Laura Flores niega haberle regalado un departamento a Lalo Salazar, asegura que es un “hombre muy trabajador”

Laura Flores negó haber tenido intenciones de regalarle un departamento al periodista. (IG: @laurafloresmx // @lalosalazar_oficial)

Laura Flores y Lalo Salazar volvieron a dar de qué hablar luego de que la presa cuestionara a la actriz sobre la supuesta compra de un departamento como regalo para el periodista.

A mediados de agosto, Mich Rubalcava compartió nueva información sobre la ex relación que protagonizaron Salazar y Flores meses atrás.

"(Laura Flores decía) que era complicado. Ella, supuesta y alegadamente, decía: ‘Ya vamos a casarnos, vamos a vivir juntos, vamos a poner un depa aquí. Él le decía que no’“, comentó en su programa de YouTube.

Flores reacciona a la supueta compra de un departamento para su ex. (Sale el Sol / YouTube)

Asimismo, según la fuente del periodista, la actriz había ocudió a la inmobiliaria para concretar la compra a nombre de Lalo Salazar, pero su ruptura ocurrió antes de que se finalizara la compra.

Laura Flores niega haberle comprado un departamento a Lalo Salazar

Semanas después de que la información adquiriera notoriedad en medios y redes sociales, Laura Flores fue cuestionada por la prensa sobre la supuesta compra del departamento.

“Hubo gente que dijo que yo le quería regalar una propiedad, yo sí saco la cara para decirles que el señor Eduardo Salazar ha trabajado toda su vida, es un señor y no necesita que venga una mujer a regalarle nada”, dijo contundentemente tras haber permanecido en silencio sobre el tema.

Y agregó: “No necesita quien lo mantenga, entonces yo me atrevo a defenderlo públicamente, porque no se vale. Si él, no dice nada, ni para bien ni para mal, cada quien su vida”.

(IG: @lauraflorezmx)

Además de defender al colaborador de Televisa y asegurar que no necesita de los ingresos de una mujer, confesó que no tiene ningún tipo de resentimiento por el repentino fin de su relación, incluso lo sigue considerando “un caballero”.

Laura Flores no considera que Lalo Salazar sea un ex “inombrable”

Ante los cuestionamientos de los medios de comunicación, Flores pidió que no se refirieran a Salazar como ‘inombrable’, luego de escuchar que una reportera de “Todo para la Mujer” lo llamó así.

“No le digas así de feo. Eduardo es un periodista muy serio, que tuvimos nuestras diferencias, las tuvimos, que me dolió, claro que me dolió, pero en mi cabeza, ni en mi soledad e intimidad, me he atrevido a insultarlo o pensar cosas oscuras. No se lo merece”, expresó.

Laura Flores no quiere tener ni una amistad con Lalo Salazar. (RS)

Finalmente, pese al cariño que sigue conservando, aseguró que no existe la posibilidad de crear una amistad o tener una reconciliación: “Yo creo que así estamos bien, hay que ser muy selectivos en esta vida, con todo respeto”.