México

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Ecatepec

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Por Infobae Noticias

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

Antes de salir de tu casa, revisa la previsión meteorológica en Ecatepec para las siguientes horas en este jueves 4 de septiembre.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 24 grados, la previsión de lluvia será del 70%, con una nubosidad del 94%, mientras que las ráfagas de viento serán de 26 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se pronostica que alcancen un nivel de hasta 9.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 14 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 25%, con una nubosidad del 71%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 15 kilómetros por hora en la noche.

La predicción del estado del
La predicción del estado del tiempo en Ecatepec (Imagen ilustrativa Infobae)

Entre contingencias, el clima en Ecatepec

Ecatepec de Morelos forma parte de los 125 municipios que integran el Estado de México (Edomex) y se caracteriza por ser una región en donde la mitad de su territorio tiene clima seco y lluvioso y templado subhúmedo en la restante.

En Ecatepec la temperatura promedio al año es de 23 grados centígrados, mientras que su rango de precipitación promedio es de 500 a 700 mm. La temporada más húmeda es de mayo a octubre, mientras que la más seca va de noviembre a abril.

Al estar ubicado dentro de la zona conocida como Valle de México, Ecatepec sufre problemas ambientales debido a la contaminación, la sobrepoblación y sus actividades industriales, lo que lo hace uno de los municipios con la peor calidad del aire.

Este municipio mexiquense tiene
Este municipio mexiquense tiene una temperatura promedio de 23 grados. (CUARTOSCURO)

Qué debo hacer para asegurar mi patrimonio debido a los fenómenos meteorológicos extremos

La falta de preparación ante fenómenos hidrometeorológicos representa un costo diario superior a los 25 millones de pesos para las empresas mexicanas, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Entre 2012 y 2024, se pagaron en promedio 7,591 millones de pesos anuales por siniestros relacionados con tormentas, lluvias intensas e inundaciones, un incremento del 91% respecto al periodo 2001–2012.

Este panorama refleja la creciente vulnerabilidad operativa y financiera de las compañías, especialmente durante la temporada de huracanes, que se extiende hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El pronóstico para 2025 indica una alta actividad ciclónica, con la posible formación de entre 8 y 9 tormentas tropicales, 4 o 5 huracanes de categoría 1 o 2 y hasta 6 huracanes intensos, de categoría 3 o superior.

Ante este escenario, Eduardo Gutiérrez, Socio Director en Eikos, consultora especializada en seguros y administración de riesgos, recomienda reforzar tres pilares fundamentales: seguros adecuados, protocolos internos robustos y alianzas estratégicas predefinidas.

En cuanto a cobertura, Gutiérrez advierte que disponer de una póliza no garantiza protección suficiente; “Una póliza integral frente a fenómenos hidrometeorológicos debe contemplar al menos los siguientes elementos: cobertura por huracanes, tormentas, granizo, deslaves e inundaciones; protección frente a interrupción de actividades o pérdida de ingresos; daños a bienes en tránsito o en uso fuera de planta; gastos adicionales por reubicación temporal; remoción de escombros y limpieza; procesos preferenciales de atención de siniestros”, detalla el especialista.

Además, recomienda revisar periódicamente los valores asegurados y mantener actualizadas las ubicaciones de los activos.

Un Plan de Respuesta ante Tormentas (ERP) debe contemplar cinco etapas:

Planeación anual.

Preparación inicial y final.

Respuesta durante el evento.

Recuperación posterior, incluyendo simulacros.

Actualización constante de procedimientos.

Más allá de los seguros, los protocolos internos juegan un papel clave en la gestión de riesgos. Alicia Martínez, Subdirectora de Daños, Autos y Fianzas de Eikos, señala que “es de gran relevancia que los protocolos incluyan canales de comunicación seguros, asignación de responsables por área y mecanismos para documentar daños con el fin de facilitar la gestión con aseguradoras y reducir el impacto en la continuidad del negocio”.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaEcatepecMéxicomexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Los desenredos del amor, la película coreana que atrapa a los usuarios de Netflix México

Desde su estreno el 29 de agosto, la comedia romántica ha subido puestos en el ranking de la plataforma de streaming

Los desenredos del amor, la

Dónde ver en México las eliminatorias de la Conmebol para el Mundial 2026

Aficionados en territorio mexicano enfrentan restricciones para ver partidos de Conmebol

Dónde ver en México las

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes nominarán a tres compañeros hoy 3 de septiembre

Sigue el minuto a minuto del reality show 24/7: continúan las estrategias previo a la sexta eliminación, los habitantes nominarán a 3 compañeros

La Casa de los Famosos

Dónde ver en México las eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026

Selecciones favoritas encabezan los grupos en la eliminatoria europea, con figuras como Mbappé y Musiala

Dónde ver en México las

Lyn May revela que maquillar cadáveres de Rossy Mendoza y Sasha Montenegro le hizo vivir experiencias paranormales

La vedette compartió cómo el acto de maquillar a sus queridas colegas tras su fallecimiento se convirtió en una experiencia tan intensa que cambió su forma de enfrentar la muerte

Lyn May revela que maquillar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a hombre y mujer

Sentencian a hombre y mujer que se presentaron como miembros del CJNG para extorsionar en Edomex

Detienen y procesan a dos presuntos integrantes de “Los Richis”, grupo que operaba en dos alcaldías de CDMX

Detienen a mexicano con más de 400 millones de pesos de metanfetamina oculta en una hielera en la frontera

Reportan bloqueos en diversos puntos de Matamoros, Tamaulipas: esto es lo que se sabe

Violencia en Sinaloa: reportan disparos en Villa Juárez por segunda ocasión en una semana

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: los habitantes nominarán a tres compañeros hoy 3 de septiembre

Lyn May revela que maquillar cadáveres de Rossy Mendoza y Sasha Montenegro le hizo vivir experiencias paranormales

Ninel Conde regresa a La Casa de los Famosos 3 tras rumores de una supuesta multa por hablar del reality show

“El mono”, encabeza el top de películas imprescindibles para ver hoy mismo en Prime Video México

‘El Conjuro: Últimos Ritos’: así puedes ir al Museo de lo Sobrenatural, la experiencia inmersiva de los Warren en CDMX

DEPORTES

Dónde ver en México las

Dónde ver en México las eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026

Juan Manuel Márquez discute con Mauricio Sulaimán por la trayectoria de Canelo Álvarez: “No seas envidioso”

Este es el ex campeón del mundo mexicano que estará en la velada de Canelo Álvarez vs Terence Crawford

Álex Padilla, ex portero de Pumas, está inscrito para jugar la UEFA Champions League

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: cómo ha sido su preparación a 10 días de la pelea