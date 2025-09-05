Adela Micha defiende a Ángela Aguilar y pide no juzgarla: “Cometió el pecado de enamorarse”

Adela Micha sale en defensa de Ángela Aguilar. (Captura de pantalla/CUARTOSCURO)

Ángela Aguilar ha estado en boca de todos desde mayo de 2024, cuando empezaron los rumores de una relación sentimental con Christian Nodal tras la ruptura del cantante con Cazzu, centrando a la nueva pareja en el ojo del huracán de la opinión pública que hasta hoy día persiste.

Recientemente, tras una entrevista que ofreció el cantante de regional mexicano a Adela Micha, la menor de la dinastía Aguilar volvió a estar en las conversaciones al quedar mal parada por los dichos de su esposo, quien intentó aclarar cómo ocurrió la ruptura con la madre de su hija y cómo inició una relación con la mexicana, asegurando que no hubo terceros en discordia.

Sin embargo, internautas parecieron no creer en los dichos de Nodal, asegurando que las entrevistas que los implicados han dado no cuadran, señalando que los músicos mexicanos han mentido sobre su historia de amor.

“La gente se ha extralimitado”

Adela Micha le recuerda a Ángela Aguilar los tatuajes que Nodal se hizo por Belinda. (YouTube)

En ese contexto, Adela Micha salió a defender abiertamente a la joven intérprete, quien ha enfrentado una ola de juicios y ataques a raíz de su romance. Micha lanzó un llamado a la empatía, pidiendo que se respete la vida privada de Aguilar y subrayando que “cometió el pecado de enamorarse”.

La periodista recordó que en una entrevista con la hija de Pepe Aguilar ella reveló el impacto emocional que la exposición y los comentarios agresivos tuvieron sobre sí. Micha aseguró que la cantante le relató lo difícil que le resultó lidiar con el acoso y los señalamientos en Internet.

“Ella me contó que había sido una situación muy difícil. Para ella, que estuvo muy deprimida, que vivió momentos muy tristes, muy oscuros. Y, bueno, pues a mí eso me conmueve... se lo dije como si fuera mi hija”, dijo en su programa La Saga este jueves.

En su mensaje, Adela Micha criticó la facilidad con la que se emiten juicios severos desde plataformas digitales. “Las redes sociales tratan muy mal a esa joven, que en última instancia cometió el pecado de enamorarse. Es una joven alegre, talentosa, que canta muy bonito”, expresó la conductora, añadiendo que el público ha traspasado los límites al juzgar la vida sentimental de la artista en vez de enfocarse en su trabajo y su talento.

Los Aguilar autoproclaman ‘princesa’ a Ángela Aguilar tras desmentir demanda por plagio de Adele (Foto: Instagram/@prensaaguilarof)

Micha reconoció que preguntó a colegas y a su equipo sobre el origen del rechazo hacia Ángela Aguilar. “La gente de pronto se ha extralimitado en estos juicios de valor, con una mujer que justo eso, se enamoró”, afirmó.

En su reflexión, exhortó al público y a los usuarios de redes a recordar que, detrás de la fama, existen personas con emociones y procesos internos que pueden verse afectados por los comentarios y el asedio mediático.

La conductora también recordó el rol del periodismo frente a temas personales de figuras públicas. “Los periodistas no somos jueces, no somos ministerio público. Nosotros solo preguntamos”, enfatizó. Subrayó que no le corresponde juzgar la vida privada de los personajes públicos ni decidir sobre la veracidad de sus testimonios. Remarcó que lo que se debe juzgar es el desempeño profesional y el aporte que los artistas brindan al público.

Desmiente rumores de la entrevista a Nodal

Al reincorporarse a su programa tras unas vacaciones, Adela Micha abordó en pantalla los rumores en torno a su entrevista con Christian Nodal. La conductora explicó que la gestión para conversar con el cantante fue idéntica a la que aplica con otros artistas: tras un primer contacto, le propuso agendar una charla más extensa.

Ángela Aguilar y Christian Nodal en su primer aniversario de bodas. (IG: @nodal)

Micha precisó que el único acuerdo previo con Nodal fue “hablar de todo”, sin ningún tipo de restricción temática.

Denegó haber recibido instrucciones, presiones externas o pactos para favorecer o suavizar el diálogo: “Niego rotundamente que nadie me dijo ni qué hablar ni qué preguntar. Vamos, nunca lo he permitido, mucho menos a estas alturas de mi carrera profesional, en la que mi libertad son todo para mí”, afirmó la periodista.

La conductora también descartó versiones sobre pagos o ganancias extraordinarias y aseguró que su relación con Christian Nodal y Ángela Aguilar ha sido únicamente profesional, sin amistad ni contacto más allá del ámbito laboral. Añadió que tras la entrevista no volvió a comunicarse con Nodal.