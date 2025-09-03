Paquete Económico 2026 será prioridad para los diputados: Monreal descarta reforma fiscal

Programas sociales se benefician con el Paquete Económico 2025. | Crédito: Cuartoscuro

El próximo lunes, la Cámara de Diputados recibirá el proyecto económico y financiero del gobierno federal, que incluye los criterios económicos, el proyecto de Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y la Miscelánea Fiscal, confirmó el diputado Ricardo Monreal Ávila.

Monreal precisó que mantiene conversaciones con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Edgar Amador, para coordinar la entrega formal de estos documentos a la Mesa Directiva el 8 de septiembre.

“Vamos a darle prioridad a esos instrumentos jurídico-financieros que son indispensables para que México siga funcionando. A partir del lunes vamos a recibirlo”, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

De este modo, el coordinador de la bancada de Morena dejó claro que la atención de la Cámara de Diputados se centrará en el análisis y procesamiento de las propuestas económicas del Ejecutivo.

Consultado sobre la posibilidad de que el paquete económico incluya nuevos impuestos a refrescos y bebidas azucaradas, Monreal respondió que aún no existe información al respecto.

“No me gusta hablar conjeturas, ni pronósticos, ni adivinanzas. A mí me gusta ser serio en mis cosas. Como político trato de ser lo más serio posible. Entonces, quiero que primero se presente el documento y luego revisemos qué está estampado en él”, atajó Monreal.

Finalmente, Monreal aclaró que no se ha planteado ninguna reforma fiscal, ni por parte del Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda ni por los legisladores.

El calendario legislativo contempla que el martes siguiente se celebrará una sesión en la que se dará publicidad a la reforma al artículo 73 constitucional en materia de extorsión.

Monreal anticipó la posibilidad de que la asamblea apruebe esta reforma el miércoles, siempre que así lo decidan los legisladores.

Presupuesto para 2026 superará los 9 billones de pesos

El legislador de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar anticipó que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 podría superar los 9.2 billones de pesos aprobados para este año.

Ramírez Cuéllar precisó que el nuevo presupuesto permitiría asignar más de un billón de pesos a los programas sociales, con el objetivo de mantener los apoyos dirigidos tanto a adultos mayores de 65 años como a la primera infancia.

“No vamos a quitar el dedo del renglón para seguir fortaleciendo el ingreso de las familias, es un ingreso principalmente producto del trabajo, se complementa con los grandes proyectos sociales que hoy cubren dos generaciones: de los adultos mayores de 65 años en adelante y la primera infancia”.