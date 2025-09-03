México

Emiliano Aguilar arremete contra Christian Nodal por no firmar un permiso para que Inti pueda viajar con Cazzu

El rapero ha externado en más de una ocasión su admiración por la artista argentina y en esta ocasión no fue la excepción

Por Adriana Castillo

Guardar
(Instagram: @sientesequienpueda // @emiliano_aguilar.t)
(Instagram: @sientesequienpueda // @emiliano_aguilar.t)

Emiliano Aguilar reaccionó al escándalo que enfrenta su cuñado, Christian Nodal, por supuestamente no firmar un permiso para que su hija Inti pueda viajar con Cazzu fuera de Argentina -país donde viven madre e hija-.

El rapero publicó en TikTok una captura de pantalla de la entrevista donde Cazzu expuso la situación legal que enfrenta con su bebé a un año de su separación de Christian Nodal y colocó la palabra ‘Chale’ con un emoji de tristeza.

Eso no fue todo, también compartió un meme en sus historias de Instagram con la siguiente frase: “Yo viendo como en cada polémica el nopal (Nodal) y la pelona (Ángela Aguilar) se entierran solitos al hablar”.

(TikTok: @emilianoaguilaroficial)
(TikTok: @emilianoaguilaroficial)
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Aunque Emiliano Aguilar no comentó nada específico al respecto, sus publicaciones dejaron entrever su apoyo a Cazzu. Cabe recordar que es admirador de la artista argentina.

Por último, el cantante lanzó una indirecta contra su familia paterna tras el escándalo que protagonizaron por una fotografía del perrito de Pepe Aguilar editada a manera de mofa en contra de él.

“Nomas para recordarles. Día 4 que no se quita la foto que subí y no se va a quitar. Aquí sí los tengo puestos, no como esa familia. Mi mamá no crio a un cobarde, pero la otra sí”, escribió.

IG@emiliano_aguilar.t
IG@emiliano_aguilar.t

Cazzu revela que Christian Nodal no quiere firmar un permiso de viaje para su hija Inti

La rapera concedió una entrevista para el podcast ‘Se regalan dudas’, donde expuso una dura situación que vivió en una mediación con el abogado de Christian Nodal por una autorización para que su bebé pueda viajar con ella fuera Argentina.

“Necesito un permiso de viaje para llevar a mi hija conmigo y eso es sabido, yo trabajo de lo mismo que él (Nodal) y necesito viajar. Ya va a pasar más de un año y ese permiso no lo tengo”, contó.

Según Cazzu, en esa mediación planteó la necesidad de obtener el permiso legal permanente o temporal debido a sus próximos compromisos laborales fuera del país, pero la respuesta que recibió fue negativa.

La cantante narró una dura experiencia con el abogado de su expareja YT: Se Regalan Dudas

“Desconectándolo del padre de mi hija, porque fue su abogado el que emitió lo siguiente: ‘No se preocupen, mi cliente está totalmente enterado de que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar’”, recordó.

La declaración del abogado hizo que Cazzu se sintiera aterrorizada y amenazada.

“Contra esto no me da el corazón, porque contra todo, que perro, que una revolución, ustedes me ven aquí combativa; contra el sistema, contra la ley. Ese hombre me miró a lo ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’ y fue uno de los peores momentos de mi vida”, declaró.

Temas Relacionados

Emiliano AguilarChristian NodalCazzuIntiÁngela Aguilarmexico-entretenimiento

Más Noticias

Pensiones del Bienestar: ¿A quién le depositan hoy 3 de septiembre 2025?

Los depósitos se realizan de acuerdo con la programación oficial de la Secretaría de Bienestar

Pensiones del Bienestar: ¿A quién

La mañanera de hoy 3 de septiembre | En vivo

Desde Palacio Nacional, la presidenta informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

La mañanera de hoy 3

Gelatina de nube alta en colágeno: así se prepara el bocadillo antienvejecimiento, sin azúcar y lleno de proteína

Este postre es popular en la gastronomía mexicana por su fácil preparación, sabor y bajo costo

Gelatina de nube alta en

Crisis hídrica encarece hasta en 4 mil mensuales el gasto por vivienda en condominios de México

Estudio revela desigualdad en costos de agua por falta en la red

Crisis hídrica encarece hasta en

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Facundo termina muy afectado tras dinámica

Sigue todos los encuentros, peleas, nominaciones, estrategias, traiciones y momentos virales del reality show transmitido 24/7

La Casa de los Famosos
MÁS NOTICIAS

NARCO

Panteones bajo sospecha: el nuevo

Panteones bajo sospecha: el nuevo escondite de cadáveres para el crimen organizado en Guanajuato

Arley Pérez rompe el silencio y se deslinda del asesinato de Ernesto Barajas

Enrique Guzmán recordó la vez que sospechó haber sido contratado por narcos

‘El Chapo’ Guzmán muestra cambios “extraños y preocupantes” en su salud mental por aislamiento extremo en prisión, afirma su abogada

Narcopolíticos señalados por ‘El Mayo’ Zambada: Sheinbaum consultará si FGR lo puede interrogar en EEUU

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Facundo termina muy afectado tras dinámica

“Todos escuchamos”: redes creen que un hombre contestó y colgó la llamada de Facundo antes de que su novia respondiera

¿Adiós ‘Venga la Alegría’? Kristal Silva se integra a ‘La Granja VIP México’ como conductora

Enrique Guzmán recordó la vez que sospechó haber sido contratado por narcos

Ángela Aguilar podría repetir con Inti el patrón de Aneliz Álvarez contra Emiliano, según Javier Ceriani

DEPORTES

Erik Lira confiesa que rechazó

Erik Lira confiesa que rechazó oferta de Europa y permanecerá en Cruz Azul: “Es muy difícil a un año del Mundial”

Revelan que Canelo Álvarez está molesto por la transmisión de su pelea contra Crawford que no irá por tv abierta

Faby Apache debutará en NXT durante el torneo del campeonato Speed de WWE

Munguía defiende a Eddy Reynoso tras resultar inocente en el antidopaje: “No es responsable de nada de lo que tomo”

¿Qué jugadores de Japón enfrentarán a la Selección Mexicana?