Lo que un departamento: cuánto cuesta el collar Cartier que lució Sandra Cuevas durante una transmisión en vivo

La exalcaldesa continúa generando polémica por el ostentoso estilo de vida que lleva. (Captura de pantalla)

La aparición de Sandra Cuevas, ex alcaldesa de la Cuauhtémoc, en una transmisión en vivo portando un collar Cartier generó una ola de críticas en redes sociales. El video, difundido a través de TikTok, tenía como objetivo responder a las acusaciones del periodista C4 Jiménez, quien la vinculó con la muerte de un joven durante una rodada organizada por ella.

Sin embargo, la atención del público se centró en el costoso accesorio que lucía la ex funcionaria, lo que reavivó el debate sobre la imagen y el comportamiento de los servidores públicos.

Durante la transmisión, Cuevas llevó un collar Juste Un Clou de la reconocida marca francesa Cartier. Este modelo, en su versión pequeña, está elaborado en oro amarillo de 18 quilates y engastado con 57 diamantes que suman un total de 20 quilates.

Según la información disponible en la página oficial de Cartier en México, la pieza tiene un valor de 775,000 pesos, con impuestos incluidos. La elección de este accesorio de alto costo no pasó desapercibida para los usuarios de redes sociales, quienes cuestionaron la pertinencia de exhibir artículos de lujo en un contexto de polémica pública.

Usuarios en redes arremetieron contra la política

Las críticas en plataformas digitales se intensificaron, señalando a Cuevas por su preferencia por objetos exclusivos tanto durante como después de su gestión al frente de la alcaldía. No es la primera vez que la ex alcaldesa enfrenta cuestionamientos por su estilo ostentoso, lo que ha generado debates recurrentes sobre la congruencia entre la función pública y la ostentación de bienes de alto valor.

El trasfondo de la controversia se remonta a las acusaciones de C4 Jiménez, quien responsabilizó a Cuevas por la muerte de Emmanuel, un joven de 21 años que perdió la vida el 31 de agosto durante una rodada organizada por la ex funcionaria. El periodista difundió en diversas publicaciones su postura, lo que motivó la respuesta pública de Cuevas a través de la mencionada transmisión.

En su mensaje, la ex alcaldesa se dirigió directamente al reportero con palabras contundentes: “Ya Jiménez, déjame en paz, ya bájale de huevos. Te lo digo”. Además, defendió su reputación ante la opinión pública y negó enfrentar rechazo ciudadano. “A mí la gente me conoce y cuando salgo a la calle… a mí la gente no me abuchea. Habrá a lo mejor uno que otro que sí, me miente la madre, me diga algo, me ofenda, pero la mayoría cuando yo salgo, a mí me recibe, me reciben bien, me reciben en sus casas”, afirmó durante la transmisión.

La exalcaldesa de la Cuauhtémoc negó que en la rodada que ella encabezó el pasado domingo hubiera muertos, y dijo que la persona que falleció no tenía nada que ver con su evento Crédito: X @Hans2412

Por su parte, C4 Jiménez cuestionó la actitud de Cuevas tras el fallecimiento de Emmanuel. El reportero criticó que la ex alcaldesa no mostró sensibilidad ante la tragedia y señaló que, mientras ella celebraba y bailaba, el joven perdía la vida en el evento que organizó.

La polémica actual se suma a antecedentes en los que Sandra Cuevas ha sido objeto de señalamientos por portar artículos de lujo, lo que ha alimentado la discusión sobre la imagen de los funcionarios públicos y su relación con la ciudadanía.

En medio de la controversia, Cuevas sostuvo que su actuar es transparente y que no tiene cuentas pendientes con nadie, reafirmando su disposición a enfrentar cualquier señalamiento público.