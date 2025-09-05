México

Alerta por el ‘Fire Challenge’: niño de 7 años en Mérida sufre graves quemaduras por este reto viral

Especialistas advierten que este desafío ha causado tragedias en varios países, incluida México

Por Jesús F. Beltrán

Dante fue trasladado a un
Dante fue trasladado a un hospital en Texas tras resultar herido al intentar el “Fire Challenge” con alcohol y un encendedor. (Especial)

En Mérida, Yucatán, un reto viral en redes sociales estuvo a punto de costarle la vida a Dante, un niño de apenas 7 años que sufrió graves quemaduras al intentar reproducir una peligrosa dinámica conocida como el “Fire Challenge”. El menor permanece hospitalizado y en estado delicado tras haber sufrido lesiones en el 40 % de su cuerpo.

El incidente ocurrió el pasado 28 de agosto en la colonia Amapola. En un primer momento, las autoridades no tenían certeza sobre cómo se habían originado las heridas. Sin embargo, el jueves 4 de septiembre se confirmó que el accidente estuvo relacionado con la imitación de un desafío que circula en internet.

Dante fue alcanzado por las
Dante fue alcanzado por las llamas al encender una botella con alcohol en gel en el baño de su casa. (Especial)

De acuerdo con el testimonio de Anne Vilchis, delegada en Yucatán de la Fundación Michou y Mau, Dante se encontraba en el baño de su casa cuando tomó un encendedor y una botella de alcohol en gel. En su intento por replicar el reto, encendió la botella y fue alcanzado por las llamas.

“Dante tuvo quemadura al 30 por ciento, ya que lamentablemente, por tratar de imitar un reto de redes sociales, este pequeñito tomó un encendedor y una botella de alcohol en gel, se metió al baño de su casa, prendió la botella con el encendedor y el pequeñito se quemó, tuvo quemaduras en el cuello, en su cara, en el torso, y en vías respiratorias”, explicó.
El niño de 7 años
El niño de 7 años presenta quemaduras en el 40 % de su cuerpo y su recuperación será larga y complicada. (Especial)

El menor fue atendido en una clínica local, pero debido a la gravedad de sus lesiones se decidió su traslado a un hospital especializado. Con el apoyo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Marina y la propia Fundación Michou y Mau, Dante fue llevado al Hospital Shriners Children’s en Galveston, Texas, reconocido a nivel mundial por su atención a pacientes pediátricos con quemaduras.

Vilchis detalló que el niño ya fue sometido a cirugía y se evalúa la posibilidad de realizar injertos de piel, incluso utilizando parte de sus piernas, para acelerar su recuperación. La funcionaria insistió en la importancia de que padres y cuidadores vigilen el contenido que los menores consumen en internet, pues los llamados “retos virales” suelen representar un riesgo extremo.

¿En qué consiste el Fire Challenge?

Especialistas advierten que este desafío
Especialistas advierten que este desafío ha causado tragedias en varios países, incluida México. (Especial)

El “Fire Challenge”, el desafío que habría intentado Dante, consiste en rociarse con alcohol, encender el cuerpo y apagar las llamas en agua. A nivel internacional se han registrado múltiples casos de adolescentes y jóvenes lesionados e incluso fallecidos tras intentar esta práctica. Expertos advierten que, lejos de ser un juego, este tipo de acciones generan un riesgo inmediato de quemaduras graves, afectaciones respiratorias y hasta la muerte.

El caso de Dante ha generado conmoción en la comunidad yucateca y en todo México, donde usuarios en redes sociales han manifestado su solidaridad con la familia y exigieron campañas de prevención más firmes para alertar a la población sobre el peligro de estos retos. Mientras tanto, el pequeño continúa bajo observación en Estados Unidos, enfrentando un proceso médico que podría requerir múltiples cirugías para salvar su vida.

