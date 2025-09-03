ICE suspenderá celebraciones de la Independencia de México en EEUU: interrumpirá picnics comunitarios y desfiles pacíficos

El ICE anunció que las celebraciones por la Independencia de México en EEUU serán suspendidas. REUTERS/Gustavo Graf TPX IMAGES OF THE DAY

Recientemente en conferencia de prensa, el gobernador de Illinois Jay Robert Pritzker, afín a los ideales del presidente Donald Trump, informó que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) interrumpirá picnics comunitarios y desfiles pacíficos en territorio norteamericano debido a que pueden impulsar el terror y la crueldad entre los ciudadanos.

De acuerdo con las declaraciones de “J.B.” Stephen Miller, Subjefe de Gabinete de la Casa Blanca y asesor político republicano, eligió visitar Chicago no solo por proyectos gubernamentales, sino por las celebraciones mexicanas, lo que significará un riesgo en la seguridad de la sociedad.

“Tenemos razones para creer que Stephen Miller eligió septiembre para venir a Chicago debido a las celebraciones del Día de la Independencia de México que se celebran aquí cada año.

”Me desgarra el corazón informar que nos han dicho que ICE intentará interrumpir picnics comunitarios y desfiles pacíficos. Seamos claros: el terror y la crueldad son el objetivo, no la seguridad de quienes viven aquí“, informó Pritzker en conferencia.

Redadas migratorias en Chicago, un despliegue masivo de connacionales

El gobierno federal confirmó que iniciará operativos migratorios de gran alcance en Chicago y en otras ciudades identificadas como santuario, acciones que comenzarán este 5 de septiembre, según funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, representa la medida más ambiciosa adoptada hasta la fecha la administración frente a este tipo de jurisdicciones.

Comunidades latinoamericanas (incluyendo mexicanos) salieron a las calles de EEUU para protestar por el trato que les da el ICE. (Chris Urso/Tampa Bay Times vía AP, Archivo)

Estas ciudades se denominan santuario porque, basadas en políticas locales, evitan colaborar con el gobierno central en la detención y entrega de inmigrantes indocumentados a las autoridades federales, situación que ha generado constantes enfrentamientos políticos desde el inicio del nuevo mandato.

Asimismo, "J.B." Pritzker , quien manifestó no haber tratado el asunto con el gobierno federal “ni con ninguno de sus responsables”. Pritzker expresó su rechazo a las redadas, destacando que los índices de criminalidad en Chicago muestran tendencias a la baja en comparación con el año anterior, contraviniendo el argumento federal respecto al supuesto incremento delictivo en la ciudad.

¿Qué dice el ICE contra el narcotráfico mexicano?

Recientemente, el ICE anunció una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán.

Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias El Chapito o Tocallo. (FOTO: ICE)

Según el comunicado difundido a través de la cuenta oficial de ICE en la red social X, Guzmán Salazar forma parte de la facción del Cártel de Sinaloa conocida como Los Chapitos.

Finalmente, la dependencia norteamericana también publicó una recompensa de 10 millones de dólares por Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias El Chapito o Tocallo, el otro líder de Los Chapitos.

“Él y sus hermanos se apoderaron de la facción de El Chapo del Cártel de Sinaloa, y a pesar de su mirada ardiente, este matón debe considerarse armado y peligroso”.