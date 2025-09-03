La bebida que afecta la absorción de magnesio incluso si tomas suplementos

Los suplementos de magnesio han ganado popularidad debido a sus muchos beneficios para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El magnesio es un minera es esencial para numerosas funciones del cuerpo, tales como el funcionamiento muscular y nervioso, la síntesis de proteínas, la producción de energía y la salud ósea, entre otras.

Es así que es posible obtenerlo por medio de los alimentos, aquellos que sean ricos en este mineral, pero también, en algunos casos por medio se suplementos.

Y es que los suplementos de magnesio son productos diseñados para aportar una cantidad adicional de magnesio al organismo cuando la dieta habitual no cubre las necesidades requeridas de este mineral.

Sin embargo, si tomas estos suplementos y eres amante del café, debes saber que esta quizá no es la mejor combinación, ya que, aunque muchas personas no lo saben, esta bebida puede afectar su absorción.

Existen personas que pueden estar tomando estos suplementos sin saber que el café puede hacer que no estén teniendo el efecto deseado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el café puede afectar con la absorción del magnesio

Por si quizá no conocías esta información, debes saber que el café contiene compuestos como la cafeína y los polifenoles, que pueden influir en la absorción de minerales como el magnesio en el tracto digestivo.

La cafeína tiene un efecto diurético leve, lo cual puede aumentar la excreción de magnesio a través de la orina. Por otro lado, algunos polifenoles presentes en el café pueden unirse a ciertos minerales en el intestino y reducir su absorción.

Aunque el consumo moderado de café en personas sanas rara vez causa una deficiencia significativa de magnesio, una ingesta excesiva de café podría contribuir a una menor disponibilidad de este mineral si la dieta es limitada en magnesio.

Se recomienda mantener una alimentación variada y equilibrada, especialmente si se consume café con regularidad. Es por eso que te damos algunos consejos para consumirlo junto con tus suplementos sin interferir en su absición.

Algunos compuestos presentes en el café pueden causar este efecto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo tomar café si tomo suplementos de magnesio para que no afecte con su absorción

Espacia el consumo : Deja al menos dos horas entre la toma de los suplementos de magnesio y el consumo de café. Este intervalo reduce la interferencia de la cafeína y polifenoles del café en la absorción del mineral.

Toma el magnesio con alimentos : Ingiere el suplemento de magnesio junto con una comida principal. La presencia de otros nutrientes puede facilitar la absorción y disminuir el posible malestar estomacal.

Evita el café en ayunas si tomas magnesio por la mañana : Si tu suplemento se toma a primera hora, retrasa el café o, si prefieres tomar café temprano, deja el magnesio para otra comida del día.

Ajusta la cantidad de café : Modera la cantidad de tazas de café al día para minimizar la excreción urinaria de magnesio. Una o dos tazas suelen considerarse un consumo moderado.

Hidrátate bien : Beber agua suficiente a lo largo del día ayuda a mantener el equilibrio de minerales y compensa el posible efecto diurético del café.

Evita mezclar magnesio y café en la misma toma : No añadas suplemento de magnesio en polvo o líquido directamente al café, ya que esto puede disminuir aún más la absorción.

Consulta a un profesional de salud : Si tienes necesidades especiales de magnesio o consumes grandes cantidades de café, es recomendable recibir orientación médica personalizada.

Mantén una dieta variada: Asegura la ingesta de magnesio a través de alimentos como frutos secos, legumbres, semillas y vegetales, lo que ayuda a sostener niveles adecuados de este mineral a pesar del consumo de café.