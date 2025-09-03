México

El indicador de referencia de la BMV terminó sesiones este 3 de septiembre con baja de 0,16%

Cierre de operaciones México S&P/BMV IPC: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el índice mexicano, que terminó la jornada del miércoles 3 de septiembre con ligeras bajadas del 0,16%, hasta los 59.651,57 puntos. El índice marcó un máximo de 60.120,44 puntos y la cifra mínima de 59.449,95 puntos. El rango de cotización para el índice mexicano S&P/BMV IPC entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,12%.

En relación a la rentabilidad de la última semana, el índice mexicano acumula un incremento 1,61%, por ello en términos interanuales aún mantiene una subida del 18,9%. El índice mexicano S&P/BMV IPC se sitúa un 0,16% por debajo de su máximo del presente año (59.747,88 puntos) y un 21,84% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (48.957,24 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe notificarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere examinar sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.

