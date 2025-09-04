El principal indicador de la BMV registró alza de 0,36% al cierre de este 4 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Positiva sesión para el índice mexicano S&P/BMV IPC, que terminó la jornada del jueves 4 de septiembre con leves ascensos del 0,36%, hasta los 59.867,62 puntos. En su entorno bursátil marcó un volumen máximo de 59.937,24 puntos y la cifra mínima de 59.331,23 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,01%.

Si consideramos los datos de la última semana, el índice mexicano registra un ascenso 1,97%, de manera que desde hace un año acumula aún un incremento del 19,32%.

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que se encuentran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere advertir sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice se potencia en 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.