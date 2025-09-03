Sheinbaum defiende a nuevos ministros de la Corte tras acusación de festejar en restaurante de lujo: “Debería de haber una disculpa”

Sheinbaum acusa a medio nacional de difundir propaganda basada en mentiras (Alfredo ESTRELLA / AFP)

Durante la mañanera del día de hoy, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue cuestionada sobre la aclaración del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar, respecto a una supuesta cena lujosa luego de su toma de protesta.

“Ah, estuvo muy bueno...el invento”, mencionó la presidenta, quien pidió que se proyectara la noticia y un video en el que Aguilar desmintió la noticia a una reportera.

“Festejan ministros en un restaurante de lujo en Polanco... ¿Quién inventó esa nota?, ¿De dónde salió?, ¿Cómo un periódico se atreve a publicar una falsedad tan grande?”, mencionó la presidenta.

“Es propaganda basada en la mentira”

El mandtario desmintintió esta noticia en un encuentro con medios Crédito: x/ @FreddyOlivery

En el video una reportera cuestiona al presidente de la SCJN sobre la supuesta cena, preguntándole si no se tartaría de una contradicción celebrar en un restaurante tan caro.

“Es falsa la nota. Yo no estuve ahí, estuvimos trabajando hasta la 1:30”, mencionó el ministro.

La reportera cuestionó entonces a dónde habría ido a festejar, por lo que Aguilar contestó que no hubo festejo de ningún tipo.

Después de transmitir el video, la presidenta hizo hincapié en la mentira que habría difundido el medio de circulación nacional.

“No es noticia, es propaganda basada en la mentira. Cómo un periódico puede decirse... que cubre el derecho a la información, establecido en la Constitución, cuando publica mentiras”, mencionó la mandataria.

“De perdis debería haber una disculpa... ´Sentimos mucho a nuestros lectores porque esta nota pues nos equivocamos”, agregó.