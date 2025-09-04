Vientos CDMX: activan alerta amarilla por fuertes rachas en estas cuatro alcaldías para hoy miércoles 3 de septiembre

En estas alcaldías de CDMX se prevén fuertes vientos. Crédito: Cuartoscuro.

No solo las fuertes lluvias han afectado a la Ciudad de México, también los vientos, y para la tarde y noche de este miércoles 3 de septiembre se pronostican fuertes rachas, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina la tarde de este miércoles 3 de septiembre a través de un comunicado oficial compartido en sus redes sociales oficiales.

Protección Civil de la Ciudad de México emitió alerta amarilla en cuatro alcaldías para la tarde y noche de este miércoles 3 de septiembre.

Señaló que se esperan intensas rachas, por lo que hizo un llamado a tomar precauciones en caso de trasladarse a estas demarcaciones o vivir en ellas.

También se prevé lluvia con granizo para la tarde y noche de este miércoles 3 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro/Moisés Pablo Nava

Se trata de las alcaldías: Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza, que registrarán fuertes vientos para la tarde y noche de este miércoles 3 de septiembre.

La Secretaría de Gestión lanzó una serie de recomendaciones a la población en general por los fuertes vientos con rachas pronosticados para esta fecha.

Recomendaciones:

- Guarda o retira objetos que puedan caer.

- No subir a andamios, azoteas ni cornisas.

- Alejarse de postes telefónicos y de electricidad.

- Utilizar cubrebocas.

Las imágenes desde el interior de la Facultad de estudios superiores de Aragón Crédito: Cortesia

Fuertes rachas de viento registradas para la tarde y noche de este miércoles 3 de septiembre

De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, se prevé la racha de fuertes vientos este miércoles 3 de septiembre de las 17:15 a 20:00 horas.

Las rachas de viento previstas serán de 50 a 59 km/h, de acuerdo con información de la secretaría local de la Ciudad de México.

Además de las recomendaciones realizadas, se presentaron los peligros asociados por las fuertes rachas de vientos que se registrarán para la tarde de este miércoles 3 de septiembre:

- Caída de ramas, árboles y lonas.

- Objetos caídos en los caminos y carreteras

- Daños a mobiliario urbano o de la vivienda.

En estas cuatro alcaldías de CDMX se prevén fuertes vientos para la tarde y noche de hoy miércoles 3 de septiembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Ante las recomendaciones efectuadas a la población, así como los peligros asociados mostrados por la Secretaría de Gestión Integral, la misma dependencia puso a disposición sus distintos números telefónicos de emergencia.

Lo anterior, en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular por los fuertes vientos pronosticados para la tarde y noche de este miércoles 3 de septiembre: 911 o 55 5683 22222.