México

Lluvia o calor: revisa cuál será el clima en tu región este 4 de septiembre

El clima en México puede variar en la zona sur, norte y centro debido a varios factores geográficos como la latitud y altitud

Por Infobae Noticias

Guardar
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

En México por lo general el clima es templado, pero puede variar según la región y estación del año. Según la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) hay siete diferentes climas en el país, determinados por aspectos como la latitud y la distribución de la tierra y agua.

Los siete climas predominantes en el país son: cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie. Se destacan por tener una mayor extensión.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el clima para las diferentes regiones del país para este 4 de septiembre, es el siguiente:

Pronóstico del tiempo para este 4 de septiembre

El huracán Lorena, como categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, el monzón mexicano y una vaguada en altura, originarán lluvias muy fuertes a intensas acompañadas con descargas eléctricas en el noroeste y occidente del país, con puntuales torrenciales en Baja California Sur; además de intensas rachas de viento y oleaje elevado en las costas de la Península de Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit, incluido el golfo de California. Además se prevé la formación de trombas marinas frente a la costa occidental de Baja California Sur. El frente núm. 1 extendido como estacionario sobre el noreste de México, aunado a inestabilidad atmosférica, generarán lluvias puntuales muy fuertes en San Luis Potosí (noreste), lluvias fuertes en Tamaulipas (sur), chubascos dispersos en Coahuila y Nuevo León, así como rachas de viento de 40 a 60 km/h en dicha región. Un canal de baja presión y divergencia en altura, propiciarán lluvias fuertes en el centro y oriente del territorio mexicano, con puntuales muy fuertes en Guanajuato, Estado de México y Puebla. El desplazamiento de la onda tropical núm. 30 sobre el sureste y sur del territorio nacional y un canal de baja presión sobre la Península de Yucatán, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes en la región, con puntuales muy fuertes en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz (sur). Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en zonas del norte de la República Mexicana, litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 40 °C en Baja California, Sonora y Tamaulipas. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

ARCHIVO - El sol se
ARCHIVO - El sol se pone sobre Ciudad de México el 25 de julio de 2024 tras una lluvia intensa. (AP Foto/Marco Ugarte, archivo)

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Baja California Sur (centro y sur). Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sonora (centro y sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste, oeste y suroeste) y Sinaloa. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Coahuila, Nuevo León y Quintana Roo. Viento de 70 a 90 km/h con rachas de 100 a 120 km/h: costas de Baja California Sur. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Jalisco (costa) y Colima (costa). Oleaje de 4.5 a 5.5 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Sinaloa y Nayarit. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa oriental de Baja California Sur, golfo de California (sur), costa occidental de Baja California y costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora y Tamaulipas. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México y Puebla.

Aunque el clima puede regalarnos días cálidos y hermosas tardes lluviosas, también puede llegar a convertirse en un peligro si sus condiciones se vuelven extremas.

En caso de que las condiciones meteorológicas pudieran empeorar o considerarse de riesgo, las autoridades estatales y de Protección Civil se darán a la tarea de informar a la población para que puedan refugiarse de forma oportuna.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimamexico-noticiasnoticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo: En una noche de sorpresas, son cinco los habitantes nominados

La sexta gala de nominación promete sorpresas con nueva dinámica

La Casa de los Famosos

¿Habrá clases el próximo 15 y 16 de septiembre? Esto se sabe

Con motivo de los festejos por la Independencia de México, muchos padres de familia se han preguntado por la suspensión de labores en las escuelas

¿Habrá clases el próximo 15

Abelina López, alcaldesa de Acapulco, obliga a cerrar negocios por dos días para su informe y advierte multas o clausura

La alcaldesa de Acapulco ha sido fuertemente criticada en redes sociales

Abelina López, alcaldesa de Acapulco,

Kai en México: Este es el setlist confirmado para su concierto solista en el Pepsi Center

El intérprete surcoreano regresa a la CDMX con su gira “KaiOn Tour”

Kai en México: Este es

Perro agrede a mujer de la tercera edad en Iztapalapa, su dueña quedó detenida

La víctima de 73 años de edad sufrió varias lesiones, entre ellas, una amputación parcial, por lo que fue atendida de emergencia

Perro agrede a mujer de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Condenan a dos rumanas por

Condenan a dos rumanas por tratar de introducir metanfetamina de París a México

Procesan a dos ex funcionarios de la Secretaría de Educación y Cultura de Sonora por el desvío de 290 mdp

Sentencian a hombre y mujer que se presentaron como miembros del CJNG para extorsionar en Edomex

Detienen y procesan a dos presuntos integrantes de “Los Richis”, grupo que operaba en dos alcaldías de CDMX

Detienen a mexicano con más de 400 millones de pesos de metanfetamina oculta en una hielera en la frontera

ENTRETENIMIENTO

Kai en México: Este es

Kai en México: Este es el setlist confirmado para su concierto solista en el Pepsi Center

La Casa de los Famosos México 2025: quiénes son los nominados de la sexta semana

Ex esposa de Luis R. Conriquez estalla contra la actual pareja del cantante: “Ya te quedaste con él, ahora cuídalo”

Quién es la Licenciada María Julia, conductora de Telediario que se retiró

La Casa de los Famosos México 2025: los habitantes nominarán a tres compañeros

DEPORTES

Pumas vs Tigres: precios de

Pumas vs Tigres: precios de los boletos para el partido de la jornada 9 en el Estadio Olímpico Universitario

Dónde ver en México las eliminatorias de la Conmebol para el Mundial 2026

Dónde ver en México las eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026

Juan Manuel Márquez discute con Mauricio Sulaimán por la trayectoria de Canelo Álvarez: “No seas envidioso”

Este es el ex campeón del mundo mexicano que estará en la velada de Canelo Álvarez vs Terence Crawford