Vinculan a proceso a seis personas por ataque armado contra policías en Michoacán, hay un menor de edad entre los detenidos

Imagen ilustrativa - Los policías municipales fueron atacados mientras realizaban labores de búsqueda. (Foto: Twitter/azucenau)

Seis personas fueron vinculadas a proceso por tentativa de homicidio tras un ataque armado contra dos policías de investigación en el municipio de Huaniqueo, Michoacán.

El hecho, ocurrido el 26 de agosto, movilizó a la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) y a diversas corporaciones de seguridad, que lograron la detención de los presuntos responsables y el aseguramiento de armas de fuego de uso exclusivo.

Según la información contenida en la carpeta de investigación fichada con el número 1566/2025, el ataque se produjo alrededor de las 15:00 horas, cuando agentes de la FGE, junto con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Guardia Civil, realizaban labores de investigación en las inmediaciones de Huaniqueo.

Mientras circulaban por una calle de terracería, los servidores públicos fueron agredidos por un grupo de personas que disparó desde un inmueble, por lo que los uniformados repelieron la agresión y lograron ponerse a salvo.

Tras el atentado, la respuesta coordinada de las fuerzas de seguridad permitió la detención de siete hombres, entre ellos un adolescente de 15 años. Durante la operación, las autoridades aseguraron diez armas de fuego de uso exclusivo, lo que evidencia la capacidad de fuego de los agresores.

Diversos operativos federales fueron desplegados a lo largo del estado para controlar las operaciones del crimen organizado y tender rápidamente llamados de seguridad. (JUAN JOSÉ ESTRADA SERAFÍN /CUARTOSCURO)

El menor de edad fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada, mientras que Sergio “N”, José Rodolfo “N”, Alexis Sodje “N”, Alejandro “N”, Alan Eduardo “N” y Ricardo Daniel “N” fueron presentados ante el agente del Ministerio Público.

Tras la presentación de los datos de prueba, el Juez de Control resolvió su vinculación a proceso, dictó prisión preventiva oficiosa y estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

La FGE mantiene abiertas las investigaciones, ya que existen indicios que podrían relacionar a los detenidos con otros hechos delictivos en la región. Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer posibles vínculos adicionales y fortalecer las acciones de procuración de justicia.

La institución reafirmó su compromiso de actuar con determinación ante cualquier atentado contra la seguridad de la población michoacana y de llevar ante la justicia a quienes participen en este tipo de delitos.

Los policías fueron atacados al realizar labores de búsqueda

El grupo de sujetos armados agredieron a tiros a elementos de seguridad mientras realizaban labores de búsqueda de dos hombres reportados como desaparecidos en el municipio de Huaniqueo en Michoacán.

Fuerzas de seguridad estatales y municipales se han visto atacadas fuertemente por el crimen organizado. EFE/Iván Villanueva

Los hechos ocurrieron este martes durante un despliegue llevado a cabo por la Guardia Civil, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, quienes investigaban la desaparición de Alberto Floriano Quirós y Noé Floriano, padre e hijo que fueron vistos por última vez el pasado 16 de agosto en la tenencia de Tremendo de Los Reyes del municipio de Morelia.

Cabe señalar que ambas personas desparecidas fueron reportados en Morelia, luego de que salieran hacia la comunidad de Chahueto.

De acuerdo con las fichas de búsqueda de la FGE de Michoacán, Noé Floriano tiene 24 años de edad y Alberto Floriano tiene 59 años.