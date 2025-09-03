México

La violonchelista Anna Komusinski de Alba debuta en México con la Orquesta Escuela Carlos Chávez

La joven violonchelista se presentará por primera vez en escenarios nacionales con un repertorio que incluye piezas de Tchaikovsky

Por Fabián Sosa

La Orquesta Escuela Carlos Chávez
La Orquesta Escuela Carlos Chávez inicia su segunda temporada de conciertos en septiembre en la Ciudad de México. (SECULT)

La Orquesta Escuela Carlos Chávez (OECCH) dará inicio a su segunda temporada de conciertos el 6 y 7 de septiembre en la Ciudad de México, con la participación como solista invitada de la violonchelista mexicana-polaca Anna Komusinski de Alba, quien realizará su estreno en escenarios del país.

El programa se desarrollará en el Salón Adolfo López Mateos del Complejo Cultural Los Pinos y en el Patio Octavio Paz de la Biblioteca de México, ubicado en la Ciudadela.

Según información oficial emitida por la Secretaría de Cultura, el repertorio incluirá el Concierto para violonchelo núm. 1 en la menor, op. 33, y la Danza macabra, op. 40 de Camille Saint-Saëns.

Más sobre la Orquesta Escuela

La violonchelista Anna Komusinski de
La violonchelista Anna Komusinski de Alba debuta como solista invitada en la OECCh. (SECULT)

Entre las obras que interpretarán, también estará la Obertura de 1812 de Piotr Ilich Tchaikovsky y la Serenata para instrumentos de viento en re menor, Op. 44 de Antonín Dvořák. Asimismo, durante el debut de Anna Komusinski de Alba, se estrenará en México la obra White Pines (Pinos blancos) del compositor estadounidense Michael Burritt.

La Orquesta Escuela Carlos Chávez —agrupación formativa del Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM), organismo dependiente de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México— presentará ensambles de maderas, metales y percusiones, que evocarán ambientes musicales del Rococó, el Romanticismo y el Postromanticismo.

De acuerdo con declaraciones difundidas en el comunicado oficial, Roberto Rentería Yrene, titular del SNFM y director musical del programa, explicó que la agrupación “se divide, expande y transforma en dúos, tríos, cuartetos, quintetos, sextetos y grupos de cámara o ensambles de maderas, metales, percusiones, arpas y pianos, para que el público aprecie la diversidad de formatos y repertorios de la música de concierto”.

La participación de Anna Komusinski de Alba representa un diálogo profesional de enriquecimiento para los jóvenes integrantes de la OECCh, subrayó Rentería Yrene.

El repertorio incluye obras de
El repertorio incluye obras de Saint-Saëns, Tchaikovsky, Dvořák y el estreno en México de White Pines de Michael Burritt. (SECULT)

La violonchelista actualmente cursa estudios en la Escuela Música Mundi de Waterloo, Bélgica, y es beneficiaria del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) en la vertiente Adolescentes creadores nuevos talentos, así como becaria del Centro Europeo de Música Krzysztof Penderecki, de Polonia.

El SNFM detalló que la misión formativa de la OECCh impulsa la creación de músicos de alto rendimiento, capaces de participar como instrumentistas en orquestas sinfónicas, grupos de cámara o montajes escénicos como ópera, ballet, danza, teatro y funciones cinematográficas en vivo.

Las dos presentaciones programadas serán de entrada gratuita, con cupo limitado conforme a las disposiciones de cada recinto. Información adicional sobre el programa y horarios puede consultarse en mexicoescultura.com y en fomentomusical.cultura.gob.mx

Los interesados pueden seguir la actualidad de la Secretaría de Cultura a través de las cuentas oficiales en X, Facebook e Instagram.

