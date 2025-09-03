México

Polémicos videos exhiben rivalidad entre el cuarto Día y Noche en La Casa de los Famosos México

La dinámica del cine provocó tensiones entre los habitantes

Por Cinthia Salvador

La dinámica del cine provocó
La dinámica del cine provocó tensiones entre los habitantes. (Captura de pantalla YouTube)

La convivencia en La Casa de los Famosos México vivió un momento de tensión durante la más reciente Noche de Cine, donde los videos expuestos por La Jefa dejaron en evidencia conversaciones y estrategias de los distintos equipos. En una dinámica organizada por el programa, los habitantes observaron dos cintas especialmente seleccionadas que mostraron los verdaderos pensamientos y los comentarios reservados que circulan en el reality.

La proyección de los videos generó sorpresa entre los integrantes del Cuarto Día y el Cuarto Noche, ya que la cinta titulada ‘Estado de guerra’ reveló fragmentos donde los concursantes expresan sus opiniones y críticas lejos de la presencia con cada uno de sus aliados. Las imágenes documentaron cómo los residentes del Cuarto Noche discutían reiteradamente sobre Alexis Ayala y sus decisiones dentro del juego, poniendo en primer plano alianzas y posturas que hasta ese momento permanecían fuera del foco.

Uno de los momentos destacados se produjo cuando Mar Contreras descubrió los comentarios de Shiky, quien atribuía intenciones ocultas a sus palabras al afirmar que tenían “venenillo”. Por su parte, Aldo de Nigris se enteró de que Facundo consideraba que alguien más lo influenciaba, alegando que estaba “adoctrinado por Alexis Ayala”. Las imágenes no solo evidenciaron estas estrategias individuales, sino que también mostraron el ambiente de desconfianza y análisis entre los equipos.

Alexis Ayala confesó ante las
Alexis Ayala confesó ante las cámaras lo que opina de Facundo. (Captura de pantalla Youtube)

El video incluyó además escenas que pusieron en entredicho el comportamiento de Dalílah Polanco durante los posicionamientos. Según lo proyectado, Polanco aseguró que su comportamiento respondía a una actitud educada y reservada, mientras los participantes debatían cuáles miembros decían todo lo que pensaban y cuáles preferían omitir comentarios para evitar conflictos directos.

En medio del desconcierto generado por los polémicos videos, también se destacó el momento en que Facundo pidió a su grupo que evitara involucrarse en discusiones innecesarias y les recomendó mantener la calma. La exposición de estos materiales influyó en el ánimo de los participantes y propició un nuevo ciclo de cuestionamientos internos sobre la confianza y las estrategias en el camino hacia la final del reality.

Finalmente se destapó la fuerte
Finalmente se destapó la fuerte unión que Elaine ya tiene con su nuevo equipo. (Captura de pantalla YouTube)

“Con Facundo la relación es muy extraña, hablamos, no hablamos. Le digo, deja de ver lo que hago. Todo el tiempo está pendiente, me arremeda y me cuestiona, si digo frases las usa y para molestar”, se escucha a Alexis Ayala lanzarse contra el comediante.

Finalmente se destapó la fuerte unión que Elaine ya tiene con su nuevo equipo, “Tú eres buena, como somos buenos aquí. Así digan lo contrario en otro lado, aquí hay corazón bueno”, le dijo Ayala a Haro.

