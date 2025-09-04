México

Lo que un departamento: cuánto cuesta el collar Cartier que lució Sandra Cuevas durante una transmisión en vivo

El debate sobre la congruencia en la función pública se intensificó tras la aparición de la ex alcaldesa con un accesorio de alto valor durante una respuesta a señalamientos públicos.

Por Mariana Campos

Guardar
La exalcaldesa continúa generando polémica
La exalcaldesa continúa generando polémica por el ostentoso estilo de vida que lleva. (Captura de pantalla)

La aparición de Sandra Cuevas, ex alcaldesa de la Cuauhtémoc, en una transmisión en vivo portando un collar Cartier generó una ola de críticas en redes sociales. El video, difundido a través de TikTok, tenía como objetivo responder a las acusaciones del periodista C4 Jiménez, quien la vinculó con la muerte de un joven durante una rodada organizada por ella.

Sin embargo, la atención del público se centró en el costoso accesorio que lucía la ex funcionaria, lo que reavivó el debate sobre la imagen y el comportamiento de los servidores públicos.

Durante la transmisión, Cuevas llevó un collar Juste Un Clou de la reconocida marca francesa Cartier. Este modelo, en su versión pequeña, está elaborado en oro amarillo de 18 quilates y engastado con 57 diamantes que suman un total de 20 quilates.

Según la información disponible en la página oficial de Cartier en México, la pieza tiene un valor de 775,000 pesos, con impuestos incluidos. La elección de este accesorio de alto costo no pasó desapercibida para los usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron la pertinencia de exhibir artículos de lujo en un contexto de polémica pública.

Usuarios en redes arremetieron contra la política

Las críticas en plataformas digitales se intensificaron, señalando a Cuevas por su preferencia por objetos exclusivos tanto durante como después de su gestión al frente de la alcaldía. No es la primera vez que la ex alcaldesa enfrenta cuestionamientos por su estilo ostentoso, lo que ha generado debates recurrentes sobre la congruencia entre la función pública y la ostentación de bienes de alto valor.

El trasfondo de la controversia se remonta a las acusaciones de C4 Jiménez, quien responsabilizó a Cuevas por la muerte de Emmanuel, un joven de 21 años que perdió la vida el 31 de agosto durante una rodada organizada por la ex funcionaria. El periodista difundió en diversas publicaciones su postura, lo que motivó la respuesta pública de Cuevas a través de la mencionada transmisión.

En su mensaje, la ex alcaldesa se dirigió directamente al reportero con palabras contundentes: “Ya Jiménez, déjame en paz, ya bájale de huevos. Te lo digo”. Además, defendió su reputación ante la opinión pública y negó enfrentar rechazo ciudadano. “A mí la gente me conoce y cuando salgo a la calle… a mí la gente no me abuchea. Habrá a lo mejor uno que otro que sí, me miente la madre, me diga algo, me ofenda, pero la mayoría cuando yo salgo, a mí me recibe, me reciben bien, me reciben en sus casas”, afirmó durante la transmisión.

La exalcaldesa de la Cuauhtémoc negó que en la rodada que ella encabezó el pasado domingo hubiera muertos, y dijo que la persona que falleció no tenía nada que ver con su evento Crédito: X @Hans2412

Por su parte, C4 Jiménez cuestionó la actitud de Cuevas tras el fallecimiento de Emmanuel. El reportero criticó que la ex alcaldesa no mostró sensibilidad ante la tragedia y señaló que, mientras ella celebraba y bailaba, el joven perdía la vida en el evento que organizó.

La polémica actual se suma a antecedentes en los que Sandra Cuevas ha sido objeto de señalamientos por portar artículos de lujo, lo que ha alimentado la discusión sobre la imagen de los funcionarios públicos y su relación con la ciudadanía.

En medio de la controversia, Cuevas sostuvo que su actuar es transparente y que no tiene cuentas pendientes con nadie, reafirmando su disposición a enfrentar cualquier señalamiento público.

Temas Relacionados

Sandra CuevasC4 JiménezCollar CartierMuerte de Emmanuelmexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México EN VIVO: sigue la tarde del robo de salvación hoy 4 de agosto

El reality ofrece la oportunidad de robarse este beneficio y evitar que un eliminado se vaya

La Casa de los Famosos

Qué grupo criminal opera en Tixtla, municipio de Guerrero donde asesinaron a Hossein Nabor Guillén

La región es un punto estratégico para que grupos como Guerreros Unidos, Los Tlacos o Los Ardillos desempeñen sus negocio de extracción de oro y la siembra de amapola

Qué grupo criminal opera en

Hoy No Circula viernes 5 de septiembre en el Valle de México y de Toluca

¿Vas a conducir en la Ciudad de México y el Estado de México? Checa aquí cuales son los automóviles contemplados en el programa de restricción vehicular y evita una multa

Hoy No Circula viernes 5

Diputada de Morena acusa a legislador y a alcaldesa de Acolman de ordenar ataque en su contra en Edomex, denuncia abuso sexual

Claudia Garfias denunció que fue atacada junto con sus hijos y colaboradores por el chofer del diputado Osvaldo Cortés

Diputada de Morena acusa a

Graves inundaciones por el huracán Lorena afectan Baja California, México y generan alerta en el suroeste de EEUU

El fenómeno tropical mantiene a las autoridades estadounidenses en vigilancia constante ante pronósticos de más lluvia y el avance de la humedad hacia Arizona y Nuevo México

Graves inundaciones por el huracán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Qué grupo criminal opera en

Qué grupo criminal opera en Tixtla, municipio de Guerrero donde asesinaron a Hossein Nabor Guillén

Reportan envío de 30 presuntos miembros peligrosos del Cártel de Sinaloa a penal de máxima seguridad en Chiapas

Quién es El Señor J, presunto líder de Los Toscano, detenido en Puebla por la SSP y la SEMAR

Descubren 10 restos humanos en operativo en la Sierra de Guadalupe, familiares piden identificación inmediata

Aplazan audiencia contra exalcalde Gerardo Vargas y exfuncionarios de Ahome por presunta corrupción

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO: sigue la tarde del robo de salvación hoy 4 de agosto

Michelle Salas y Stephanie Salas, en el ojo del huracán por el seguro millonario que sacude a la Dinastía Pinal

Giorgio Armani: Conmoción en Venga la Alegría tras la muerte del genio de la moda

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 4 de septiembre?

Coach vocal analiza las canciones de Carmen Treviño, madre de Emiliano Aguilar y ex esposa de Pepe Aguilar

DEPORTES

Tunden a Raúl Orvañanos tras

Tunden a Raúl Orvañanos tras cambiar el nombre del AZ Alkmaar, equipo de Mateo Chávez en plena transmisión en vivo

América femenil golea 9-0 al Chorrillo de Panamá y se consolida en la Concacaf W Champions Cup

José Ramón Fernández sorprende al menospreciar la llegada de Checo Pérez a Cadillac: “Serán último lugar de la F1″

NFL México 2025: conoce cuáles son los equipos con más seguidores en nuestro país

CMLL anuncia a las primeras participantes del Grand Prix de Amazonas 2025