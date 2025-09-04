Lluvias CDMX: activan alerta amarilla en estas seis alcaldías para la tarde y noche de hoy jueves 4 de septiembre

Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este jueves 4 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

Continuarán las fuertes lluvias para la tarde y noche de este jueves 4 de septiembre en algunas zonas de la Ciudad de México, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido en sus redes sociales oficiales este jueves 4 de septiembre.

Agregó que se esperan fuertes lluvias en seis alcaldías de la capital del país, las cuales podrían estar acompañadas de granizo para la tarde y noche de este jueves 4 de septiembre.

Ante esto, hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las alcaldías afectadas o vivir en ellas.

Las lluvias podrían estar acompañadas de granizo, advirtió Protección Civil. Foto: Cuartoscuro.

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco registrarán alerta amarilla por fuertes lluvias para la tarde y noche.

Debido a la emisión de la alerta amarilla, así como al pronóstico de granizo, la dependencia local lanzó una serie de recomendaciones a la población en general por las fuertes lluvias esperadas y dio una serie de recomendaciones a la población en general.

Peligros asociados

- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

- Caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones por las fuertes lluvias de este miércoles 3 de septiembre

- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

- Cierra puertas y ventanas.

- No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.

- Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

Las lluvias dejaron afectaciones en los alrededores de esta estación de la Lïnea 8 del transporte público capitalino

¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en las seis alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este jueves 4 de septiembre?

Según el pronóstico de Protección Civil emitido, la hora exacta en que comenzará a llover en las seis alcaldías de la Ciudad de México para este jueves 4 de septiembre será de las 13:00 a las 21:00 horas.

Asimismo, señaló que se esperan lluvias fuertes entre 15 y 29 mm, por lo que hizo el llamado a seguir las recomendaciones y tomar en cuenta los peligros asociados.

Activan alerta amarilla en estas seis alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este jueves 4 de septiembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Ante las recomendaciones efectuadas a la población, así como los peligros asociados mostrados por la Secretaría de Gestión Integral, la misma dependencia puso a disposición sus distintos números telefónicos de emergencia.

Lo anterior, en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.