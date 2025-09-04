Detienen a mexicano con más de 400 millones de pesos de metanfetamina oculta en una hielera en la frontera

Las sustancias aseguradas (CBP)

Un hombre originario de México fue detenido por agentes fronterizos debido a que le fueron descubiertos algunos paquetes en los que había posible metanfetamina y otros más con presunta cocaína, sustancias que fueron halladas al interior de una hielera que estaba en un vehículo.

La detención del hombre de 46 años, quien conducía una camioneta Nissan Frontier, fue informada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) el 3 de septiembre.

Fue el pasado 31 de agosto que uno de los oficiales remitió al hombre a una inspección secundaria en inmediaciones del puerto de entrada de Eagle Pass (el cual conecta Coahuila, México con Texas). Con la ayuda de canes y tras un examen físico fue que los uniformados hallaron los paquetes con las sustancias mencionadas.

Un cargamento de millones de pesos

En total fueron aseguradas 27 libras (poco más de 12 kilogramos) de metanfetamina, además de 2.3 libras (más de un kilo) de cocaína.

Según las estimaciones de la CBP, el valor de las sustancias alcanzaría una cifra que supera los 4 millones de pesos. "Los narcóticos tienen un valor estimado en la calle de $238,915 [dólares]″,se puede leer en el informe de los hechos.

Asimismo, Pete Beattie, director del Puerto de Eagle Pass, describió el aseguramiento reciente como una “importante incautación”. La imagen compartida por la institución fronteriza muestra los paquetes con la droga encontrados en el vehículo.

Golpe millonario al crimen organizado en Sinaloa

Por su parte, en México han sido realizadas diversas acciones contra el trasiego de drogas. El 1 de septiembre agentes de seguridad hallaron y deshabilitaron 15 áreas de concentración de sustancias químicas en diferentes puntos de Culiacán y Cosalá, en Sinaloa.

Parte de las acciones en Sinaloa (SSPC)

Luego de las revisiones los agentes hallaron 4 mil 495 litros y 2 mil 850 kilos de sustancias químicas que serían usadas para la fabricación de metanfetamina. Según compartió la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el aseguramiento representa una afectación económica de 151 millones de pesos.

Mientras que en Baja California fueron aseguradas más de 3.5 toneladas de metanfetamina, droga que que era transportada en vehículos todo terreno. Los elementos de seguridad se dieron cuenta de que sujetos bajaban de los caminos de terracería en dichas unidades, por lo que les dieron seguimiento.

Si embargo, cuando los uniformados hallaron los vehículos ya no había personas cerca, únicamente fueron hallados los recipientes con droga.