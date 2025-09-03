México

La bebida que afecta la absorción de magnesio incluso si tomas suplementos

Si usas estos productos es importante tener precauciones con le consumo de dicha bebida

Por Abigail Gómez

Guardar
Los suplementos de magnesio han
Los suplementos de magnesio han ganado popularidad debido a sus muchos beneficios para la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El magnesio es un minera es esencial para numerosas funciones del cuerpo, tales como el funcionamiento muscular y nervioso, la síntesis de proteínas, la producción de energía y la salud ósea, entre otras.

Es así que es posible obtenerlo por medio de los alimentos, aquellos que sean ricos en este mineral, pero también, en algunos casos por medio se suplementos.

Y es que los suplementos de magnesio son productos diseñados para aportar una cantidad adicional de magnesio al organismo cuando la dieta habitual no cubre las necesidades requeridas de este mineral.

Sin embargo, si tomas estos suplementos y eres amante del café, debes saber que esta quizá no es la mejor combinación, ya que, aunque muchas personas no lo saben, esta bebida puede afectar su absorción.

Existen personas que pueden estar
Existen personas que pueden estar tomando estos suplementos sin saber que el café puede hacer que no estén teniendo el efecto deseado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el café puede afectar con la absorción del magnesio

Por si quizá no conocías esta información, debes saber que el café contiene compuestos como la cafeína y los polifenoles, que pueden influir en la absorción de minerales como el magnesio en el tracto digestivo.

La cafeína tiene un efecto diurético leve, lo cual puede aumentar la excreción de magnesio a través de la orina. Por otro lado, algunos polifenoles presentes en el café pueden unirse a ciertos minerales en el intestino y reducir su absorción.

Aunque el consumo moderado de café en personas sanas rara vez causa una deficiencia significativa de magnesio, una ingesta excesiva de café podría contribuir a una menor disponibilidad de este mineral si la dieta es limitada en magnesio.

Se recomienda mantener una alimentación variada y equilibrada, especialmente si se consume café con regularidad. Es por eso que te damos algunos consejos para consumirlo junto con tus suplementos sin interferir en su absición.

Algunos compuestos presentes en el
Algunos compuestos presentes en el café pueden causar este efecto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo tomar café si tomo suplementos de magnesio para que no afecte con su absorción

  • Espacia el consumo: Deja al menos dos horas entre la toma de los suplementos de magnesio y el consumo de café. Este intervalo reduce la interferencia de la cafeína y polifenoles del café en la absorción del mineral.
  • Toma el magnesio con alimentos: Ingiere el suplemento de magnesio junto con una comida principal. La presencia de otros nutrientes puede facilitar la absorción y disminuir el posible malestar estomacal.
  • Evita el café en ayunas si tomas magnesio por la mañana: Si tu suplemento se toma a primera hora, retrasa el café o, si prefieres tomar café temprano, deja el magnesio para otra comida del día.
  • Ajusta la cantidad de café: Modera la cantidad de tazas de café al día para minimizar la excreción urinaria de magnesio. Una o dos tazas suelen considerarse un consumo moderado.
  • Hidrátate bien: Beber agua suficiente a lo largo del día ayuda a mantener el equilibrio de minerales y compensa el posible efecto diurético del café.
  • Evita mezclar magnesio y café en la misma toma: No añadas suplemento de magnesio en polvo o líquido directamente al café, ya que esto puede disminuir aún más la absorción.
  • Consulta a un profesional de salud: Si tienes necesidades especiales de magnesio o consumes grandes cantidades de café, es recomendable recibir orientación médica personalizada.
  • Mantén una dieta variada: Asegura la ingesta de magnesio a través de alimentos como frutos secos, legumbres, semillas y vegetales, lo que ayuda a sostener niveles adecuados de este mineral a pesar del consumo de café.

Temas Relacionados

magnesiosuplementoscafénutriciónBienestarmexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: pasarela de las nuevas integrantes del ‘Cuarto Noche’ la tarde de hoy 3 de septiembre

Sigue el minuto a minuto del reality show 24/7: continúan las estrategias previo a la sexta eliminación, los habitantes nominarán a 3 compañeros

La Casa de los Famosos

Experto en diabetes asegura que esta refrescante bebida es la mejor para regular el azúcar en sangre

Opciones seguras permiten a los diabéticos disfrutar de la temporada cálida sin descuidar el bienestar

Experto en diabetes asegura que

Jaime Munguía revela los miles de dólares que gastó en pruebas antidopaje para comprobar su inocencia

El pugilista tijuanense podría volver a pelear en octubre o noviembre

Jaime Munguía revela los miles

Procesan a dos hombres que llevaban casi 300 kilos de metanfetamina en un tractocamión en Baja California

Los sujetos llevaban más de 100 recipientes y otras 100 bolsas con la droga

Procesan a dos hombres que

¿Cuál es el futuro de Guillermo Ochoa tras la caída de su fichaje con Burgos y la oferta de Querétaro?

El arquero busca su lugar para el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos del 2026

¿Cuál es el futuro de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Emiten alerta por desaparición de

Emiten alerta por desaparición de la influencer Marian Izaguirre en Michoacán

Procesan a dos hombres que llevaban casi 300 kilos de metanfetamina en un tractocamión en Baja California

Sentencian a 58 años de prisión a “El Benji”, miembro de los Arellano Félix que intentó asesinar a dos policías

Caen dos presuntos reclutadores del “Cabo 24”, célula del Cártel de Sinaloa en Tijuana

Marco Rubio se pronuncia en México sobre el ataque a embarcación del Tren de Aragua: “Los cárteles van a perder un 2% de sus cargamentos”

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: pasarela de las nuevas integrantes del ‘Cuarto Noche’ la tarde de hoy 3 de septiembre

A Lucero le fue infiel: conductora de Univisión revela que Michel Kuri salía con ella y con la cantante al mismo tiempo

Valentina Gilabert narra lo que se sintió estar en coma tras las puñaladas que le dio Marianne Gonzaga

¿Traición al ‘Cuarto Noche’? Elaine Haro promete lealtad a Dalílah Polanco mientras esté en La Casa de los Famosos 3

Titanic inmersivo en Edomex y CDMX: estos son los históricos rincones del trasatlántico que recorrerás en primera persona

DEPORTES

Jaime Munguía revela los miles

Jaime Munguía revela los miles de dólares que gastó en pruebas antidopaje para comprobar su inocencia

¿Cuál es el futuro de Guillermo Ochoa tras la caída de su fichaje con Burgos y la oferta de Querétaro?

Julio César Chávez reveló que no le gustó el Supernova Strikers por esta razón

¿Qué selecciones podrían clasificarse al Mundial del 2026 en la fecha FIFA de septiembre?

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo la pelea de box desde México