El dólar recupera sus pérdidas iniciales y golpea al peso al llegar al cierre del 3 de septiembre

La divisa estadounidense registró dos días consecutivos al alza frente a la moneda nacional, mientras regresa el discurso arancelario de Donald Trump

Por Omar López

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

En la última sesión el dólar estadounidense cotizó al cierre a 18,71 pesos mexicanos en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,04% con respecto a los 18,72 pesos de la jornada previa.

Teniendo en cuenta la última semana, el dólar estadounidense anota un ascenso 0,28%; por el contrario en el último año mantiene aún una bajada del 4,72%.

Aunque al inicio de la jornada las ofertas de empleo JOLTS en Estados Unidos confirmaron señales de enfriamiento en el mercado laboral que debilitaron levemente al dólar y dio soporte a monedas emergentes como el peso, el regreso del discurso arancelario del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump volvió a impulsar al billete verde en las últimas horas del mercado.

“Las declaraciones del presidente Trump defendiendo sus aranceles y anticipando nuevas fases de sanciones petroleras a Rusia mantuvieron la percepción de riesgo en los mercados, lo que moderó la apreciación del peso y llevó de nuevo a máximos históricos al oro”, explicó Felipe Mendoza analista de mercados financieros ATFX LATAM.

En cuanto a los cambios de este día respecto de jornadas pasadas, giró las tornas respecto del de la sesión previa, en el que marcó un incremento del 0,06%, mostrando últimamente una falta de continuidad en los resultados. La volatilidad referente a la última semana presentó un comportamiento manifiestamente inferior a la volatilidad que mostraron los datos del último año, lo que manifiesta que en esta última fase está tendiendo menos cambios de lo habitual.

Los pronósticos económicos para 2025

En el último año la
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

