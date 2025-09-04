Pensión Mujeres Bienestar 2025: quiénes serán las últimas beneficiarias en recibir el pago de septiembre

La Pensión Mujeres Bienestar sigue repartiendo sus depósitos correspondientes al bimestre septiembre-octubre

La Pensión Mujeres Bienestar sigue repartiendo sus depósitos correspondientes al bimestre septiembre-octubre para que las beneficiarias reciban su quinto pago en lo que va del año. La distribución comenzó el pasado 1 de septiembre y terminará el 25 del mismo mes.

Cabe recordar que el programa comenzó a implementarse desde principios de 2025 bajo el mandato de Claudia Sheinbaum, y se enfocó en su primera etapa en beneficiar a mujeres de 63 y 64 años de edad con un monto económico bimestral de 3 mil pesos, aunque tras el registro anterior, adultas mayores de 60 a 63 años podrán ya recibir el apoyo de la pensión.

Al cumplir 65 años de edad, las participantes pasarán automáticamente a ser derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la cual entrega este año 6,200 pesos bimestrales.

La pensión entrega un monto económico bimestral de 3 mil pesos

¿Quiénes serán las últimas beneficiarias en recibir el pago de septiembre de la Pensión Mujeres Bienestar?

De acuerdo con el calendario oficial de pagos, las últimas beneficiarias en recibir el pago de septiembre serán aquellas cuya primera letra de la CURP inicie con las letras W, X, Y, Z. Estas adultas mayores podrán cobrar su dinero a partir del jueves 25 de septiembre.

Letra A | lunes 1 de septiembre

Letra B | martes 2 de septiembre

Letra C | miércoles 3 de septiembre

Letra C | jueves 4 de septiembre

Letra D, E, F | viernes 5 de septiembre

Letra G | lunes 8 de septiembre

Letra G | martes 9 de septiembre

Letra H, I, J, K | miércoles 10 de septiembre

Letra L | jueves 11 de septiembre

Letra M | viernes 12 de septiembre

Letra M | lunes 15 de septiembre

Letra N, Ñ, O | miércoles 17 de septiembre

Letra P, Q | jueves 18 de septiembre

Letra R | viernes 19 de septiembre

Letra R | lunes 22 de septiembre

Letra S | martes 23 de septiembre

Letra T, U, V | miércoles 24 de septiembre

Letra W, X, Y, Z | jueves 25 de septiembre

Calendario oficial de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre (X@A_MontielR)

¿Cómo saber si ya llegó el pago de la Pensión Mujeres Bienestar?

Para saber si el pago de la pensión ya llegó, se puede consultar la aplicación móvil gratuita del Banco del Bienestar, misma que se descarga en teléfonos con sistema Android e iOS desde Google Play Store y la App Store. Esta herramienta permite consultar el saldo de la cuenta y revisar movimientos de manera sencilla y segura. Además, los beneficiarios también pueden acudir directamente a los cajeros automáticos de cualquier sucursal del banco.

Además, para cualquier duda o aclaración la dependencia pone a disposición la línea del Bienestar 800 639 42 64, así como sus redes sociales verificadas.