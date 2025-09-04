“El valor de la honestidad es vivir con coherencia”: Sheinbaum a cadetes del Colegio Militar

Después de la reunión con Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, la presidenta Claudia Sheinbaum se trasladó al Campo Marte, para presidir la apertura de cursos del del Sistema Educativo Militar.

Ante los cadetes y el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, la presidenta de la República destacó el valor de la honestidad, la cual no sólo implica decir la verdad, sino vivir con coherencia entre lo que se piensa, se dice y hace.

“Ser honesto es no traicionarse a sí mismo ni a los demás, actuar siempre con integridad, mirar de frente y caminar con dignidad”, apuntó la jefa de las Fuerzas Armadas.

La comandanta suprema del Ejército subrayó ante los cadetes y oficiales la importancia de servir al pueblo y conducir la carrera militar con amor al país.

“Amar a México es saber que su pueblo es el único constructor de su destino y de su futuro”, expresó en Campo Marte.

Sheinbaum Pardo destacó que como miembros de la milicia, es importante el valor de la lealtad institucional, pero resaltó que la mayor lealtad debe ser hacia la nación.

“El valor de la lealtad. Que no admite medias tintas, es fidelidad a los compañeros, a la palabra dada, a los ideales y convicciones, la lealtad a la patria y a la bandera nacional”, resaltó la mandataria federal.

Desmantelar el crimen organizado y frenar el flujo de fentanilo: los nuevos compromisos de México y EEUU

México y Estados Unidos acordaron la creación de un grupo de alto nivel que mantendrá reuniones periódicas para supervisar compromisos bilaterales en materia de seguridad, según informaron ambos gobiernos en un comunicado conjunto.

El mecanismo incluye acciones para combatir a los cárteles de la droga, reforzar la seguridad fronteriza, prevenir el robo de combustible y enfrentar los flujos financieros ilícitos.

El secretario Marco Rubio señaló que México ha cooperado como nunca para el combate al narco, la crisis de fentanilo y el tráfico ilegal de armas. Crédito: X / @MLopezSanMartin

Destaca que la cooperación bilateral busca desmantelar el crimen organizado transnacional mediante la colaboración entre instituciones de seguridad nacional, cuerpos policiales y autoridades judiciales de ambos países.

Además, se prioriza la atención al movimiento ilegal de personas en la frontera común. Entre los objetivos inmediatos se encuentran el fortalecimiento de la seguridad fronteriza, la interrupción del tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas, así como la lucha contra el tráfico de armas.

La decisión se anunció durante la visita oficial a Ciudad de México del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum y miembros de su gabinete, como el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Seguridad, Omar García.