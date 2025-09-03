México

David Faitelson, amigo de Pepe Aguilar, manda mensaje a Ángela Aguilar tras ataques por su romance con Christian Nodal

El comentarista deportivo destapó su amistad con el famoso intérprete de regional mexicano

Por Adriana Castillo

(RS)
(RS)

David Faitelson destapó que tiene una entrañable amistad con Pepe Aguilar y le mandó un contundente mensaje a Ángela Aguilar respecto a los ataques que constantemente recibe en redes sociales por su romance con Christian Nodal.

El comentarista deportivo concedió una entrevista para Ventaneando, donde habló sobre las olas de hate que enfrenta la hija de su querido amigo.

“Las redes sociales ahora son una selva y lamentablemente hay cosas que sobrepasan ciertos límites, pero bueno. Las personas públicas tenemos que estar acostumbradas a eso, tenemos que tener la piel gruesa, tenemos que soportar y tratar de vivir y convivir con eso, no hay de otra”, dijo.

(Zurisaddai González/Infobae)
(Zurisaddai González/Infobae)

Faitelson, quien ha enfrentado varias ataques en redes sociales en los últimos años, confesó que este tipo de comentarios no solo lo han afectado, también a sus hijas.

“No es fácil, pero tienen que estar listas para esto. Las redes sociales es una cosa, pero nuestra vida y nuestros valores como persona son otra”, comentó.

El comentarista no comentó nada más al respecto, por lo que se desconocen detalles sobre su amistad con Pepe Aguilar y su posible cercanía con la cantante.

El periodista mexicano comparó la
El periodista mexicano comparó la Liga MX con la MLS. (Captura de pantalla, X/NMás)

Kunno defiende a Ángela Aguilar de haters

El influencer fue interceptado por varios medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México y cuestionado sobre las polémicas que enfrentan su amiga Ángela Aguilar por su romance con Christian Nodal.

“Todo lo que está sucediendo en redes sociales y yo tampoco quiero salir como super héroe a defender, solamente quiero que entiendan que siempre voy a ser solidario con cualquier persona que este recibiendo olas de hate de esa magnitud, así como lo he hecho con Ángela, Galilea Montijo, Bárbara”, declaró.

El creador de contenido no profundizó en detalles, pero reveló que una de las cualidades más sobresalientes de la cantante es su empatía.

Christian Nodal y Kunno: acusan
Christian Nodal y Kunno: acusan al influencer de coquetear con el esposo de Ángela Aguilar en video (TikTok)

“Es muy empática con la gente que la rodea, los ayuda, los levanta. Si le pides la mano, te la va a dar. Es algo en lo que congeniamos mucho”, dijo.

Respecto a los planes de maternidad de su amiga, aseguró que no hay nada concreto hasta el momento, pues tanto ella como Nodal están disfrutando al máximo su matrimonio.

