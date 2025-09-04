México

Lluvias CDMX: activan alerta amarilla en estas seis alcaldías para la tarde y noche de hoy jueves 4 de septiembre

Las fuertes precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo, advirtió Protección Civil de la Ciudad de México

Por Omar Martínez

Prevén fuertes lluvias con granizo
Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este jueves 4 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

Continuarán las fuertes lluvias para la tarde y noche de este jueves 4 de septiembre en algunas zonas de la Ciudad de México, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido en sus redes sociales oficiales este jueves 4 de septiembre.

Agregó que se esperan fuertes lluvias en seis alcaldías de la capital del país, las cuales podrían estar acompañadas de granizo para la tarde y noche de este jueves 4 de septiembre.

Ante esto, hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las alcaldías afectadas o vivir en ellas.

Las lluvias podrían estar acompañadas
Las lluvias podrían estar acompañadas de granizo, advirtió Protección Civil. Foto: Cuartoscuro.

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco registrarán alerta amarilla por fuertes lluvias para la tarde y noche.

En estas seis demarcaciones de la capital del país fue activada la alerta amarilla por fuertes lluvias para la tarde y noche de este jueves 4 de septiembre, según lo emitido por la Secretaría de Gestión Integral.

Debido a la emisión de la alerta amarilla, así como al pronóstico de granizo, la dependencia local lanzó una serie de recomendaciones a la población en general por las fuertes lluvias esperadas y dio una serie de recomendaciones a la población en general.

Peligros asociados

- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

- Caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones por las fuertes lluvias de este miércoles 3 de septiembre

- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

- Cierra puertas y ventanas.

- No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.

- Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

Las lluvias dejaron afectaciones en los alrededores de esta estación de la Lïnea 8 del transporte público capitalino

¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en las seis alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este jueves 4 de septiembre?

Según el pronóstico de Protección Civil emitido, la hora exacta en que comenzará a llover en las seis alcaldías de la Ciudad de México para este jueves 4 de septiembre será de las 13:00 a las 21:00 horas.

Asimismo, señaló que se esperan lluvias fuertes entre 15 y 29 mm, por lo que hizo el llamado a seguir las recomendaciones y tomar en cuenta los peligros asociados.

Activan alerta amarilla en estas
Activan alerta amarilla en estas seis alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este jueves 4 de septiembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Ante las recomendaciones efectuadas a la población, así como los peligros asociados mostrados por la Secretaría de Gestión Integral, la misma dependencia puso a disposición sus distintos números telefónicos de emergencia.

Lo anterior, en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 55 5683 22222.

