrey en donde las altas temperaturas son realmente extremas.

Al hablar de las temperatura máximas y mínimas récord en México se tiene que San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora pero limítrofe con el Gran Desierto de Altar de Baja California, ascendió hasta los 58.5 grados el 6 de julio de 1966; en contraste la temperatura mínima se registró el 27 de diciembre de 1997 en el municipio de Madero en Chihuahua, con -25 grados.

Expertos aseguran que debido al cambio climático el país sufrirá en un futuro una disminución de las lluvias anuales y un aumento considerable de las temperaturas; además, se han registrado grandes afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las severas inundaciones de los últimos años; mientras que en épocas de calor se ha visto una subida en el número de contingencias ambientales en las principales ciudades como la CDMX o Monterrey.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaEcatepecMéxicomexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Cuáles son las propiedades curativas del agua de naranja con chía en ayunas

Esta bebida es ideal para tomar por las mañanas

Cuáles son las propiedades curativas

Cómo contratar el paquete de internet CFE de 100 GB para la casa

Estos planes de conexión están planteados para ser accesibles

Cómo contratar el paquete de

Detienen a tres hombres que llevaban 100 mil litros de huachicol en tractocamiones en Edomex

Las personas capturadas estarían relacionadas con un grupo criminal

Detienen a tres hombres que

Capturan a cinco hombres armados y aseguran dos camionetas en Culiacán, Sinaloa

Entre los detenidos hay dos menores de edad

Capturan a cinco hombres armados

Vadhir revela que la relación que tiene con Aislinn y José Eduardo Derbez no siempre ha sido buena: “Siempre hay roces”

El actor y cantante se sinceró sobre varios aspectos de su familia previo al estreno de “De viaje con los Derbez”

Vadhir revela que la relación
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a tres hombres que

Detienen a tres hombres que llevaban 100 mil litros de huachicol en tractocamiones en Edomex

Capturan a cinco hombres armados y aseguran dos camionetas en Culiacán, Sinaloa

Reportan asesinato de “El Pichón”, presunto jefe de plaza de un brazo armado de Los Chapitos

Tras ataques armados en hospitales de Sinaloa, paramédicos de Gerum usarán chalecos antibalas

Procesan a “El Rhino”, presunto jefe de plaza del CJNG en Michoacán que fue detenido en Uruapan

ENTRETENIMIENTO

Vadhir revela que la relación

Vadhir revela que la relación que tiene con Aislinn y José Eduardo Derbez no siempre ha sido buena: “Siempre hay roces”

Hermanos Gallagher se preparan para CDMX y preparan “Oasis Week” con boletos gratis y dinámicas para fans

Las mejores melodías para escuchar en Spotify México en cualquier momento y lugar

Tito Fuentes de Molotov confiesa que en su pausa musical estuvo en coma y enfrentó 11 cirugías tras duras adicciones

Quién es Emilia Mernes, cantante que fue “ignorada” por su público en México

DEPORTES

Canelo vs Crawford: quién impidió

Canelo vs Crawford: quién impidió la transmisión de la pelea por tv abierta

Álvaro Morales reacciona a la supuesta oferta que tendría para dejar ESPN: “Me siento bendecido”

Tres nuevas selecciones se suman al Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá

Entrenador de Crawford se muestra despreocupado por enfrentar a Canelo: “No me importa ese poder”

Atlas felicita a su portero Camilo Vargas tras clasificarse al Mundial del 2026