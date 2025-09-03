México

Sheinbam afirma que tiene “buena relación” con gobernadores de oposición para atender violencia e inseguridad en México

La mandataria reconoció la disposición de líderes estatales de la alianza PRIAN y Movimiento Ciudadano para trabajar en conjunto pese a desacuerdos

Por Fabián Sosa

Claudia Sheinbaum destaca buena relación
Claudia Sheinbaum destaca buena relación con gobernadores de oposición para fortalecer la seguridad en México. (REUTERS/Henry Romero)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartió durante la Mañanera del Pueblo que se mantiene buena relación con todos los gobernadores, incluidos los de la oposición, con el fin de atender el tema de seguridad de México.

Esto se enmarca en el reciente Consejo Nacional de Seguridad Pública, en el que participaron opositores, quienes tomaron la palabra y compartieron sus puntos de vista.

Sin embargo, a distintos niveles, la oposición se ha caracterizado por no presentarse a las reuniones o por retirarse antes de que culminen las sesiones, razón por la que un periodista preguntó si existía una buena relación.

Contexto y detalle de los hechos

La presidenta resalta colaboración en
La presidenta resalta colaboración en seguridad, desarrollo económico y obras públicas con mandatarios estatales de todos los partidos. (REUTERS/Henry Romero)

Frente a este panorama, la mandataria compartió que se mantiene una muy buena relación con las y los gobernadores que llegaron a través de la alianza del PRIAN y de Movimiento Ciudadano.

Además, destacó que esta relación positiva se lleva a cabo en “temas de seguridad, desarrollo económico, obras pública”, los cuales se realizan en las distintas entidades e incluso les agradeció por firmar varios desplegados o comunicados en apoyo a decisiones que se han tomado en la relación con Estados Unidos.

Sheinbaum señaló que “hay cosas en las que uno no está de acuerdo pero particularmente en el tema de seguridad no podemos decir que ‘como es un gobernador que viene del PRIAN, no se apoya a la población’ sería absurdo”.

Además, enfatizó que la actitud de la oposición es otra, pues incluso fueron a la toma de protesta de la Corte, “ahí estaba la gobernadora de Aguascalientes, el de Jalisco, Nuevo León, Guanajuato, Coahuila, Durango y Querétaro".

Para concluir con el tema, la mandataria comentó que “tienen una actitud distinta con la situación que vivió el país y con el gobierno... Los diputados y senadores pues tienen otra actuación pero la verdad es que yo agradezco la actitud de colaboración y cooperación”.

Agregó que por parte de su gobierno es de la misma forma y señaló que algunas personas que figuran como parte de la oposición, “tienen una realidad que no tiene nada que ver con lo que está viviendo México en la actualidad”.

Además, acusó que algunos buscan que haya una mala relación yendo a los programas de televisión estadounidenses con una misión de entreguismo en la que están queriendo mostrar una idea que no es y agregó que la gente está con la 4T porque los opositores no tienen algo que ofrecer porque “el conservadurismo ya no pinta como antes”.

