Presidenta del Senado reconoce a Sheinbaum por manejo de política exterior

La senadora Laura Itzel Castillo Juárez resalta la necesidad de atender agendas compartidas en temas clave

Por Omar Tinoco Morales

Laura Itzel Castillo calificó como positivo el encuentro en Palacio NAcional. FOTO: Senado

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, destacó los resultados del encuentro entre la titular del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

Castillo Juárez subrayó la importancia de este tipo de encuentros bilaterales para abordar los temas comunes en materia de seguridad, cooperación y migración.

El encuentro celebrado este mediodía en Palacio Nacional entre la presidenta Sheinbaum Pardo y Marco Rubio, marcó un nuevo capítulo en la relación bilateral, con el objetivo de fortalecer los lazos diplomáticos a través de un diálogo abierto y respetuoso, apuntó la senadora de Morena.

A través de sus redes sociales, Castillo Juárez enfatizó que la política exterior mexicana debe guiarse por una visión clara, actuar con firmeza y mantener el compromiso con los principios históricos de respeto, no intervención y autodeterminación de los pueblos.

El encuentro diplomático reafirma el compromiso de México y Estados Unidos con el diálogo y la cooperación. (X/@LuisaAlcalde)

La senadora consideró que estos valores resultan fundamentales para la conducción de la relación con Estados Unidos y para la atención de las agendas compartidas.

Laura Itzel Castillo resaltó que en la reunión también participó el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, quien puso de relieve que ambos gobiernos mantienen una colaboración regular, sin que exista subordinación y siempre respetando las soberanías nacionales.

De acuerdo con Castillo Juárez, este enfoque permite que la cooperación se desarrolle en un marco de igualdad y respeto mutuo.

“Quiero destacar que la política exterior debe responder con visión, firmeza y compromiso a los principios históricos de respeto, no intervención, autodeterminación de los pueblos”, apuntó este miércoles en la sesión del Senado.

Para Castillo Juárez, el diálogo abierto y respetuoso entre México y Estados Unidos constituye la vía esencial para atender los desafíos conjuntos en materia de seguridad, cooperación y migración.

México y EEUU acuerdan aumentar el nivel de cooperación

México y Estados Unidos alcanzaron un entendimiento de cooperación en seguridad basado en cuatro principios: respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración coordinada, según informó el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, en conferencia conjunta con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

El secretario Marco Rubio señaló que México ha cooperado como nunca para el combate al narco, la crisis de fentanilo y el tráfico ilegal de armas. Crédito: X / @MLopezSanMartin

El acuerdo establece un mecanismo de coordinación de alto nivel que se reunirá de forma periódica para evaluar avances y garantizar el cumplimiento de los objetivos del nuevo Programa de Cooperación de Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley.

Entre las medidas acordadas figuran acciones para contrarrestar los flujos financieros ilícitos, el tráfico de combustibles ilegales, la detención de generadores de violencia y el combate al tráfico de drogas y armas, cada país actuando en su propio territorio.

De la Fuente subrayó que el elemento central del acuerdo es el reconocimiento de los principios mencionados, lo que permitirá avanzar en la cooperación bilateral.

El canciller también señaló que el diálogo con su homólogo estadounidense se enmarca en las conversaciones entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Donald Trump, y da continuidad a la primera reunión sostenida con Rubio en el Departamento de Estado en Washington, DC, a finales de febrero.

Maestros que no denuncien el

Reportan bloqueos en diversos puntos

¿Cómo le ha ido a

Carlos Rivera aparece con Priscila

Poncho de Nigris exige a
Reportan bloqueos en diversos puntos

Carlos Rivera aparece con Priscila

¿Cómo le ha ido a

