Pensión Mujeres Bienestar: ellas son las beneficiarias que reciben su quinto depósito hoy 4 de septiembre

Las beneficiarias programadas para esta fecha recibirán su quinto depósito del año por 3 mil pesos, dentro del calendario oficial

La Pensión Mujeres Bienestar 2025 avanza con la entrega de recursos correspondientes al bimestre septiembre-octubre. Hoy jueves 4 de septiembre es la fecha programada para que ciertas beneficiarias del programa reciban su quinto depósito del año, por un monto de 3 mil pesos.

Impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, este programa social busca apoyar económicamente a mujeres adultas mayores de 60 a 64 años, con especial atención a aquellas en situación de vulnerabilidad.

El objetivo es garantizar un ingreso bimestral que contribuya a su bienestar y autonomía financiera. En localidades con población mayoritariamente indígena o afromexicana, el programa también incluye a mujeres a partir de 60 años.

Quiénes reciben hoy su depósito de 3 mil pesos

El calendario oficial de pagos del bimestre septiembre-octubre fue dado a conocer por Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar. La dispersión de los apoyos se realiza de forma escalonada según la primera letra de la CURP, con el fin de organizar los pagos y evitar aglomeraciones en los bancos.

Cada beneficiaria recibe el monto directamente en su tarjeta del Banco del Bienestar, permitiendo un acceso seguro y controlado.

Las beneficiarias programadas reciben su quinto depósito de 3 mil pesos, un respaldo económico dirigido a mujeres adultas mayores en situación de vulnerabilidad

Cómo consultar el depósito

Para confirmar la llegada del pago de 3 mil pesos, las beneficiarias cuentan con dos opciones oficiales:

Aplicación móvil del Banco del Bienestar: Descargar la app desde Google Play Store o App Store. Registrarse con los datos personales de la beneficiaria e iniciar sesión. Seleccionar “Consulta de saldo” o “Estado de cuenta” para verificar el depósito. Cajeros automáticos del Banco del Bienestar: Introducir la tarjeta del programa. Consultar el saldo y los movimientos para confirmar la entrega del recurso.

Cabe recordar que, al cumplir 65 años, las mujeres beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar pasan automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que entrega un monto bimestral de 6 mil 200 pesos, consolidando un apoyo económico más amplio.

La Pensión Mujeres Bienestar representa uno de los pilares de la política social del Gobierno de México, al garantizar un ingreso regular que contribuye a la autonomía y bienestar de las mujeres adultas mayores.

Hoy, jueves 4 de septiembre, las beneficiarias programadas para esta fecha podrán acceder a su quinto depósito del año, asegurando que continúen recibiendo un respaldo económico fundamental para su calidad de vida.