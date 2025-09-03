México

Laura Flores niega haberle regalado un departamento a Lalo Salazar, asegura que es un “hombre muy trabajador”

La actriz defendió al periodista de los rumores sobre su ex relación y afirmó que no necesita ese tipo de regalos

Por Jazmín González

Guardar
Laura Flores negó haber tenido
Laura Flores negó haber tenido intenciones de regalarle un departamento al periodista. (IG: @laurafloresmx // @lalosalazar_oficial)

Laura Flores y Lalo Salazar volvieron a dar de qué hablar luego de que la presa cuestionara a la actriz sobre la supuesta compra de un departamento como regalo para el periodista.

A mediados de agosto, Mich Rubalcava compartió nueva información sobre la ex relación que protagonizaron Salazar y Flores meses atrás.

"(Laura Flores decía) que era complicado. Ella, supuesta y alegadamente, decía: ‘Ya vamos a casarnos, vamos a vivir juntos, vamos a poner un depa aquí. Él le decía que no’“, comentó en su programa de YouTube.

Flores reacciona a la supueta
Flores reacciona a la supueta compra de un departamento para su ex. (Sale el Sol / YouTube)

Asimismo, según la fuente del periodista, la actriz había ocudió a la inmobiliaria para concretar la compra a nombre de Lalo Salazar, pero su ruptura ocurrió antes de que se finalizara la compra.

Laura Flores niega haberle comprado un departamento a Lalo Salazar

Semanas después de que la información adquiriera notoriedad en medios y redes sociales, Laura Flores fue cuestionada por la prensa sobre la supuesta compra del departamento.

“Hubo gente que dijo que yo le quería regalar una propiedad, yo sí saco la cara para decirles que el señor Eduardo Salazar ha trabajado toda su vida, es un señor y no necesita que venga una mujer a regalarle nada”, dijo contundentemente tras haber permanecido en silencio sobre el tema.

Y agregó: “No necesita quien lo mantenga, entonces yo me atrevo a defenderlo públicamente, porque no se vale. Si él, no dice nada, ni para bien ni para mal, cada quien su vida”.

(IG: @lauraflorezmx)
(IG: @lauraflorezmx)

Además de defender al colaborador de Televisa y asegurar que no necesita de los ingresos de una mujer, confesó que no tiene ningún tipo de resentimiento por el repentino fin de su relación, incluso lo sigue considerando “un caballero”.

Laura Flores no considera que Lalo Salazar sea un ex “inombrable”

Ante los cuestionamientos de los medios de comunicación, Flores pidió que no se refirieran a Salazar como ‘inombrable’, luego de escuchar que una reportera de “Todo para la Mujer” lo llamó así.

“No le digas así de feo. Eduardo es un periodista muy serio, que tuvimos nuestras diferencias, las tuvimos, que me dolió, claro que me dolió, pero en mi cabeza, ni en mi soledad e intimidad, me he atrevido a insultarlo o pensar cosas oscuras. No se lo merece”, expresó.

Laura Flores no quiere tener
Laura Flores no quiere tener ni una amistad con Lalo Salazar. (RS)

Finalmente, pese al cariño que sigue conservando, aseguró que no existe la posibilidad de crear una amistad o tener una reconciliación: “Yo creo que así estamos bien, hay que ser muy selectivos en esta vida, con todo respeto”.

Temas Relacionados

Laura FloresLalo Salazarmexico-entretenimiento

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de septiembre: Líneas 2, 3, 4, 5, 8, 12 y A activan marcha lenta por lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Luisa María Alcalde celebra la reunión de Claudia Sheinbaum con Marco Rubio: “Relación sólida y fuerte”

La presidenta nacional de Morena recalcó el liderazgo regional que ha consolidado la mandataria mexicana

Luisa María Alcalde celebra la

Usuarios de Telcel y AT&T reportan fallas en la red

La gente en redes sociales menciona haber perdido conexión a internet en sus celulares

Usuarios de Telcel y AT&T

Así luce La Isla de las Muñecas en Xochimilco donde Lady Gaga filmó ‘The Dead Dance’ con Tim Burton

La famosa chinampa fue el escenario principal del nuevo clip de la cantante y el cineasta

Así luce La Isla de

La bebida que afecta la absorción de magnesio incluso si tomas suplementos

Si usas estos productos es importante tener precauciones con le consumo de dicha bebida

La bebida que afecta la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Emiten alerta por desaparición de

Emiten alerta por desaparición de la influencer Marian Izaguirre en Michoacán

Procesan a dos hombres que llevaban casi 300 kilos de metanfetamina en un tractocamión en Baja California

Sentencian a 58 años de prisión a “El Benji”, miembro de los Arellano Félix que intentó asesinar a dos policías

Caen dos presuntos reclutadores del “Cabo 24”, célula del Cártel de Sinaloa en Tijuana

Marco Rubio se pronuncia en México sobre el ataque a embarcación del Tren de Aragua: “Los cárteles van a perder un 2% de sus cargamentos”

ENTRETENIMIENTO

Así luce La Isla de

Así luce La Isla de las Muñecas en Xochimilco donde Lady Gaga filmó ‘The Dead Dance’ con Tim Burton

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: pasarela de las nuevas integrantes del ‘Cuarto Noche’ la tarde de hoy 3 de septiembre

A Lucero le fue infiel: conductora de Univisión revela que Michel Kuri salía con ella y con la cantante al mismo tiempo

Valentina Gilabert narra lo que se sintió estar en coma tras las puñaladas que le dio Marianne Gonzaga

¿Traición al ‘Cuarto Noche’? Elaine Haro promete lealtad a Dalílah Polanco mientras esté en La Casa de los Famosos 3

DEPORTES

Jaime Munguía revela los miles

Jaime Munguía revela los miles de dólares que gastó en pruebas antidopaje para comprobar su inocencia

¿Cuál es el futuro de Guillermo Ochoa tras la caída de su fichaje con Burgos y la oferta de Querétaro?

Julio César Chávez reveló que no le gustó el Supernova Strikers por esta razón

¿Qué selecciones podrían clasificarse al Mundial del 2026 en la fecha FIFA de septiembre?

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la pelea de box desde México