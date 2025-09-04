México

Periodista recuerda desagradable experiencia que tuvo con Pepe Aguilar en el pasado: “Un sangrón”

Un relato de Teté Muñoz sobre un encuentro con Pepe Aguilar hace años ha desatado una ola de comentarios sobre el carácter del cantante, comparándolo con la calidez de su padre, Antonio Aguilar

Por Armando Guadarrama

La publicación de una periodista
La publicación de una periodista revive el debate sobre la actitud de Pepe Aguilar hacia la prensa y sus seguidores (Archivo)

La reciente publicación de una usuaria en redes sociales ha reavivado el debate sobre la actitud de Pepe Aguilar hacia la prensa y sus seguidores, al compartir una experiencia personal que data de 1987.

En su relato, la periodista Teté Muñoz expuso que, durante un encuentro con el cantante de regional mexicano, este mostró un comportamiento distante y poco cordial, en marcado contraste con la amabilidad de su padre, Antonio Aguilar.

La publicación, acompañada de una fotografía como prueba, ha generado una oleada de comentarios que coinciden en describir a Pepe Aguilar como una figura difícil de tratar, tanto en el pasado como en la actualidad.

Teté Muñoz relata una experiencia
Teté Muñoz relata una experiencia de 1987 que muestra el contraste entre Pepe Aguilar y su padre, Antonio Aguilar (TikTok)

La narración de Teté Muñoz detalla que, en aquel año, entrevistó a Pepe Aguilar cuando él se encontraba en el inicio de su carrera. Según la periodista, el artista fue obligado por su padre a atenderla como parte de su labor de prensa, y al final del encuentro le dedicó una canción.

En palabras de la propia Muñoz: “Con el Pepeyonce en 1987 lo entrevisté y era un sangrón, el papá lo hizo que me atendiera y al final me dedicó una canción, nada que ver con el papá”.

La imagen compartida muestra a un joven Pepe Aguilar con gesto de desgano, lo que refuerza la percepción de diferencias notables en el trato hacia la prensa entre padre e hijo.

La publicación de esta experiencia no tardó en recibir respuestas de otros usuarios que relataron vivencias similares. Entre los comentarios, varios coinciden en calificar a Pepe Aguilar como una persona de actitud déspota.

La memoria colectiva resalta la
La memoria colectiva resalta la humildad de Antonio Aguilar frente a la actitud de su hijo Pepe (TikTok)

Uno de los testimonios señala: “A mi esposo le tocó escoltarlo en un evento en Los Ángeles y dice que es el hombre más déspota y sangrón que ha conocido”. Otro usuario recordó un episodio de los años 90, cuando Antonio Aguilar y su hijo participaron en una charreada bajo la lluvia. Según el relato, el corralón estaba lodoso y Pepe Aguilar se negó a bajar del caballo, hasta que su padre lo reprendió y lo obligó a caminar por el lodo.

Las críticas no se limitaron a su trato con la prensa o el público. Algunos comentarios aluden a la trayectoria profesional de Pepe Aguilar, sugiriendo que su éxito se debe en parte al legado familiar.

Un usuario expresó: “Diría que estoy sorprendido, pero Pepe es un junior que fracasó como rockerito y tuvo que colgarse de la carrera de su papá”. Otros mensajes hacen referencia a la personalidad de su hija, Ángela Aguilar, estableciendo paralelismos entre las actitudes de ambos y la influencia del entorno familiar.

Usuarios en redes sociales coinciden
Usuarios en redes sociales coinciden en describir a Pepe Aguilar como una figura difícil de tratar (@pepeaguilar_oficial/Instagram)

La figura de Pepe Aguilar ha sido objeto de controversia en fechas recientes, al punto de que se ha lanzado una petición para retirarlo del cartel de los festejos patrios en Guadalajara.

Las reacciones negativas se han intensificado tras episodios en los que el cantante respondió con amenazas y burlas a las críticas recibidas en redes sociales, lo que ha alimentado la percepción de un carácter explosivo y poco tolerante a la confrontación pública.

En contraste, la memoria colectiva y los testimonios recogidos en la publicación resaltan la humildad y el buen trato de Antonio Aguilar hacia la prensa y el público.

Pepe Aguilar enfrenta críticas recientes
Pepe Aguilar enfrenta críticas recientes y una petición para retirarlo de los festejos patrios en Guadalajara (Recorte)

Una usuaria afirmó: “Mi abuela conoció a los Aguilar y cuenta lo mismo, Antonio un caballero y Pepe un alzado”. Este tipo de comentarios refuerza la imagen de una marcada diferencia generacional en la forma de relacionarse con el entorno mediático y social.

