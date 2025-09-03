Emiliano Aguilar arremete contra Christian Nodal por no firmar un permiso para que Inti pueda viajar con Cazzu

(Instagram: @sientesequienpueda // @emiliano_aguilar.t)

Emiliano Aguilar reaccionó al escándalo que enfrenta su cuñado, Christian Nodal, por supuestamente no firmar un permiso para que su hija Inti pueda viajar con Cazzu fuera de Argentina -país donde viven madre e hija-.

El rapero publicó en TikTok una captura de pantalla de la entrevista donde Cazzu expuso la situación legal que enfrenta con su bebé a un año de su separación de Christian Nodal y colocó la palabra ‘Chale’ con un emoji de tristeza.

Eso no fue todo, también compartió un meme en sus historias de Instagram con la siguiente frase: “Yo viendo como en cada polémica el nopal (Nodal) y la pelona (Ángela Aguilar) se entierran solitos al hablar”.

(TikTok: @emilianoaguilaroficial)

(Captura de pantalla)

Aunque Emiliano Aguilar no comentó nada específico al respecto, sus publicaciones dejaron entrever su apoyo a Cazzu. Cabe recordar que es admirador de la artista argentina.

Por último, el cantante lanzó una indirecta contra su familia paterna tras el escándalo que protagonizaron por una fotografía del perrito de Pepe Aguilar editada a manera de mofa en contra de él.

“Nomas para recordarles. Día 4 que no se quita la foto que subí y no se va a quitar. Aquí sí los tengo puestos, no como esa familia. Mi mamá no crio a un cobarde, pero la otra sí”, escribió.

IG@emiliano_aguilar.t

Cazzu revela que Christian Nodal no quiere firmar un permiso de viaje para su hija Inti

La rapera concedió una entrevista para el podcast ‘Se regalan dudas’, donde expuso una dura situación que vivió en una mediación con el abogado de Christian Nodal por una autorización para que su bebé pueda viajar con ella fuera Argentina.

“Necesito un permiso de viaje para llevar a mi hija conmigo y eso es sabido, yo trabajo de lo mismo que él (Nodal) y necesito viajar. Ya va a pasar más de un año y ese permiso no lo tengo”, contó.

Según Cazzu, en esa mediación planteó la necesidad de obtener el permiso legal permanente o temporal debido a sus próximos compromisos laborales fuera del país, pero la respuesta que recibió fue negativa.

La cantante narró una dura experiencia con el abogado de su expareja YT: Se Regalan Dudas

“Desconectándolo del padre de mi hija, porque fue su abogado el que emitió lo siguiente: ‘No se preocupen, mi cliente está totalmente enterado de que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar’”, recordó.

La declaración del abogado hizo que Cazzu se sintiera aterrorizada y amenazada.

“Contra esto no me da el corazón, porque contra todo, que perro, que una revolución, ustedes me ven aquí combativa; contra el sistema, contra la ley. Ese hombre me miró a lo ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’ y fue uno de los peores momentos de mi vida”, declaró.