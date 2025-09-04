México

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: estos son los pasos para registrarte y obtener apoyo económico

El programa continúa siendo una oportunidad clave para jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan

Por Lorna Huitrón

El programa continúa siendo una oportunidad clave para jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) 2025 se mantiene como una de las principales iniciativas del Gobierno de México para apoyar a la población joven que no estudia ni trabaja.

Desde su lanzamiento hace más de seis años, este esquema ha buscado reducir la brecha de desigualdad, ofreciendo a los beneficiarios acceso a capacitación laboral, seguro médico y un respaldo económico mensual.

¿Qué ofrece Jóvenes Construyendo el Futuro?

Los jóvenes inscritos en el programa reciben una capacitación laboral gratuita durante 12 meses en empresas privadas, instituciones públicas o asociaciones civiles registradas. Además, cuentan con apoyo económico mensual de 8 mil 480 pesos, lo que representa un incentivo importante para quienes buscan insertarse al mercado laboral.

Otro beneficio relevante es el seguro médico del IMSS, que cubre enfermedades generales, maternidad y riesgos de trabajo durante todo el periodo de capacitación. Al finalizar el programa, los participantes obtienen una constancia oficial que acredita las habilidades adquiridas, fortaleciendo su perfil profesional.

En caso de que la empresa donde realizaron su adiestramiento no los contrate, el programa ofrece alternativas para facilitar la inserción laboral en otros centros de trabajo.

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025 continúa apoyando a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, ofreciendo capacitación laboral, seguro médico y un apoyo económico mensual

Pasos para registrarte

El proceso de inscripción es sencillo, pero requiere cumplir ciertos requisitos:

  1. Verifica que cumples los requisitos
    1. Tener entre 18 y 29 años.
    2. No estar estudiando ni trabajando.
    3. Contar con CURP, identificación oficial vigente, comprobante de domicilio reciente y una fotografía actual con la ficha de registro.
  2. Regístrate en línea
    1. Ingresa al sitio oficial jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx.
    2. Crea tu perfil como aprendiz y sube tus documentos.
    3. Llena el formulario con tus datos personales y confirma la información.
  3. Selecciona tu centro de capacitación
    1. La plataforma mostrará un mapa interactivo con las vacantes disponibles.
    2. Escoge la opción que se ajuste a tu perfil o ubicación y acepta la carta compromiso.
  4. Recoge tu tarjeta del Banco del Bienestar
    1. Para quienes se registraron en agosto, la entrega de tarjetas será del 2 al 9 de septiembre de 2025.
    2. Revisa tu perfil en la plataforma para conocer la fecha, hora y lugar de entrega.
    3. Lleva tu identificación oficial para recogerla.

Modalidades de inscripción

Los aspirantes pueden registrarse en línea, a través de la plataforma oficial, o presencialmente, en más de 4 mil oficinas móviles distribuidas en todo el país. Además, para evitar fraudes, se recomienda seguir únicamente los canales oficiales de Jóvenes Construyendo el Futuro en redes sociales y consultar dudas en la línea 800 841 2020, disponible de lunes a sábado de 8:00 a 21:00 horas.

Jóvenes Construyendo el Futuro 2025 continúa apoyando a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, ofreciendo capacitación laboral, seguro médico y un apoyo económico mensual

Con estas medidas, Jóvenes Construyendo el Futuro 2025 sigue ofreciendo una oportunidad real para que los jóvenes mexicanos desarrollen habilidades laborales, accedan a un seguro médico y cuenten con un apoyo económico que les permita mejorar su calidad de vida mientras se preparan para integrarse al mercado laboral.

